Baldur’s Gate 3: Paladin Guide

Die Paladin Klasse in Baldur’s Gate 3 ist eine der restriktivsten im Spiel, da ihre Kernklassenmerkmale und Zauber durch ein Gelübde bestimmt werden, dem sie sich verpflichten. Die Paladin-Klasse ist ein schwerer Rüstungsbenutzer mit heilenden und unterstützenden Fähigkeiten, ähnlich einem Kleriker, aber machen Sie einen falschen Zug, sei es im Kampf oder außerhalb des Kampfes, und Sie könnten den Zugang zu Eid-basierten Kräften verlieren, dem Kernbestandteil jeder Paladin-Build.

In Baldur’s Gate 3 haben Paladine drei Unterarten oder Eide zur Auswahl, wenn sie ihren Charakter erstellen: Der Eid der Uralten, der Eid der Hingabe und der Eid der Rache. Der Eid der Hingabe ist das beste, um damit zu beginnen, da es weitaus nützlichere, auf den Kampf ausgerichtete, immer vorbereitete Zauber gewährt. Denken Sie daran, Ihrem Eid treu zu bleiben, andernfalls könnten Sie zu einem Eidbrecher werden – der vierten, verborgenen Unterklasse für Paladine.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Paladin Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Paladin optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Paladin-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Paladin-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Eid der Hingabe Paladins gut ergänzt.

Baldur’s Gate 3 Paladin Klasse Einführung & Übersicht

Die Paladin-Klasse in Baldur’s Gate 3 ist äußerst vielseitig und mächtig. Die einzige Bedingung für das Spielen eines Paladins besteht darin, dass die Rollenspiel-Entscheidungen oft von dem gewählten Eid beeinflusst werden. Paladine sind die einzige Klasse, die sich an ihr Gelübde halten müssen, das sie bei der Charaktererstellung wählen, in allen Situationen. Brechen sie die Gebote ihres gewählten Eides, könnten sie zu einem Eidbrecher werden, einer geheimen vierten, freischaltbaren Unterklasse für Paladine.

Paladine haben drei einzigartige Fähigkeiten, die die Klasse auf verschiedenen Stufen erlangt. Bei der Charaktererstellung erhalten Paladine Zugriff auf “Hände auflegen”, einen Zauber, der heilen oder Krankheiten und Gift heilen kann, und der durch “Hände auflegen”-Ladungen begrenzt ist. Sie erhalten auch “Eid-Kanäle” und Ladungen, die einzigartige Fähigkeiten im Zusammenhang mit ihrem gewählten Gelübde ermöglichen. Auf Stufe 6 erhalten Paladine die Fähigkeit “Aura des Schutzes”, die sie als beste Wahl für einen Tank und Unterstützungs-Build in Baldur’s Gate 3 festigt.

Paladin-Unterarten

Eid der Uralten: Naturorientiertes Gelübde, das eine Auswahl von druidenähnlichen Fähigkeiten gewährt. Konzentriert sich auf die Unterstützung von Verbündeten und die Kontrolle von Feinden.

Naturorientiertes Gelübde, das eine Auswahl von druidenähnlichen Fähigkeiten gewährt. Konzentriert sich auf die Unterstützung von Verbündeten und die Kontrolle von Feinden. Eid der Hingabe: Klassischer Heiliger Krieger mit sowohl schadensverursachenden als auch unterstützenden Fähigkeiten, insbesondere für nahe Verbündete. Gewährt einige immer vorbereitete Heilige Zauber.

Klassischer Heiliger Krieger mit sowohl schadensverursachenden als auch unterstützenden Fähigkeiten, insbesondere für nahe Verbündete. Gewährt einige immer vorbereitete Heilige Zauber. Eid der Rache: Schadensorientierter Nahkämpfer mit einigen debuffenden Fähigkeiten und Zugriff auf Nebeltritt.

Schadensorientierter Nahkämpfer mit einigen debuffenden Fähigkeiten und Zugriff auf Nebeltritt. Eidbrecher: Schaltet automatisch frei, wenn Sie Ihr Gelübde als Paladin brechen. Nekromantische, Fluch- und andere finstere Zauber sowie Kontrollzauber werden freigeschaltet und ersetzen andere Gelübdeszauber.

Paladin-Klassenprofizienzen

Rüstungsprofizienzen für Paladine: Leichte Rüstung, Mittelschwere Rüstung, Schwere Rüstung & Schilde

Leichte Rüstung, Mittelschwere Rüstung, Schwere Rüstung & Schilde Rettungswürfe für Paladine: Weisheit & Charisma

Weisheit & Charisma Fertigkeitsprofizienzen für Paladine: Wählen Sie aus Athletik, Einblick, Einschüchterung, Medizin, Überredung, Religion

Wählen Sie aus Athletik, Einblick, Einschüchterung, Medizin, Überredung, Religion Waffenprofizienzen für Paladine: Einfache Waffen & Kriegswaffen

Paladin-Klassenmerkmale – Stufe für Stufe

Stufe 1: Unterklasse, “Hände auflegen”-Ladung, “Göttlicher Sinn”-Fähigkeit, “Gelübde-Kanäle”-Ladung

Unterklasse, “Hände auflegen”-Ladung, “Göttlicher Sinn”-Fähigkeit, “Gelübde-Kanäle”-Ladung Stufe 2: “Göttlicher Schlag”-Fähigkeit, Wahl des Kampfstils

“Göttlicher Schlag”-Fähigkeit, Wahl des Kampfstils Stufe 3: Passive “Göttliche Gesundheit”

Passive “Göttliche Gesundheit” Stufe 4: Talent, “Hände auflegen”-Ladung

Talent, “Hände auflegen”-Ladung Stufe 5: Zusätzlicher Angriff

Zusätzlicher Angriff Stufe 6: Passive “Aura des Schutzes”

Passive “Aura des Schutzes” Stufe 8: Talent

Talent Stufe 10: “Hände auflegen”-Ladung, Passive “Aura des Mutes”

“Hände auflegen”-Ladung, Passive “Aura des Mutes” Stufe 11: Verbesserung des “Göttlichen Schlags”

Verbesserung des “Göttlichen Schlags” Stufe 12: Talent

Empfohlener Baldur’s Gate 3 Paladin Build: Eid der Hingabe

Der Eid der Hingabe Paladin ist eine Powerhouse der Buffs, Heilungsunterstützung und brutalen Schadensausgabe. Der Kompromiss für eine so vielseitige Klasse ist, dass sie die Rollenspiel-Entscheidungen stark beeinflusst. Wenn Sie einen Eid wählen, müssen Sie alles tun, um danach zu leben – der Eid der Hingabe bedeutet, dass Sie keine Unschuldigen angreifen können, den Rücken kehren können oder Ihre Feinde täuschen können, um im Kampf einen Vorteil zu erlangen. Dies sind “wahre” Paladine, Krieger einer höheren Ordnung, die ihre Kräfte buchstäblich an dieses Versprechen binden.

Sie sind im Nahkampf fantastisch, insbesondere wenn sich mindestens ein weiterer verbündeter Nahkämpfer in Reichweite befindet, der von den Buffs und der Unterstützung des Paladins profitieren kann (und von der begrenzten Reichweite von “Hände auflegen”). Auf Stufe 1 erhalten Eid der Hingabe Paladine ihre erste “Eid-Kanal”-Fähigkeit: “Heilige Abfuhr”, die Nahkampfangreifer beschädigt. Auf Stufe 3 fügt “Heiliges Schwert” CHA zu Angriffswürfen als neuen “Gelübde-Kanal” hinzu, zusammen mit “Das Unheilige vertreiben”. Eid der Hingabe Paladine erhalten auch die immer vorbereiteten Zauber “Schutz vor Gut und Böse”, “Heiligtum”, “Geringe Wiederherstellung” und “Stille” bis Stufe 5.

Dies ist einer der besten Paladin-Builds in BG3 aufgrund seiner starken Heilzauber und der Vielzahl von Waffen- und Rüstungsprofizienzen, die sie vielseitiger machen als reine Zaubererunterstützungsklassen. Aber wenn der Oath of Devotion Paladin fällt, kann der Rest der Gruppe in Unordnung geraten.

Eid der Hingabe Unterklasse-Merkmale – Stufe für Stufe

Stufe 1: Fähigkeit “Heilige Abfuhr”, Gelübde der Hingabe (muss die Gebote einhalten, um Unterklasse-Merkmale zu behalten)

Fähigkeit “Heilige Abfuhr”, Gelübde der Hingabe (muss die Gebote einhalten, um Unterklasse-Merkmale zu behalten) Stufe 3: Fähigkeit “Heiliges Schwert”, Aktion “Das Unheilige vertreiben”, Gelübde-Zauber (Schutz vor Gut und Böse, Heiligtum)

Fähigkeit “Heiliges Schwert”, Aktion “Das Unheilige vertreiben”, Gelübde-Zauber (Schutz vor Gut und Böse, Heiligtum) Stufe 5: Gelübde-Zauber (Geringe Wiederherstellung, Stille)

Gelübde-Zauber (Geringe Wiederherstellung, Stille) Stufe 7: Passive “Aura der Hingabe”

Passive “Aura der Hingabe” Stufe 9: Gelübde-Zauber (Strahlen der Hoffnung, Fluch entfernen)

Empfohlene Paladin Fähigkeitswerte & Attributsverteilung

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 16 10 14 8 10 16 Modifikator +3 0 +2 -1 0 +3

Ideale BG3 Paladin Rasse: Goldzwerg

Der Goldzwerg ist eine der besten Unterzwergenrassen in Baldur’s Gate 3, da er den Charakteren zu Beginn des Spiels und bei jedem Level-up einen zusätzlichen TP-Punkt verleiht. Dies summiert sich auf nur 5 TP, was nicht viel zu sein scheint, aber am Ende des Spiels wird ein Goldzwerg feststellen, dass seine TP weit über denen der nächst robustesten Rasse liegen. Ihre Resistenz gegen Gift und Nachtsicht als grundlegende Zwergrassen sind nur das Sahnehäubchen.

Ideale BG3 Paladin Profizienzen und Hintergrund: Edelmann oder Soldat

Aufgrund ihres Gelübdes neigen Paladine dazu, öfter positive Inspirationen zu schaffen als andere Klassen – die Spieler sind im Grunde genommen dazu gezwungen, einen guten Charakter zu spielen, was gut zu ihrem Gelübde passt. Wählen Sie daher einen Hintergrund, der von dieser Tendenz profitieren kann, wie den Edelmann oder den Volkshelden.

Wenn Sie den Edelmann-Hintergrund wählen, wird Überredung zu den Fähigkeitsprofilen des Paladins hinzugefügt. Von den verbleibenden Klassenfertigkeiten zur Auswahl sollten Sie entweder Einblick oder Überredung in Betracht ziehen, obwohl Religion nützlich sein kann, wenn Sie einen echten Heiligen Krieger spielen möchten.

Empfohlener BG3 Paladin Kampfstil für den Eid der Hingabe

Eid der Hingabe Paladine können auf Stufe 2 zwischen vier Kampfstilen wählen: Verteidigung, Zweikampf, Große Waffenkampf oder Schutz. Der Verteidigung-Bonus ist am vielseitigsten, da er eine einfache +1 auf die RK bietet, wenn Sie jede Rüstung tragen. Der Kampfstil “Schutz” bietet eine neue Reaktion, die Feinde in der Nähe mit Nachteil belegt, erfordert jedoch einen Schild.

Von diesen beiden Optionen wählen Sie den Kampfstil “Verteidigung”, um es Feinden schwerer zu machen, Sie zu treffen, da er die ganze Zeit aktiv ist und keine Reaktion erfordert, die Sie aktivieren müssen. Spieler, die es jedoch nicht stört, etwas fortgeschrittener zu werden, sollten “Schutz” wählen und ihren Schild bereithalten.

Fähigkeiten, Zauber & Stufenaufstiegsentscheidungen für Eid der Hingabe Paladin-Builds

Stufe 1: Unterklasse: Eid der Hingabe

Unterklasse: Eid der Hingabe Stufe 2: Kampfstilwahl: Verteidigung oder Große Waffenkampf, Zauber auf Stufe 2: WIS+1 gesamte vorbereitete Zauber, zwei Lvl 1 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Segen, Versengendes Klatschen, Schild des Glaubens (Lvl 1)

Kampfstilwahl: Verteidigung oder Große Waffenkampf, Zauber auf Stufe 2: WIS+1 gesamte vorbereitete Zauber, zwei Lvl 1 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Segen, Versengendes Klatschen, Schild des Glaubens (Lvl 1) Stufe 4: Talent: Wachsamkeit oder Zähigkeit, Zauber auf Stufe 4: WIS+2 gesamte vorbereitete Zauber, drei Lvl 1 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Donnerndes Klatschen und/oder Schutz vor Gut und Böse (Lvl 1)

Talent: Wachsamkeit oder Zähigkeit, Zauber auf Stufe 4: WIS+2 gesamte vorbereitete Zauber, drei Lvl 1 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Donnerndes Klatschen und/oder Schutz vor Gut und Böse (Lvl 1) Stufe 6: Zauber auf Stufe 6: WIS+3 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, zwei Lvl 2 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Hilfe (Lvl 2)

Zauber auf Stufe 6: WIS+3 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, zwei Lvl 2 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Hilfe (Lvl 2) Stufe 8: Talent: Wachsamkeit oder Zähigkeit, Zauber auf Stufe 8: WIS+4 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, drei Lvl 2 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Markierung des Brandes (Lvl 2)

Talent: Wachsamkeit oder Zähigkeit, Zauber auf Stufe 8: WIS+4 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, drei Lvl 2 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Markierung des Brandes (Lvl 2) Stufe 10: Zauber auf Stufe 10: WIS+5 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, drei Lvl 2 Zauberslots, zwei Lvl 3 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Wächter der Vitalität (Lvl 3)

Zauber auf Stufe 10: WIS+5 gesamte vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, drei Lvl 2 Zauberslots, zwei Lvl 3 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Wächter der Vitalität (Lvl 3) Stufe 12: Talent: Zähigkeit oder Wachsamkeit (je nachdem, was nicht bereits ausgewählt wurde), Zauber auf Stufe 12: WIS+6 vorbereitete Zauber, vier Lvl 1 Zauberslots, drei Lvl 2 Zauberslots, drei Lvl 3 Zauberslots, Empfohlene Auswahl: Markierung des Brandes oder Elementarwaffe (Lvl 3)

Beste Paladin Ausrüstung: Rüstung & Zubehör

Beste Kopfrüstung für Eid der Hingabe Paladin: Helm des Zerschmetterns

Helm des Zerschmetterns Effekte: Wenn ein Smite, der vom Träger gewirkt wird, einen Zustand verursacht, erhält der Träger temporäre HP in Höhe des CHA-Modifikators.

Wenn ein Smite, der vom Träger gewirkt wird, einen Zustand verursacht, erhält der Träger temporäre HP in Höhe des CHA-Modifikators. Wie man den Helm des Zerschmetterns erhält: Truhe im Selunite-Außenposten der Unterwelt.

Beste Umhang für Eid der Hingabe Paladin: Mantel des heiligen Kriegers

Mantel des heiligen Kriegers Effekte: Gewährt Kreuzrittermantel, einen Zauber der Stufe 3, der nahe Verbündete ermutigt.

Gewährt Kreuzrittermantel, einen Zauber der Stufe 3, der nahe Verbündete ermutigt. Wie man den Mantel des heiligen Kriegers erhält: Kauf von Vicar Humbletoes in der Stormshore-Tabernakel im Akt 3.

Beste Brustpanzer für Eid der Hingabe Paladin: Dwarven Splintmail

Dwarven Splintmail Effekte: Der Träger erleidet 1 Punkt weniger Stichschaden, erhält +2 CON, erhält +1 zu STR-Checks und Rettungswürfen, beginnt mit einer RK von 19.

Der Träger erleidet 1 Punkt weniger Stichschaden, erhält +2 CON, erhält +1 zu STR-Checks und Rettungswürfen, beginnt mit einer RK von 19. Wie man Dwarven Splintmail erhält: Kauf von Lann Tarv in Moonrise Towers.

Beste Handschuhe für Eid der Hingabe Paladin: Handschuhe des Pfeilfangens

Handschuhe des Pfeilfangens Effekte: Eingehender Projektilschaden kann um 1w10+DEX-Modifikator nach Belieben reduziert werden.

Eingehender Projektilschaden kann um 1w10+DEX-Modifikator nach Belieben reduziert werden. Wie man Handschuhe des Pfeilfangens erhält: Kauf von Arron im Druidenhain.

Beste Stiefel für Eid der Hingabe Paladin: Stiefel der Hilfe und des Trostes

Stiefel der Hilfe und des Trostes Effekte: Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält dieses Ziel zusätzliche 3 temporäre TP.

Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält dieses Ziel zusätzliche 3 temporäre TP. Wie man Stiefel der Hilfe und des Trostes erhält: Kauf von Grat dem Händler im Goblinlager.

Beste Amulette für Eid der Hingabe Paladin: Periapt der Wundverschluss

Periapt der Wundverschluss Effekte: Der Träger stabilisiert sich automatisch in seinem Zug, nachdem er besiegt wurde. Außerdem wird die HP-Wiederherstellung für den Träger immer maximiert.

Der Träger stabilisiert sich automatisch in seinem Zug, nachdem er besiegt wurde. Außerdem wird die HP-Wiederherstellung für den Träger immer maximiert. Wie man Periapt der Wundverschluss erhält: Kauf von Lady Esther kurz außerhalb des Rosymorn-Klosters.

Beste Ringe für Eid der Hingabe Paladin: Ring der Heilung, Das Flüsternde Versprechen

Ring der Heilung Effekte: Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, stellt er zusätzliche 2 HP wieder her.

Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, stellt er zusätzliche 2 HP wieder her. Wie man den Ring der Heilung erhält: Kauf von Omeluum in der Myconid Colony.

Kauf von Omeluum in der Myconid Colony. Das Flüsternde Versprechen Effekte: Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, erhält es für zwei Runden einen Bonus von 1w4 auf Angriffe und Rettungswürfe.

Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, erhält es für zwei Runden einen Bonus von 1w4 auf Angriffe und Rettungswürfe. Wie man Das Flüsternde Versprechen erhält: Kauf von Grat im Goblinlager oder Brem im Zhentarim-Versteck.

Beste Waffe für Eid der Hingabe Paladin: Blut von Lythander & Schild der Hingabe

Blut von Lythander Effekte: Einmal pro Langzeitruhe heilt es für 2w12 TP, wenn es 0 TP erreicht, erhalten nahe Verbündete 1w6 TP. Verbreitet Licht, das Dämonen und Untote, die einen CON-Rettungswurf nicht bestehen, blendet. Gewährt den Zauber Sonnenstrahl.

Einmal pro Langzeitruhe heilt es für 2w12 TP, wenn es 0 TP erreicht, erhalten nahe Verbündete 1w6 TP. Verbreitet Licht, das Dämonen und Untote, die einen CON-Rettungswurf nicht bestehen, blendet. Gewährt den Zauber Sonnenstrahl. Wie man Blut von Lythander erhält: Erforschen Sie die Tiefen des Rosymorn-Klosters, nachdem Sie alle zeremoniellen Waffen gesammelt und das Recht erhalten haben, sie zu sammeln.

Erforschen Sie die Tiefen des Rosymorn-Klosters, nachdem Sie alle zeremoniellen Waffen gesammelt und das Recht erhalten haben, sie zu sammeln. Schild der Hingabe Effekte: Gewährt einen zusätzlichen Lvl 1 Zauberslot und die Fähigkeit Schild Der Hingabe: Hilfe. Gewährt auch die Reaktion Schild zurück.

Gewährt einen zusätzlichen Lvl 1 Zauberslot und die Fähigkeit Schild Der Hingabe: Hilfe. Gewährt auch die Reaktion Schild zurück. Wie man Schild der Hingabe erhält: Kauf von Quartiermeister Talli im Last Light Inn im Akt 2.

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 erhältlich. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.