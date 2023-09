Baldur’s Gate 3: Schurken Guide

Ein Überblick über die Schurken Klasse.

Baldur’s Gate 3 enthält eine große Anzahl von klassischen Dungeons and Dragons-Klassen, die direkt aus der fünften Edition des Pen-&-Paper-Rollenspiels stammen. Da es so stark von D&D inspiriert ist, sind einige der besten Charakter-Builds in Baldur’s Gate 3 auch die besten Builds, die Spielern bereits vertraut sind, einschließlich des Diebes Schurken.

Das Diebes-Schurken-Build basiert auf der Diebes-Unterklasse, die einen zusätzlichen Bonusaktion im Kampf gewährt, was unglaublich nützlich ist, um sich in und aus der Tarnung zu begeben. Angesichts dessen, wie übermächtig die Tarnung in Baldur’s Gate 3 ist, selbst mit den Möglichkeiten aus der Early Access-Version, werden Diebes Schurken sicherlich im Schadensbereich dominieren.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Schurken Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Schurken optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Schurken-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Schurken-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Diebes gut ergänzt.

Einführung und Übersicht zur Schurken Klasse in Baldur’s Gate 3

“Mit Tarnung, Geschick und unglaublichem Reflexen ermöglicht die Vielseitigkeit eines Schurken ihnen, in fast jeder Situation die Oberhand zu gewinnen.”

Schurken sind Meister der Tarnung und können leicht gefährliche Situationen betreten und verlassen, während sie geschickt immer dann Vorteile erlangen, wenn es möglich ist.

Sie sind auch nicht schlecht darin, Schlösser zu knacken und Fallen zu entschärfen, und können problemlos mit zwei Waffen kämpfen, was sie zu einer guten Ergänzung für ein Team macht, das ein geschicktes Mitglied im Nahkampf benötigt, um schmutzige Arbeit zu erledigen. Sie sind nicht auf den Nahkampf beschränkt und können genauso mächtig sein, wenn sie außer Sichtweite in der Ferne agieren, dank der einzigartigen Schleich Angriff Fähigkeiten der Klasse.

Die einzigartige Fähigkeit der Schurken-Klasse ist der Schleich-Angriff, der massiven Schaden mit einer höheren Trefferchance verursacht, aber nur initiiert werden kann, wenn die Spieler einen Vorteil gegenüber einem Ziel haben. Es gibt eine Nahkampf- und eine Fernkampf-Option, von denen beide die Tarnung aufheben, wenn sie verwendet werden.

Aufgrund der anderen einzigartigen Fähigkeit der Schurken-Klasse, der Raffinesse Aktionen, können sie eine Bonusaktion verwenden, um sich erneut zu verstecken, sich zu lösen oder sich mit einem Sprint zu entfernen. Spielen Sie den Schurken für ein schnelllebiges, auf Tarnung ausgerichtetes Spiel und um einen einfacheren Zugang zu verschlossenen Behältern zu haben und Fallen zu entschärfen.

Schurken-Unterklassen

Arkane Trickster: Verleiht Schurken Zauberfähigkeiten und erweitert die Optionen im Kampf für Bewegung und Kontrolle von Feinden erheblich.

Verleiht Schurken Zauberfähigkeiten und erweitert die Optionen im Kampf für Bewegung und Kontrolle von Feinden erheblich. Assassine: Konzentriert sich auf das Überraschen von Feinden und das Betreten des Kampfes durch Tarnung. Erstattet Aktionspunkte beim Betreten des Kampfes, unter anderem.

Konzentriert sich auf das Überraschen von Feinden und das Betreten des Kampfes durch Tarnung. Erstattet Aktionspunkte beim Betreten des Kampfes, unter anderem. Dieb: Standardmäßig auf Tarnung und List ausgerichteter Schurke, der verbesserte Sneak-Angriffe in höheren Stufen und eine zusätzliche Bonusaktion zu Beginn erhält.

Schurken-Klassenfertigkeiten

Schurken-Rüstungsfertigkeiten: Leichte Rüstung

Leichte Rüstung Schurken-Rettungswürfe: Geschicklichkeit und Intelligenz

Geschicklichkeit und Intelligenz Schurken-Fertigkeitsfertigkeiten: Wählen Sie aus Akrobatik, Athletik, Täuschung, Einsicht, Einschüchterung, Untersuchung, Wahrnehmung, Leistung, Überredung, Fingerfertigkeit und Tarnung

Wählen Sie aus Akrobatik, Athletik, Täuschung, Einsicht, Einschüchterung, Untersuchung, Wahrnehmung, Leistung, Überredung, Fingerfertigkeit und Tarnung Schurken-Waffenfertigkeiten: Einfache Waffen, Handarmbrust, Langschwert, Kurzschwert, Rapier

Schurken-Klassenmerkmale – Stufe für Stufe

Stufe 1: Schleich Angriff Nahkampf/Fernkampf-Fähigkeiten

Schleich Angriff Nahkampf/Fernkampf-Fähigkeiten Stufe 2: Raffinesse Aktion: Verbergen/Sprint/Lösen-Fähigkeiten

Raffinesse Aktion: Verbergen/Sprint/Lösen-Fähigkeiten Stufe 3: Unterklasse

Unterklasse Stufe 4: Fertigkeit

Fertigkeit Stufe 5: Unheimlicher Ausweichpassiv

Unheimlicher Ausweichpassiv Stufe 6: Verbesserung von Expertise (wählen Sie zwei zusätzliche Fertigkeiten)

Verbesserung von Expertise (wählen Sie zwei zusätzliche Fertigkeiten) Stufe 7: Ausweichpassiv

Ausweichpassiv Stufe 8: Fertigkeit

Fertigkeit Stufe 10: Fertigkeit

Fertigkeit Stufe 11: Zuverlässiges Talent passiv

Zuverlässiges Talent passiv Stufe 12: Fertigkeit

Schurken-Build: Dieb – Übersicht & Tipps zur Charaktererstellung

“Diebe nutzen ihre Fähigkeiten in Tarnung und Diebstahl, um alles zu erlangen, was sie wünschen, sei es aus einem Fenster im dritten Stock oder den Tiefen längst vergessener Ruinen.”

Die Diebes-Schurken-Unterklasse bietet einen einfachen, aber mächtigen Vorteil gegenüber dem Arkane Trickster: eine zusätzliche Bonusaktion. Mit dieser zusätzlichen Bonusaktion kann der Diebes-Schurke weiter von Feinden entfernt werden, sich aus Gelegenheitsangriffen lösen, einen zweiten Tarnungsversuch unternehmen, wenn der erste fehlschlägt, und vieles mehr.

Arkane Trickster haben Zugang zu einem Repertoire nützlicher Zauber und Cantrips, aber wenn man sich ganz auf die Tarnung konzentriert, wird die zusätzliche Bonusaktion des Diebes-Schurken unglaublich mächtig.

Daher können Diebes-Schurken Schleich-Angriffe häufiger durchführen, und der Boost, den Schurken auf den Schaden von Sneak-Angriffen auf Stufe 5 erhalten, macht sie umso mächtiger.

Die effektivste Art, einen Diebes-Schurken zu spielen, besteht darin, sie vor dem Kampf vom Rest des Teams getrennt zu halten, sich dann zu einem günstigen Aussichtspunkt zu schleichen und einen kostenlosen Schleich-Angriff auszulösen, bevor sie sich in das Getümmel stürzen. Oftmals erledigen sie schwache bis mittelstarke Feinde auf diese Weise im Handumdrehen.

Aufgrund der zusätzlichen Bonusaktion können Diebes-Schurken praktisch immer getarnt bleiben oder mit ihrer Raffinesse Aktion sprinten oder sich lösen. Diebes-Schurken erhalten auch eine Resistenz gegen Fallenschaden, was häufiger nützlich ist, als man denken könnte.

Diebes-Unterklasse-Fähigkeiten – Stufe für Stufe

Stufe 3: Schnelle Hände passiv (verleiht eine zweite Bonusaktion), Zweite-Stockwerk-Arbeit (reduziert Fallschaden)

Schnelle Hände passiv (verleiht eine zweite Bonusaktion), Zweite-Stockwerk-Arbeit (reduziert Fallschaden) Stufe 9: Fähigkeit zur Höchsten Tarnung (Unsichtbarkeit ohne den Unsichtbarkeitszauber)

Beste Schurken-Fähigkeitswertverteilung & Statistikverteilung

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 10 16 14 8 14 14 Modifikator 0 +3 +2 -1 +2 +2

Beste Baldur’s Gate 3 Schurken Rasse: Wald-Halbelf

Die Wald-Halbelfe ist die beste Rasse für die Diebes-Schurken-Unterklasse und insgesamt die beste Rasse für Schurken, aufgrund der passiven Fähigkeiten “Fleet of Foot” und “Mask of the Wild”. “Fleet of Foot” erhöht die Bewegungsdistanz auf 10,5 Meter, 1,5 Meter mehr als die Standardbewegungsgeschwindigkeit, und die passive Fähigkeit “Mask of the Wild” gewährt Kompetenz in Tarnung, was für diesen Spielstil äußerst nützlich ist.

Beste BG3 Schurken Fertigkeiten und Hintergrund: Straßenkind oder Schwindler

Wenn man eine Wald-Halbelfe für ihren Diebes Schurken Baldur’s Gate 3 Build wählt, ist die Kompetenz in Tarnung des Hintergrunds Straßenkind bereits vorhanden, da die Unterklasse diese bereits gewährt. Stattdessen sollte man den Hintergrund Schwindler wählen, der Boni auf Täuschung und Fingerfertigkeit gewährt, oder den Hintergrund Handwerker des Gildenhandwerks, der Kompetenz in Einsicht und Überredung verleiht.

Fertigkeiten, Zauber & Levelaufstiegsentscheidungen für Diebes-Schurken-Builds

Stufe Eins Expertise-Fertigkeiten: Tarnung & Fingerfertigkeit

Stufe Drei Unterklasse: Dieb

Stufe Vier Fertigkeit: Doppelschwertkämpfer oder Verbesserung der Fähigkeiten Spieler, die sich ganz auf den Fernkampf als Diebes-Schurken konzentrieren möchten, sollten ihre Fähigkeiten (DEX) auf Stufe 4 verbessern.

Stufe Sechs Expertise-Fertigkeiten: Wahrnehmung & Täuschung

Stufe Acht Fertigkeit: Doppelschwertkämpfer oder Heftiger Angreifer

Stufe Zehn Fertigkeit: Scharfschütze oder Verbesserung der Fähigkeiten

Stufe Zwölf Fertigkeit: Heftiger Angreifer oder Wachsam



Beste Schurken-Ausrüstung: Rüstung & Zubehör

Beste Diebes-Schurken-Kopfrüstung: Verhüllte Kapuze

Effekte der Verhüllten Kapuze: Während verdeckt, wird die benötigte Zahl für einen kritischen Treffer um 1 reduziert und gewährt +1 zu Geschicklichkeits-Rettungswürfen.

Während verdeckt, wird die benötigte Zahl für einen kritischen Treffer um 1 reduziert und gewährt +1 zu Geschicklichkeits-Rettungswürfen. Wie man die Verhüllte Kapuze bekommt: Unter dem Last Light Inn gefunden, auf dem Körper eines der Meenlocks.

Beste Diebes-Schurken-Umhang: Schattenmörder-Umhang

Effekte des Schattenmörder-Umhangs: Wenn versteckt, wird die benötigte Zahl für einen kritischen Treffer um 1 reduziert (Sie benötigen also nur eine 18, 19 oder 20 für diese Teile, nicht nur eine 20).

Wenn versteckt, wird die benötigte Zahl für einen kritischen Treffer um 1 reduziert (Sie benötigen also nur eine 18, 19 oder 20 für diese Teile, nicht nur eine 20). Wie man den Schattenmörder-Umhang bekommt: Von Sticky Dondo im Versteck der Gilde in den Abwasserkanälen von Baldur’s Gate gekauft.

Beste Diebes-Schurken-Brustpanzer: Bhaalistischer Panzer

Effekte des Bhaalistischen Panzers: Gegner innerhalb von 2 Metern werden anfällig für Durchdringung und gewähren +2 zu Initiative.

Gegner innerhalb von 2 Metern werden anfällig für Durchdringung und gewähren +2 zu Initiative. Wie man den Bhaalistischen Panzer bekommt: Von Echo of Abazigal, nachdem man ein Unheiliger Attentäter geworden ist, gekauft.

Beste Diebes-Schurken-Handschuhe: Handschuhe der Geschicklichkeit

Effekte der Handschuhe der Geschicklichkeit: Setzt den DEX-Wert auf 18 und gewährt +1 zu Angriffswürfen.

Setzt den DEX-Wert auf 18 und gewährt +1 zu Angriffswürfen. Wie man die Handschuhe der Geschicklichkeit bekommt: Von A’jak’nir in der Githyanki Creche Y’llek gekauft.

Beste Diebes-Schurken-Stiefel: Stiefel des Sehr schnellen Blinkens

Effekte der Stiefel des Sehr schnellen Blinkens: Gewährt Nebelsprung.

Gewährt Nebelsprung. Wie man die Stiefel des Sehr schnellen Blinkens bekommt: Eine der möglichen Belohnungen von Akabis Rad im Zirkus der letzten Tage.

Beste Diebes-Schurken-Amulette: Magisches Amulett

Effekte des Magischen Amuletts: Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen Angriff oder Rettungswurf mit Vorteil durchzuführen.

Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen Angriff oder Rettungswurf mit Vorteil durchzuführen. Wie man das Magische Amulett bekommt: Sarins Schädel mit ihrem Skelett in der Nähe des Undercity Ruins Waypoint in den Abwasserkanälen von Baldur’s Gate 3 wiedervereint.

Beste Diebes-Schurken-Ringe: Ring der freien Bewegung, Schmugglerring

Effekte des Schmugglerrings: +2 zu Tarnung und Fingerfertigkeit, -1 zu Charisma.

+2 zu Tarnung und Fingerfertigkeit, -1 zu Charisma. Wie man den Schmugglerring bekommt: Von einem Skelett in der Nähe der Risen Road Bridge geraubt.

Von einem Skelett in der Nähe der Risen Road Bridge geraubt. Effekte des Rings der freien Bewegung: Der Träger ist von Schwierigem Gelände nicht betroffen, kann nicht paralysiert werden und kann nicht eingeschränkt werden.

Der Träger ist von Schwierigem Gelände nicht betroffen, kann nicht paralysiert werden und kann nicht eingeschränkt werden. Wie man den Ring der freien Bewegung bekommt: Von Araj Oblodra in den Moonrise Towers gekauft.

Beste Diebes-Schurken-Waffen: Messer des Unterbergkönigs & Sussur Dolch

Effekte des Messers des Unterbergkönigs: Senkt die kritische Treffer-Schwelle für den Träger auf 19. Würfe von 2 oder weniger werden automatisch neu geworfen. Gewährt Vorteil gegenüber leicht oder stark verdeckten Feinden.

Senkt die kritische Treffer-Schwelle für den Träger auf 19. Würfe von 2 oder weniger werden automatisch neu geworfen. Gewährt Vorteil gegenüber leicht oder stark verdeckten Feinden. Wie man das Messer des Unterbergkönigs bekommt: Von Ajak’nir Jeera in Creche Y’llek im Mountain Pass gekauft.

Von Ajak’nir Jeera in Creche Y’llek im Mountain Pass gekauft. Effekte des Sussur Dolchs: +1 zum Treffen, Stummt Feinde bei Treffern.

+1 zum Treffen, Stummt Feinde bei Treffern. Wie man den Sussur Dolch bekommt: Beende “Finish The Masterwork Weapon” und wähle den Dolch.

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 erhältlich. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.