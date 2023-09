Baldur’s Gate 3: Waldläufer Guide

Waldläufer haben in Baldur’s Gate 3 drei sehr unterschiedliche Spielweisen zur Verfügung: Jäger, Tierbeherrscher und Schattenschleicher. Letztendlich ist es oft besser, mehr Gruppenmitglieder mit mehr Fähigkeiten im Kampf einzusetzen, als höheren Einzelschaden zu verursachen. Daher wird der Tierbeherrscher die beste Wahl für einen Waldläufer sein, bis die Spieler die Feinheiten der Schattenschleicher-Unterklasse herausfinden.

Tierbeherrscher-Waldläufer können einen Begleiter beschwören, der weitaus stärker und nützlicher ist als der Zauber “Vertrautes finden”, der anderen Klassen zur Verfügung steht. Die Fähigkeit “Begleiter beschwören” ist das A und O dieses besten Waldläufer-Builds in BG3, da die Spieler einen Bären kontrollieren können, um Feinde in Schach zu halten, während sie aus der Ferne Pfeile abschießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Waldläufer Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Waldläufer optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Waldläufer-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Waldläufer-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Tierbeherrscher-Waldläufer gut ergänzt.

Einführung und Übersicht der Waldläufer-Klasse

“Waldläufer sind unübertroffene Späher und Verfolger, die eine tiefe Verbindung zur Natur herstellen, um ihre bevorzugte Beute zu jagen.”

Waldläufer sind eine schadensorientierte Klasse, die sich entweder auf ihre Fähigkeit konzentrieren kann, gezielte Beute zu verfolgen, zu jagen und zu töten, oder einen tierischen Begleiter als steuerbaren Verbündeten zu beschwören. Trotz ihres Starter-Bogens sind Waldläufer nicht auf den Fernkampf beschränkt, aber fast alle wichtigen BG3-Waldläufer-Builds verlassen sich größtenteils auf Fernkampffähigkeiten für den Großteil ihres Schadens. Selbst wenn man nicht die Schattenschleicher-Unterklasse wählt, die etwas Zauberkraft verleiht, haben Waldläufer Zugriff auf eine begrenzte Anzahl von Zaubern, die dabei helfen können, das Schlachtfeld aus der Ferne zu kontrollieren.

Die einzigartigen Klassenmerkmale der Waldläufer sind die Vorzugsgegner- und Natürlicher Entdecker-Eigenschaften, die je nach den von den Spielern ausgewählten Optionen Boni und einzigartige Fähigkeiten gewähren. Diese Boni gelten nur in bestimmten Situationen, aber mit steigendem Waldläufer-Level erhalten sie immer mehr Vorteile. Waldläufer können auch später nach Belieben unsichtbar werden, während sie still stehen, und die negativen Verlangsamungseffekte von schwierigem Gelände vermeiden.

Waldläufer-Unterklassen

Tierbeherrscher: Verleiht die Fähigkeit, einen tierischen Begleiter zu beschwören, im Grunde genommen ein fünftes Gruppenmitglied, das je nach Bedarf angepasst werden kann.

Verleiht die Fähigkeit, einen tierischen Begleiter zu beschwören, im Grunde genommen ein fünftes Gruppenmitglied, das je nach Bedarf angepasst werden kann. Schattenschleicher: Fernkampforientierte Unterklasse mit besonderem Schwerpunkt auf Tarnung. Verleiht Fähigkeiten, die es dem Waldläufer ermöglichen, Feinde leicht zu überfallen.

Fernkampforientierte Unterklasse mit besonderem Schwerpunkt auf Tarnung. Verleiht Fähigkeiten, die es dem Waldläufer ermöglichen, Feinde leicht zu überfallen. Jäger: Konzentriert sich darauf, zusätzlichen Schaden gegen bestimmte Feinde zu verursachen. Gewährt die Wahl zwischen drei “Beute des Jägers”-Vorteilen, die der Klasse im Fernkampf und Nahkampf sehr zugutekommen.

Waldläufer-Klassenkenntnisse

Waldläufer-Rüstungskompetenzen: Leichte Rüstung, Mittlere Rüstung & Schilde

Leichte Rüstung, Mittlere Rüstung & Schilde Waldläufer-Rettungswürfe: Geschicklichkeit & Stärke

Geschicklichkeit & Stärke Waldläufer-Fähigkeitenkenntnisse: Auswahl aus Tierführung, Athletik, Einsicht, Untersuchung, Natur, Wahrnehmung, Tarnung & Überleben

Auswahl aus Tierführung, Athletik, Einsicht, Untersuchung, Natur, Wahrnehmung, Tarnung & Überleben Waldläufer-Waffenkenntnisse: Einfache Waffen & Kriegerische Waffen

Waldläufer-Klassenmerkmale – Level für Level

Level 1: Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker

Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker Level 2: Wahl des Kampfstils

Wahl des Kampfstils Level 3: Unterklasse

Unterklasse Level 4: Fähigkeit

Fähigkeit Level 5: Extra-Angriff

Extra-Angriff Level 6: Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker

Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker Level 8: Fähigkeit, Landesgang-Schwieriges Gelände passiv

Fähigkeit, Landesgang-Schwieriges Gelände passiv Level 10: Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker, Verstecken im Klartext

Vorzugsgegner, Natürlicher Entdecker, Verstecken im Klartext Level 12: Fähigkeit

Was macht den Tierbeherrscher zum besten BG3 Waldläufer-Unterklasse?

“Tierbeherrscher binden sich an ein Tiergefährten, teilen eine intelligente Verbindung, die in und außerhalb des Kampfes gedeiht.”

Der Waldläufer des Tierbeherrschers ist ein hybrider Fernkampf-Unterstützungs- und Nahkampf-Charakter, der in der Lage ist, jede Menge Schaden anzurichten und die Angriffe von Feinden mit der Fähigkeit “Begleiter beschwören” zu kontrollieren. Der Waldläufer des Tierbeherrschers ist derzeit der beste Waldläufer-Build in Baldur’s Gate 3, da er den Spielern einen vollen, starken zusätzlichen Begleiter in der Gruppe bietet – einen Bären, für diesen Build.

Während des Kampfes kann der Waldläufer des Tierbeherrschers sowohl für seinen eigenen Charakter als auch für sein beschworenes Tier agieren. Der Bär verfügt über die Fähigkeit “Herausforderndes Brüllen” und eine große Menge an HP, was ihn zur perfekten Ablenkung für Nahkampfgegner macht, während der Waldläufer aus der Ferne Pfeile (und andere Fernangriffe) abfeuert.

Jäger und Schattenkrieger können theoretisch mehr Schaden verursachen, aber die Spieler müssen gegen ihre bevorzugten Feindtypen kämpfen oder sich in den richtigen heimlichen Situationen befinden. Waldläufer des Tierbeherrschers sind weitaus vielseitiger und bieten sowohl Schaden als auch Unterstützung für eine ganze Gruppe durch ihren Begleiter und ihre Waldläuferzauber.

Merkmale der Tierbeherrscher-Unterklasse – Stufe für Stufe

Stufe 3: Fähigkeit zur Beschwörung eines Gefährten des Waldläufers

Fähigkeit zur Beschwörung eines Gefährten des Waldläufers Stufe 5: Passiver Gefährten-Bund (verbesserte Gefährten-AC)

Passiver Gefährten-Bund (verbesserte Gefährten-AC) Stufe 7: Passiver außergewöhnlicher Trainingseffekt (verleiht Bonusaktionen zum Sprinten/Entkommen/Helfen)

Passiver außergewöhnlicher Trainingseffekt (verleiht Bonusaktionen zum Sprinten/Entkommen/Helfen) Stufe 11: Passiver Effekt der Tierischen Wut (zusätzlicher Angriff für den Begleiter)

Fähigkeitenverteilung und Statistik für einen Tierbeherrscher-Build

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 10 16 16 8 14 10 Modifikator 0 +3 +3 -1 +2 0

Ideale Baldur’s Gate 3 Waldläufer-Rasse: Waldgnom oder Waldelf

Die beste Rasse für Waldläufer des Tierbeherrschers ist der Waldgnom, und zwar wegen einer einfachen Fähigkeit: “Mit Tieren sprechen”. Die Fähigkeit “Mit Tieren sprechen” kann von Waldgnomen ab Stufe 1 kostenlos beliebig oft eingesetzt werden, was normalerweise eine der vielen Zauberoptionen des Waldläufers auf Stufe 2 wäre.

Sie eignet sich hervorragend für die Kommunikation mit Ihrem Begleiter oder anderen Tieren in der Welt von Baldur’s Gate 3 – zusätzlich erhalten Waldgnome die passive Fähigkeit “Gnom Raffinesse”, die einen Vorteil bei INT-, WIS- und CHA-Rettungswürfen gewährt.

Der Waldelf ist eine gute alternative Rassenwahl für Waldläufer des Tierbeherrschers, die nicht als Gnom spielen möchten. Der Waldelf hat eine der längsten Bewegungsdistanzen aller Rassen und erhält kostenlos die Fertigkeit “Heimlichkeit”. Zusammen mit “Scharfe Sinne” und “Feenabstammung” sind sie genauso geeignet wie ein Waldgnom, aber ein Zauber wie “Mit Tieren sprechen” kann auch nützlich sein.

Empfohlener BG3 Waldläufer-Bevorzugter Feind: Kopfgeldjäger

Die Wahl des bevorzugten Feinds für den Waldläufer ist schwierig und funktioniert anders als im Tabletop-Dungeons & Dragons. Von den verfügbaren Optionen ist der Kopfgeldjäger möglicherweise der nützlichste bevorzugte Feind, wenn er mit der Fähigkeit “Begleiter beschwören” kombiniert wird.

Wenn der Kopfgeldjäger-Waldläufer einen Feind einfängt, erleidet dieser Nachteile bei seinem Rettungswurf gegen das Wurzeln, sodass er häufiger in Qualen zappelt und sich nicht bewegen kann. Schicken Sie einfach Ihren Bären hinein, um den Job zu erledigen.

Empfohlener BG3 Natürlicher Entdecker für Waldläufer: Tierzähmer

Die Natürlichen Entdecker-Eigenschaften für Waldläufer in BG3 unterscheiden sich von der Fünften Edition von Dungeons & Dragons. Es gibt drei Versionen von “Wüstenwanderer”, die verschiedene Resistenz gewähren, “Stadtpfadfinder” für die Fertigkeit Fingerfertigkeit und “Tierzähmer”, das die Fähigkeit “Bekanntschaft herstellen” gewährt.

Noch einen Begleiter im Kampf zu haben, kann wirklich hilfreich sein, aber die durch “Bekanntschaft herstellen” verfügbaren Beschwörungen sind nicht sehr stark. Wählen Sie einen Begleiter mit etwas Nützlichkeit, wie zum Beispiel den Raben oder die Katze, die Statuseffekte auf Feinde ausüben oder sie ablenken können, anstatt sich direkt in den Kampf zu stürzen.

Baldur’s Gate 3 Waldläufer-Fähigkeiten und Hintergrund: Volksheld

Der Hintergrund des Volkshelden gewährt die Fertigkeiten Tierführung und Überleben, beides Fertigkeiten, die auch als Wahlmöglichkeiten für Waldläufer-Fertigkeiten zur Verfügung stehen. Die Auswahl des Hintergrunds des Volkshelden als Waldläufer lässt die Fertigkeiten Athletik, Einsicht, Untersuchung, Natur, Wahrnehmung und Heimlichkeit zur Verfügung, obwohl Waldelfen auch die Fertigkeiten Wahrnehmung und Heimlichkeit erhalten.

Unabhängig davon ist Wahrnehmung eine wichtige Fertigkeit, die Sie haben sollten, also priorisieren Sie deren Auswahl. Natur, Untersuchung und Einsicht sind in RP-Situationen und für die Erschließung neuer Dialogoptionen ebenfalls sehr nützlich.

Baldur’s Gate 3 Waldläufer-Kampfstil für die Tierbeherrscher-Unterklasse

Von den vier Kampfstilen, die auf Stufe 2 für Waldläufer verfügbar sind, ist die Bogenschießen der nützlichste für den Tierbeherrscher-Build. Dieser BG3-Build gedeiht, wenn der Waldläufer sich weit weg vom Kampfgeschehen aufhält, Pfeile schießt und gelegentlich Zauber wirkt, während sein Begleiter, der Bär, die Aufmerksamkeit der Nahkampfgegner auf sich zieht. Wählen Sie diesen Stil, um Ihre Fernschüsse wesentlich zuverlässiger zu machen.

Beste Begleiter für einen Tierbeherrscher-Waldläufer

Es gibt viele große Tiere, aus denen Waldläufer im Tierbeherrscher-Build wählen können, aber nur eines von ihnen hat die Fähigkeit, Feinde dazu zu zwingen, sich auf es zu konzentrieren: der Bär. Der Begleiterbär hat eine Basis-HP von 19, die auf Stufe 5 auf 39 erhöht wird, sowie das “Herausfordernde Brüllen” (die Provokation) und Klauen, die in kurzer Reichweite Hiebschaden verursachen.

Die anderen Begleittiere können in bestimmten Situationen schädlicher oder nützlicher sein, aber der Bär bietet im Allgemeinen die beste Unterstützung für einen Tierbeherrscher-Waldläufer, besonders wenn er vorhat, aus der Ferne zu kämpfen.

Fähigkeiten, Zauber und Auswahlmöglichkeiten für das Leveln von Tierbeherrscher-Builds

Stufe eins

Bevorzugter Feind: Kopfgeldjäger

Natürlicher Entdecker: Tierzähmer

Stufe zwei

Kampfstil: Bogenschießen

Zauber auf Stufe zwei: zwei vorbereitete Zauber, zwei Zauberplätze der Stufe 1

Empfohlene Auswahl: “Fallstrick auslegen” und “Heilende Wunden” (Stufe 1)

Stufe drei

Unterklasse: Tierbeherrscher

Zauber auf Stufe drei: drei vorbereitete Zauber, drei Zauberplätze der Stufe 1

Empfohlene Auswahl: “Mit Tieren sprechen” oder “Jägerzeichen”

Stufe vier

Fertigkeit: Wachsam oder Scharfschütze

Stufe fünf

Zauber auf Stufe fünf: vier vorbereitete Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, zwei Zauberplätze der Stufe 2

Empfohlene Auswahl: “Schweigen” oder “Dornenwuchs”

Stufe sechs

Bevorzugter Feind: Hüter des Schleiers

Natürlicher Entdecker: Wüstenwanderer Feuer, Kälte oder Gift

Stufe sieben

Zauber auf Stufe sieben: fünf vorbereitete Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2

Empfohlene Auswahl: “Schweigen” oder “Dornenwuchs” (je nachdem, was auf Stufe fünf nicht ausgewählt wurde)

Stufe acht

Fertigkeit: Wachsam oder Scharfschütze (je nachdem, was auf Stufe vier nicht ausgewählt wurde)

Stufe neun

Zauber auf Stufe neun: sechs vorbereitete Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, zwei Zauberplätze der Stufe 3

Empfohlene Auswahl: “Geschützbarrage”

Stufe zehn

Bevorzugter Feind: Ritter des Waldläufers

Natürlicher Entdecker: Wüstenwanderer Feuer, Kälte oder Gift

Stufe elf

Zauber auf Stufe elf: sieben vorbereitete Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3

Empfohlene Auswahl: “Blitzpfeil” oder “Pflanzenwachstum”

Stufe zwölf

Fertigkeit: Wilde Angriffe

Beste Waldläufer Ausrüstung in Baldur’s Gate 3: Rüstung & Zubehör

Beste Kopfrüstung für Tierbeherrscher-Waldläufer: Haarschmuck der Jagd Haarschmuck der Jagd-Effekte: gewährt +1d4 auf Angriffswürfe gegen Ziele, die mit Jägerzeichen, Wahre Sicht, Feenfeuer oder Leitender Blitz markiert sind. Wie man Haarschmuck der Jagd bekommt: Kaufe ihn von Araj Oblodra in Mondsturmtürmen.

Beste Umhang für Tierbeherrscher-Waldläufer: Umhang der Versetzung Umhang der Versetzung-Effekte: Am Anfang jeder Runde verhängt der Träger Nachteile auf eingehende Angriffswürfe, bis er Schaden nimmt. Wie man Umhang der Versetzung bekommt: Kaufe ihn von Entharl Danthelon in Wyrm’s Crossing.

Beste Brustpanzer für Tierbeherrscher-Waldläufer: Geschärfter Schnur-Cuirass Geschärfter Schnur-Cuirass-Effekte: Füge deinem AC den DEX-Modifikator hinzu, Kreaturen haben Nachteile bei Rettungswürfen, die sie einschränken würden. Wie man Geschärften Schnur-Cuirass bekommt: Kaufe ihn von Roah Moonglow in Mondsturmtürmen.

Beste Handschuhe für Tierbeherrscher-Waldläufer: Erbe der Meister Erbe der Meister-Effekte: +2 auf Angriff und Schaden mit allen Waffen. Wie man Erbe der Meister bekommt: Kaufe ihn von Dammon, sobald er die Unterstadt von Baldur’s Gate erreicht.

Beste Stiefel für Tierbeherrscher-Waldläufer: Stiefel der Ausdauer Stiefel der Ausdauer-Effekte: Gewährt Bewegungsfreiheit und Langschreiter und +1 auf DEX-Rettungswürfe. Wie man Stiefel der Ausdauer bekommt: Kaufe ihn von Dammon, sobald er die Unterstadt von Baldur’s Gate erreicht.

Beste Amulette für Tierbeherrscher-Waldläufer: Amulett des Unerschütterlichen Beschützers Amulett des Unerschütterlichen Beschützers-Effekte: Kann eine Reaktion verwenden, um Angriffe gegen Verbündete einmal pro Kurzruhe zu verfehlen. Wie man Amulett des Unerschütterlichen Beschützers bekommt: Fällt nach dem Selbst-Same-Test im Gauntlet of Shar auf den Boden.

Beste Ringe für Tierbeherrscher-Waldläufer: Liebste des Killers, Ring des Schutzes Liebste des Killers-Effekte: Einmal pro Langruhe, nachdem ein Ziel getötet wurde, wird der nächste Angriff des Trägers automatisch zu einem kritischen Treffer. Wie man Liebste des Killers bekommt: Gefunden auf dem Boden nach dem Selbst-Same-Test im Gauntlet of Shar. Ring des Schutzes-Effekte: +1 auf AC und Rettungswürfe. Wie man Ring des Schutzes bekommt: Stiehlt das Druiden-Idol im Emerald Grove für Mol – trennt die Gruppe, macht Ihren am besten getarnten Charakter unsichtbar und schalten Sie den rundenbasierten Modus ein, um Konflikte mit den Druiden zu vermeiden, und versucht dies erst, nachdem das Goblinlager beseitigt wurde.

Beste Waffe für Tierbeherrscher-Waldläufer: Bogen der Banshee Bogen der Banshee-Effekte: +1 auf Treffer und kann Ziele mit einem Treffer in Angst versetzen. Gewährt außerdem 1d4 auf Angriffswürfe und Schaden gegen verängstigte Feinde. Wie man Bogen der Banshee bekommt: Kaufe ihn von Corsair Greymon kurz vor der Adamantine Forge.



Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 erhältlich. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.