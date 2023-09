Baldur’s Gate 3: Kleriker Guide

Ein Überblick über die Kleriker Klasse.

Baldur’s Gate 3 kann für jemanden, der neu in der Serie ist oder neu in CRPG-Spielen im Stil von Dungeons and Dragons ist, ein anspruchsvolles Spiel sein. Eine ausgewogene Gruppenzusammensetzung sollte eine Art von Unterstützungsklasse haben, in der der Kleriker besonders gut ist. Die besten Kleriker-Builds sind nicht unbedingt diejenigen, die den meisten Schaden verursachen, sondern diejenigen, die die einzigartigen Eigenheiten dieser Klasse optimal nutzen.

Die Lebensdomäne ist eine von vier Domänen, die die Spieler in BG3 wählen können, und sie ist eine fantastische Möglichkeit, einen Kleriker zu erstellen, dank ihrer Vielzahl von immer vorbereiteten Unterstützungszaubern. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit, andere Zauber beim Aufstieg zu wählen, was dem Kleriker mehr Vielseitigkeit verleiht und ihn zu einer der vielseitigsten Klassen in Baldur’s Gate 3 macht.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Kleriker Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Kleriker optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Kleriker-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Kleriker-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Lebensdomäne Klerikers gut ergänzt.

Einführung und Übersicht zur Kleriker-Klasse Baldurs Gate 3

“Kleriker sind Vertreter der Götter, die mächtige göttliche Magie für das Gute oder das Böse nutzen.”

Der Kleriker ist eine facettenreiche Klasse, die gleichermaßen auf Unterstützung und Schaden in nahezu jedem BG3-Kleriker-Build setzt. Kleriker sind in der Lage, einer der stärksten Heiler des Spiels und eine Quelle für Gruppen-Buffs zu sein, aber sie können auch unglaublich mächtige Zauberer und Nahkämpfer sein, die Zugang zu Zaubern ähnlich denen des Druiden oder Zauberers haben.

Unabhängig von der Baldur’s Gate 3 Kleriker Domäne, die du wählst, haben alle Spieler in verschiedenen Stufen Zugang zu den Fähigkeiten “Untote wenden”, “Untote zerstören” und “Göttliche Intervention”, die von begrenzten Ladungen für die Göttliche Intervention abhängig sind, die sich auf kurze oder lange Rasten erneuern.

Kleriker-Unterklassen

L ebensdomäne : Verbessert die Heilfähigkeit auf Ziel und Anwender. Gewährt immer vorbereitete Unterstützungs- und Heilzauber und Schwere Rüstungsfertigkeit.

: Verbessert die Heilfähigkeit auf Ziel und Anwender. Gewährt immer vorbereitete Unterstützungs- und Heilzauber und Schwere Rüstungsfertigkeit. Lichtdomäne : Gewährt die Fähigkeit, Nachteile bei Angriffen zu verhängen. Gewährt Licht, Brennende Hände und Feenfeuer auf Stufe 1.

: Gewährt die Fähigkeit, Nachteile bei Angriffen zu verhängen. Gewährt Licht, Brennende Hände und Feenfeuer auf Stufe 1. Trickster-Domäne : Kann die Schleichkontrollen für Gruppenmitglieder verbessern. Gewährt “Selbst verkleiden” und “Charme Person”.

: Kann die Schleichkontrollen für Gruppenmitglieder verbessern. Gewährt “Selbst verkleiden” und “Charme Person”. Wissensdomäne : Steuerung und RP-orientiert. Gewährt Arcana- und Geschichte-Fertigkeiten x2. Gewährt die Zauber “Befehl” und “Schlaf”.

: Steuerung und RP-orientiert. Gewährt Arcana- und Geschichte-Fertigkeiten x2. Gewährt die Zauber “Befehl” und “Schlaf”. Naturdomäne : Erwerbe Fertigkeiten in ausgewählten Fertigkeiten und einen Druidenkantrip. Gewährt Schwere Waffenfertigkeit und andere druidenähnliche Zauber.

: Erwerbe Fertigkeiten in ausgewählten Fertigkeiten und einen Druidenkantrip. Gewährt Schwere Waffenfertigkeit und andere druidenähnliche Zauber. Sturm-Domäne : Kann sich gegen Angreifer mit 2-16 Blitzschaden zur Wehr setzen. Gewährt Schwere Waffen- und Schwere Rüstungsfertigkeiten sowie sturmbezogene Zauber.

: Kann sich gegen Angreifer mit 2-16 Blitzschaden zur Wehr setzen. Gewährt Schwere Waffen- und Schwere Rüstungsfertigkeiten sowie sturmbezogene Zauber. Kriegsdomäne: Kann zusätzliche Bonusaktionen ausführen. Gewährt Schwere Rüstungs- und Schwere Waffenfertigkeiten sowie Nahkampfkontroll-, Buff- und Schadenszauber.

Kleriker-Klassenfertigkeiten

Klerikerrüstungsfertigkeiten : Leichte Rüstung, Mittlere Rüstung und Schilde

: Leichte Rüstung, Mittlere Rüstung und Schilde Kleriker-Rettungswürfe : Charisma und Weisheit

: Charisma und Weisheit Kleriker-Fertigkeiten : Wähle 2 aus Geschichte, Einsicht, Medizin, Überredung und Religion

: Wähle 2 aus Geschichte, Einsicht, Medizin, Überredung und Religion Kleriker-Waffenfertigkeiten: Einfache Waffen und Morgenstern

Kleriker-Klassenmerkmale – Stufe für Stufe

Stufe 1 : Zauberkunde (Kleriker-Zaubertafel), Unterklasse

: Zauberkunde (Kleriker-Zaubertafel), Unterklasse Stufe 2 : Göttliche Eingriff-Ladung, Untote wenden (Göttliche Eingriff-Fähigkeit)

: Göttliche Eingriff-Ladung, Untote wenden (Göttliche Eingriff-Fähigkeit) Stufe 4 : Fähigkeit

: Fähigkeit Stufe 5 : Verbesserung der Untotenabwehr

: Verbesserung der Untotenabwehr Stufe 6 : Göttliche Eingriff-Ladung

: Göttliche Eingriff-Ladung Stufe 8 : Fähigkeit, Verbesserung der Untotenabwehr

: Fähigkeit, Verbesserung der Untotenabwehr Stufe 10 : Göttliche Intervention (einmalige ultraschlagkräftige Fähigkeit)

: Göttliche Intervention (einmalige ultraschlagkräftige Fähigkeit) Stufe 11 : Verbesserung der Untotenabwehr

: Verbesserung der Untotenabwehr Stufe 12: Fähigkeit

Baldur’s Gate 3 Kleriker Build: Übersicht über Lebensdomäne

“Die Lebensdomäne ist ein Aspekt vieler guter Gottheiten und bietet Zauber, die den Geist, den Körper und die Seele schützen und wiederherstellen.”

Der Lebensdomänen-Kleriker ist nicht der mächtigste Kleriker-Build, wenn es um rohe Schadensleistung geht. Aber wenn man die Vielfalt der Buffs und Unterstützungsfähigkeiten berücksichtigt, die dieser Unterklasse zur Verfügung stehen, wird schnell deutlich, welche Vorteile sie bietet und wie sie eine Gruppe dabei unterstützen kann, überwältigende Gegner zu bewältigen, bei denen zusätzlicher Schaden nicht hilfreich wäre.

Als Unterstützungsunterklasse kann der Lebensdomänen-Kleriker Schaden verursachen, wenn es nötig ist, aber die meiste Zeit werden die Spieler sich fern von Feinden und in der Nähe ihrer Teamkollegen aufhalten, bereit für einen Buff oder eine Heilung, wenn sie gebraucht werden. Der passive “Schüler des Lebens” verleiht jedem Zauberspruch eine zusätzliche Heilung und kann sie sogar bei späteren Stufen bei jedem Zauberwirken selbst heilen.

Der Build ist bemerkenswert profiziert in Schwere Rüstung, eine Fertigkeit, die von der Lebensdomänen-Unterklasse selbst gewährt wird. Er hat auch mehrere Kantripps, die Verbündete am Leben halten und Feinde schwächen, wenn die relativ begrenzten Zauberslots aufgebraucht sind. Aber ihre Domänenzauber sind immer vorbereitet und lassen Platz für andere Zauber, um die Optionen zu diversifizieren.

Auf mehreren Stufen erhalten die Spieler kostenlose Zauber, die nicht in und aus dem Zaubertafel genommen werden müssen. Diese Zauber beinhalten “Segen” und “Wunden heilen” auf Stufe 1, “Hilfe” und “Geringe Wiederherstellung” auf Stufe 3 sowie “Beleben” und “Hoffnungsschimmer” auf Stufe 5. Dies sind einige der mächtigsten Heil- und Unterstützungsfähigkeiten im Spiel, ganz zu schweigen von der Flächenheilung in Form von “Leben erhalten”, einer Göttlichen Eingriff-Fähigkeit, die auf Stufe 2 erlangt wird.

Merkmale der Lebensdomänen-Unterklasse – Stufe für Stufe

Stufe 1 : Passiver “Schüler des Lebens” (zusätzliche Heilung bei Zielen), Schwere Rüstungsfertigkeit, Domänenzauber (“Segen”, “Wunden heilen”)

: Passiver “Schüler des Lebens” (zusätzliche Heilung bei Zielen), Schwere Rüstungsfertigkeit, Domänenzauber (“Segen”, “Wunden heilen”) Stufe 2 : “Leben erhalten” (Göttliche Eingriff-Fähigkeit)

: “Leben erhalten” (Göttliche Eingriff-Fähigkeit) Stufe 3 : Domänenzauber (“Hilfe”, “Geringe Wiederherstellung”)

: Domänenzauber (“Hilfe”, “Geringe Wiederherstellung”) Stufe 5 : Domänenzauber (“Beleben”, “Hoffnungsschimmer”)

: Domänenzauber (“Beleben”, “Hoffnungsschimmer”) Stufe 6 : Passiver “Gesegneter Heiler” (heilt sich selbst beim Zaubern von Heilzaubern)

: Passiver “Gesegneter Heiler” (heilt sich selbst beim Zaubern von Heilzaubern) Stufe 7 : Domänenzauber (“Schutzengel”, “Todeswache”)

: Domänenzauber (“Schutzengel”, “Todeswache”) Stufe 8 : Fähigkeit “Göttlicher Schlag” (kann einmal pro Runde bei einem Treffer zusätzlichen 1w8 Lichtschaden verursachen)

: Fähigkeit “Göttlicher Schlag” (kann einmal pro Runde bei einem Treffer zusätzlichen 1w8 Lichtschaden verursachen) Stufe 9: Domänenzauber (“Große Wiederherstellung”, “Massenheilungswunden”)

Empfohlene Kleriker-Fähigkeitenwert und Statistikverteilung

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 10 14 16 8 10 16 Modifikator 0 +2 +3 -1 0 +3

Ideale Baldur’s Gate 3 Kleriker Rasse: Drow

Die Drow sind im Allgemeinen eine sehr starke Rasse in Baldur’s Gate 3, dank ihrer passiven Eigenschaft “Feenhafte Abstammung”, ihrer Fertigkeiten in Wahrnehmung, ihrer überdurchschnittlichen Dunkelsicht und ihrer kostenlosen Zauber auf Stufe 1, 3 und 5.

Ihre “Feenhafte Abstammung” gewährt ihnen Vorteil gegen Charme und Immunität gegen den Schlafstatus, was die Kontrolle der Menge während Situationen verhindert, in denen der Kleriker benötigt wird.

Die überlegene Dunkelsicht ist in den vielen unterirdischen und verdunkelten Gebieten des Spiels nützlich.

Auf Stufe 1 erhalten die Spieler den Zaubertrick “Tanzende Lichter”. Dann, auf Stufe 3, wird “Feenfeuer” als Zauber der Stufe 1 gewährt. Schließlich erhalten die Drow auf Stufe 5 den Zauber “Dunkelheit”, einen Zauber der Stufe 2. Diese nicht-Kantrip-Zauber können nur einmal pro lange Rast gewirkt werden.

Beste Kleriker-Fertigkeiten und Hintergrund: Volksheld

Der Hintergrund “Volksheld” kann für Kleriker nützlich sein, weil er Fertigkeiten in den Fertigkeiten Tierkunde und Überleben gewährt, die beide auf die Hauptfertigkeit Weisheit des Klerikers angewiesen sind. Dies bringt sie über die Schwelle und lässt praktisch jeden Tierkunde- und Überlebenswurf des Klerikers bestehen.

Es kann jedoch auch nützlich sein, den Hintergrund “Handwerker der Gilde” zu wählen, da die Boni auf Einsicht und Überredung in Dialog- und RP-Begegnungen in Baldur’s Gate 3 äußerst hilfreich sein können.

Fähigkeiten, Zauber und Aufstiegsentscheidungen für Lebensdomänen-Kleriker-Builds

Stufe Eins

Unterklasse : Lebensdomäne

: Lebensdomäne Zauber : Führung, Widerstand, Heilige Flamme

: Führung, Widerstand, Heilige Flamme Zauber auf Stufe Eins : WIS+1 insgesamt vorbereitete Zauber, zwei Zauberslots der Stufe 1

: WIS+1 insgesamt vorbereitete Zauber, zwei Zauberslots der Stufe 1 Empfohlene Auswahl: Bann, Befehl, Schild des Glaubens, Schutz vor Bösem und Gut (Stufe 1)

Stufe Zwei

Zauber auf Stufe Zwei : WIS+2 insgesamt vorbereitete Zauber, drei Zauberslots der Stufe 1

: WIS+2 insgesamt vorbereitete Zauber, drei Zauberslots der Stufe 1 Empfohlene Auswahl : Person festhalten (Stufe 1)

: Person festhalten (Stufe 1) Göttliche Eingriff-Ladungen: 1

Stufe Drei

Zauber auf Stufe Drei : WIS+3 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, zwei Zauberslots der Stufe 2

: WIS+3 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, zwei Zauberslots der Stufe 2 Empfohlene Auswahl: Stille (Stufe 2)

Stufe Vier

Fähigkeit : Wach oder Kriegsherr

: Wach oder Kriegsherr Zauber: Licht

Licht Zauber auf Stufe Vier : WIS+4 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2

: WIS+4 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2 Empfohlene Auswahl: Blindheit (Stufe 2)

Stufe Fünf

Zauber auf Stufe Fünf : WIS+5 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, zwei Zauberslots der Stufe 3

: WIS+5 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, zwei Zauberslots der Stufe 3 Empfohlene Auswahl: Geisterwächter (Stufe 3)

Stufe Sechs

Zauber auf Stufe Sechs : WIS+7 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3

: WIS+7 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3 Empfohlene Auswahl : Fluch entfernen (Stufe 3)

: Fluch entfernen (Stufe 3) Göttliche Eingriff-Ladungen: 2

Stufe Sieben

Zauber auf Stufe Sieben : WIS+8 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, ein Zauberslot der Stufe 4

: WIS+8 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, ein Zauberslot der Stufe 4 Empfohlene Auswahl: Verbannung oder Dimensionstür (Stufe 4)

Stufe Acht

Fähigkeit :

: Zauber auf Stufe Acht : WIS+9 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, zwei Zauberslots der Stufe 4

: WIS+9 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, zwei Zauberslots der Stufe 4 Empfohlene Auswahl: Verwandlung oder Verwirrung (Stufe 4)

Stufe Neun

Zauber auf Stufe Neun : WIS+10 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, ein Zauberslot der Stufe 5

: WIS+10 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, ein Zauberslot der Stufe 5 Empfohlene Auswahl: Flammenstoß oder Insektenplage (Stufe 5)

Stufe Zehn

Zauber auf Stufe Zehn : WIS+11 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, zwei Zauberslots der Stufe 5

: WIS+11 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, zwei Zauberslots der Stufe 5 Empfohlene Auswahl: Planarbindung oder Person dominieren (Stufe 5)

Stufe Elf

Zauber auf Stufe Elf : WIS+11 vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, drei Zauberslots der Stufe 5, ein Zauberslot der Stufe 6

: WIS+11 vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, drei Zauberslots der Stufe 5, ein Zauberslot der Stufe 6 Empfohlene Auswahl: Heldenmahl oder Heilung (Stufe 6)

Stufe Zwölf

Fähigkeit : Robust oder Kriegsherr (wenn noch nicht ausgewählt)

: Robust oder Kriegsherr (wenn noch nicht ausgewählt) Zauber auf Stufe Zwölf : WIS+12 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, zwei Zauberslots der Stufe 5, ein Zauberslot der Stufe 6

: WIS+12 insgesamt vorbereitete Zauber, vier Zauberslots der Stufe 1, drei Zauberslots der Stufe 2, drei Zauberslots der Stufe 3, drei Zauberslots der Stufe 4, zwei Zauberslots der Stufe 5, ein Zauberslot der Stufe 6 Empfohlene Auswahl: Klingenbarriere oder Planare Verbündete (Stufe 6)

Beste Kleriker-Ausrüstung: Rüstung, Accessoires & Waffen

Bestes Leben-Kleriker-Kopfrüstung: Wapiras Krone

Effekte von Wapiras Krone: Wenn der Träger andere Ziele heilt als sich selbst, erhält der Träger auch 1d6 HP.

Wenn der Träger andere Ziele heilt als sich selbst, erhält der Träger auch 1d6 HP. So erhalten Sie Wapiras Krone: Nehmen Sie Zevlors angebotenes Gold an, nachdem Sie das Goblin-Lager besiegt haben.

Bestes Leben-Kleriker-Mantel: Umhang des Schutzes

Effekte des Umhangs des Schutzes: +1 auf AC (Rüstungsklasse) und Rettungswürfe.

+1 auf AC (Rüstungsklasse) und Rettungswürfe. So erhalten Sie den Umhang des Schutzes: Von Quartiermeister Talli im Last Light Inn (Akt 2) käuflich erwerben.

Bestes Leben-Kleriker-Brustpanzer: Gleitende Kettenrüstung

Effekte der Gleitenden Kettenrüstung: Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel automatisch die Vorteile der Ausweichen-Aktion.

Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel automatisch die Vorteile der Ausweichen-Aktion. So erhalten Sie die Gleitende Kettenrüstung: Öffnen Sie eine verschlossene und gefährliche Truhe im Faulenden Hain (in der Unterwelt).

Beste Leben-Kleriker-Handschuhe: Stolz des Höllenreiters

Effekte des Stolz des Höllenreiters: Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel für zwei Runden Widerstand gegen stumpfe/stechende/schneidende Schäden.

Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel für zwei Runden Widerstand gegen stumpfe/stechende/schneidende Schäden. So erhalten Sie den Stolz des Höllenreiters: Als Belohnung von Zevlor für das Stoppen des Rituals im Smaragdhain.

Beste Leben-Kleriker-Stiefel: Stiefel der Hilfe und des Trostes

Effekte der Stiefel der Hilfe und des Trostes: Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel zusätzlich 3 Temporäre HP.

Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält das Ziel zusätzlich 3 Temporäre HP. So erhalten Sie die Stiefel der Hilfe und des Trostes: Von Grat dem Händler im Goblin-Lager käuflich erwerben.

Bestes Leben-Kleriker-Amulett: Periapt des Wundverschlusses

Effekte des Periapt des Wundverschlusses: Der Träger stabilisiert sich automatisch während seines Zuges, nachdem er niedergeschlagen wurde. Darüber hinaus werden die HP, die dem Träger wiederhergestellt werden, immer maximiert.

Der Träger stabilisiert sich automatisch während seines Zuges, nachdem er niedergeschlagen wurde. Darüber hinaus werden die HP, die dem Träger wiederhergestellt werden, immer maximiert. So erhalten Sie das Periapt des Wundverschlusses: Von Lady Esther, die sich direkt vor dem Rosymorn-Kloster befindet, käuflich erwerben.

Beste Leben-Kleriker-Ringe: Ring der Heilung, Das Flüsternde Versprechen

Effekte des Rings der Heilung: Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, stellt er zusätzlich 2 HP wieder her.

Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, stellt er zusätzlich 2 HP wieder her. So erhalten Sie den Ring der Heilung: Von Omeluum in der Myconid-Kolonie käuflich erwerben.

Von Omeluum in der Myconid-Kolonie käuflich erwerben. Effekte des Flüsternden Versprechens: Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, erhält es für zwei Runden einen Bonus von 1d4 auf Angriffe und Rettungswürfe.

Wenn der Träger ein anderes Ziel heilt, erhält es für zwei Runden einen Bonus von 1d4 auf Angriffe und Rettungswürfe. So erhalten Sie Das Flüsternde Versprechen: Von Grat im Goblin-Lager oder Brem im Zhentarim-Versteck käuflich erwerben.

Bestes Leben-Kleriker-Waffe(n): Blut von Lythander & Schild des Wächters

Effekte des Bluts von Lythander: Einmal pro langem Rast heilt es 2d12 HP, wenn die HP auf 0 fallen. Nahe Verbündete erhalten 1d6 HP. Erzeugt Licht, das Fienden und Untoten, die einen Konstitutionsrettungswurf nicht bestehen, blendet. Gewährt den Zauber Sonnenstrahl.

Einmal pro langem Rast heilt es 2d12 HP, wenn die HP auf 0 fallen. Nahe Verbündete erhalten 1d6 HP. Erzeugt Licht, das Fienden und Untoten, die einen Konstitutionsrettungswurf nicht bestehen, blendet. Gewährt den Zauber Sonnenstrahl. So erhalten Sie das Blut von Lythander: Erforschen Sie die Tiefen des Rosymorn-Klosters, nachdem Sie alle Zeremonialwaffen gesammelt haben und das Recht erhalten haben, es zu sammeln.

Erforschen Sie die Tiefen des Rosymorn-Klosters, nachdem Sie alle Zeremonialwaffen gesammelt haben und das Recht erhalten haben, es zu sammeln. Effekte des Schildes des Wächters: Fügt 3 zur Initiative hinzu, gewährt Vorteil bei Wahrnehmungswürfen. Gewährt die Reaktion Schildstoß.

Fügt 3 zur Initiative hinzu, gewährt Vorteil bei Wahrnehmungswürfen. Gewährt die Reaktion Schildstoß. So erhalten Sie den Schild des Wächters: Fällt von Lann Tarv, einem Bugbear in den Moonrise Towers.

