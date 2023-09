Baldur’s Gate 3: Zauberer Guide

Ein Überblick über die Zauberer Klasse.

Der Zauberer ist eine der sprunghaftesten Klassen in ganz Baldur’s Gate 3, dank seiner wilden Zauber und der Fähigkeit, Metamagie zu verwenden, um seine Zauberfähigkeiten zu verbessern. Du spielst den Zauberer am besten, wenn du dich darauf konzentrierst, deinen Schaden zu maximieren, was die Unterklasse der Drakonischen Blutlinie in Hülle und Fülle bietet.

Anders als die Drachenblütigen erhalten Zauberer unter der Drakonischen Blutlinie keinen Atemzauber basierend auf der gewählten Farbe. Stattdessen erhalten Drakonische Zauberer einen Zauber, der zu ihrer Farbe passt – in diesem besten Zauberer-Build kannst du erwarten, einen Feuerstrahl oder eine Pfütze Öl zu wirken. Das sind bei weitem nicht die einzigen großartigen Zauber, die Zauberer in BG3 haben.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Zauberer Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Zauberer optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Zauberer-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Zauberer-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds der Drakonischen Blutlinie gut ergänzt.

Baldur’s Gate 3 Zauberer-Klassen-Einführung & Übersicht

“Sorcerer sind natürliche Zauberer, die auf die angeborene Magie einer Gabe oder Blutlinie zurückgreifen.”

Der Zauberer ist eine der wenigen reinen Zauberklassen, die sich praktisch unmöglich in einen Nahkämpfer umwandeln lassen, ohne multiklassiert zu werden. Wie der Zauberer können auch Zauberer auf eine massive Auswahl nützlicher Zauber zugreifen, die von verheerendem Schaden bis hin zu wütenden Umwelteffekten reichen. Im Gegensatz zu Zauberern können Zauberer jedoch keine neuen Zauber nach Belieben vorbereiten und verwenden Charisma als Hauptzauberattribut anstelle von Intelligenz. Diese Eigenschaften mögen alle Nachteile zu sein, aber Zauberer gleichen ihre mangelnde Vielseitigkeit durch pure Kraft aus.

Jede Unterklasse des Zauberers und Bauplanoptionen erhalten unglaublich mächtige Vorteile wie mehr Rüstungsklasse und Trefferpunkte im Vergleich zu anderen Zauberern, die einzigartige Fähigkeit, als Bonusaktion zu fliegen, und sogar völlig zufällige Effekte der Wilden Magie. Ganz gleich, welchen Weg du als Zauberer einschlägst, sie alle haben die Fähigkeit, Metamagie und Zauberpunkte zu verwenden, um ihre Zauber zu beeinflussen. Metamagie kann Zauber zwillingen, sie treffsicherer machen, ihre Reichweite ändern und Zauberern sogar ermöglichen, Zauber zu wirken, wenn sie zum Schweigen gebracht wurden.

Zauberer-Unterklasse

Drakonische Blutlinie: Gewährt Drakonische Widerstandsfähigkeit, erhöht AC & HP und einzigartige Fähigkeiten & Resistenz im Zusammenhang mit der Drachenabstammungsfarbe.

Gewährt Drakonische Widerstandsfähigkeit, erhöht AC & HP und einzigartige Fähigkeiten & Resistenz im Zusammenhang mit der Drachenabstammungsfarbe. Sturmzauberei: Konzentriert sich auf Sturm- und Blitzzauber. Gewährt die Fähigkeit zu fliegen, als Bonusaktion, nachdem ein Zauber mit Zauberslots gewirkt wurde.

Konzentriert sich auf Sturm- und Blitzzauber. Gewährt die Fähigkeit zu fliegen, als Bonusaktion, nachdem ein Zauber mit Zauberslots gewirkt wurde. Wilde Magie: Unberechenbarer Schadensverursacher, der Chaos einsetzt, um Feinde – und manchmal auch Verbündete – zu kontrollieren und zu schädigen. Kann Vorteile auf Kosten von Wilder Magie erhalten.

Zauberer-Klassenfertigkeiten

Zauberer-Rüstungskompetenzen: Keine (nur Roben/Kleidung)

Keine (nur Roben/Kleidung) Zauberer Rettungswürfe: Charisma & Konstitution

Charisma & Konstitution Zauberer Fähigkeiten: Wähle aus Arkana, Täuschung, Einsicht, Einschüchterung, Überredung & Religion

Wähle aus Arkana, Täuschung, Einsicht, Einschüchterung, Überredung & Religion Zauberer Waffen: Dolch, Stab und Leichte Armbrust

Zauberer-Klassenfunktionen – Level für Level

Level 1: Unterklasse

Unterklasse Level 2: Zauberpunkte (einschließlich Fähigkeiten zur Erstellung von Zauberpunkten/Zauberslots), 2x Metamagie-Optionen

Zauberpunkte (einschließlich Fähigkeiten zur Erstellung von Zauberpunkten/Zauberslots), 2x Metamagie-Optionen Level 3: 1x Metamagie-Option

1x Metamagie-Option Level 4: Begabung

Begabung Level 8: Begabung

Begabung Level 10: 1x Metamagie-Option

1x Metamagie-Option Level 12: Begabung

Baldur’s Gate 3 Zauberer-Build: Drakonische Blutlinie – Übersicht & Tipps zur Erstellung

“Deine Adern tragen drakonische Magie in sich, das Ergebnis eines mächtigen Drachenvorfahren.”

Die Fähigkeit zu fliegen, die die Unterklasse Sturmzauberei gewährt, ist zweifellos mächtig, obwohl die Wilde Magie dazu neigt, in jeder denkbaren (und lustigsten) Weise Chaos und Probleme zu verursachen. Drakonische Blutlinien-Zauberer können die Magie besser kontrollieren als Anwender der Wilden Magie und haben aufgrund der zusätzlichen Trefferpunkte und der passiven Drakonischen Widerstandsfähigkeit eine bessere Überlebensfähigkeit als die Unterklasse der Sturmzauberei, die die Rüstung nicht trägt.

Obwohl Zauberer vielleicht denken könnten, dass sie sich vom Kampf fernhalten sollten, können Drakonische Blutlinien-Zauberer genauso gut im Nahkampf wie im Fernkampf agieren. Ihr höherer Rüstungswert und ihre Trefferpunkte im Vergleich zu anderen Zauberern sind wirklich bemerkenswert, und der Einsatz von Metamagie-Fähigkeiten der Klasse, um die Effekte ihrer Zauber zu verstärken, bewirkt nur, dass Nahkampf- und Flächenzauber häufiger oder intensiver treffen.

Drakonische Blutlinien-Zauberer können eine Farbe ihrer Drakonischen Abstammung wählen, die sowohl eine visuelle Veränderung am Modell eines Charakters als auch eine neue Fähigkeit bietet. Von den acht Wahlmöglichkeiten für die Abstammung sind Rot und Schwarz wahrscheinlich die nützlichsten. Die Rote Abstammung gewährt die Fähigkeit “Brennende Hände”, einen kurzreichweitigen Spaltzauber mit Feuerschaden, während die Schwarze Abstammung den Zauber “Öl” gewährt, der mit jeder Feuerquelle entzündet werden kann und eine gute Chance hat, Feinde zu Fall zu bringen.

Fähigkeiten der Drakonischen Blutlinien-Unterklasse – Level für Level

Level 1: Drakonische Widerstandsfähigkeit: HP/AC-Passive, Wahl der Drachenabstammung

Drakonische Widerstandsfähigkeit: HP/AC-Passive, Wahl der Drachenabstammung Level 6: Elementare Affinität: Schadens-/Resistenzpassive

Elementare Affinität: Schadens-/Resistenzpassive Level 11: Flugfähigkeit

Beste Fähigkeitspunkte & Verteilung der Fähigkeiten für den besten BG3-Zauberer

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 8 16 14 10 10 16 Modifikator -1 +3 +2 0 0 +3

Ideale Baldur’s Gate 3 Zauberer-Rasse: Drow

Die Drow sind eine der vielseitigsten und rollenfüllenden Rassen in Baldur’s Gate 3 aus einigen wichtigen Gründen. Ihre verbesserte Dunkelsicht ist nicht zu unterschätzen, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie dazu beiträgt, Zauber in der Dunkelheit auf ihre Ziele zu lenken. Außerdem haben die Drow einen Vorteil bei der Wahrnehmung durch Scharfe Sinne. Die zusätzliche Fertigkeit im Umgang mit Rapieren, Kurzschwertern und Handarmbrüsten kann gelegentlich nützlich sein, obwohl sich Zauberer normalerweise auf einen Stab als ihre Hauptwaffe verlassen.*

Die drei Drow-Zaubertricks – Tanzende Lichter, Feenfeuer und Dunkelheit – sind ebenfalls situativ sehr nützlich.

Beste BG3-Zauberer-Fertigkeiten und Hintergrund: Adlig oder Gelehrter

Der Zauberer passt am besten zu den Hintergründen Adlig oder Gelehrter, da sie natürlicherweise Inspirationen auslösen werden. Der Hintergrund Adlig verleiht Wissen und Überzeugungskraft in Geschichte und Persuasion und lässt eine zusätzliche Klassenbasierte Fertigkeit zur Auswahl. Der Hintergrund des Gelehrten bietet sowohl Arkana als auch Geschichte und lässt ebenfalls eine zusätzliche Fertigkeit offen. Ganz gleich, welchen Hintergrund du wählst, achte darauf, die Fertigkeit der Überzeugung zu haben, wobei Täuschung und Einsicht gleichermaßen als alternative Optionen für die Dialogführung geeignet sind.

Begabungen, Zauber & andere Optionen für Drakonische Zauberer-Builds

Stufe Eins

Unterklasse: Drakonische Blutlinie

Drakonische Abstammung: Schwarz oder Rot

Kantrips: Klingenwache, Magierhand, Feuerblitz, Strahl des Frosts

Zauber auf Stufe Eins: zwei bekannte Zauber, zwei Zauberplätze der Stufe 1

Empfohlene Auswahl: Magischer Pfeil, Donnerwelle (Stufe 1)

Stufe Zwei

Metamagien: Sorgfältiger Zauber, Gezähmter Zauber

Zauber auf Stufe Zwei: drei bekannte Zauber, drei Zauberplätze der Stufe 1

Empfohlene Auswahl: Eisiges Messer

Stufe Drei

Metamagie: Beschleunigter Zauber

Zauber auf Stufe Drei: vier bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, zwei Zauberplätze der Stufe 2

Empfohlene Auswahl: Nebelschritt

Stufe Vier

Begabung: Wachsamkeit Kantrip: Minor Illusion oder Tanzende Lichter

Zauber auf Stufe Vier: fünf bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2

Empfohlene Auswahl: Wolke der Dolche ODER Netz

Stufe Fünf

Zauber auf Stufe Fünf: sechs bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, zwei Zauberplätze der Stufe 3

Empfohlene Auswahl: Feuerball

Stufe Sechs

Zauber auf Stufe Sechs: sieben bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3

Empfohlene Auswahl: Gegenzauber

Stufe Sieben

Zauber auf Stufe Sieben: acht bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, ein Zauberplatz der Stufe 4

Empfohlene Auswahl: Wand des Feuers oder Brand

Stufe Acht

Begabung: Kriegsmagier oder Zauberschütze

Zauber auf Stufe Acht: neun bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, zwei Zauberplätze der Stufe 4

Empfohlene Auswahl: Verwirrung oder Verwandlung

Stufe Neun

Zauber auf Stufe Neun: zehn bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, drei Zauberplätze der Stufe 4, ein Zauberplatz der Stufe 5

Empfohlene Auswahl: Wolkenmord

Stufe Zehn

Zauber auf Stufe Zehn: elf bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, drei Zauberplätze der Stufe 4, zwei Zauberplätze der Stufe 5

Empfohlene Auswahl: Kegel der Kälte oder Insektenplage Kantrip: Freunde

Stufe Elf

Zauber auf Stufe Elf: zwölf bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, drei Zauberplätze der Stufe 4, zwei Zauberplätze der Stufe 5, ein Zauberplatz der Stufe 6

Empfohlene Auswahl: Kettenblitz oder Desintegration

Stufe Zwölf

Begabung: Kriegsmagier oder Zauberschütze (je nachdem, was nicht bereits ausgewählt wurde)

Zauber auf Stufe Zwölf: dreizehn bekannte Zauber, vier Zauberplätze der Stufe 1, drei Zauberplätze der Stufe 2, drei Zauberplätze der Stufe 3, drei Zauberplätze der Stufe 4, zwei Zauberplätze der Stufe 5, ein Zauberplatz der Stufe 6

Empfohlene Auswahl: Augenbiss oder Arkangate

Beste Ausrüstung für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Rüstung & Zubehör

Beste Kopfrüstung für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Kapuze des Webs

Kapuze des Webs-Effekte: +2 Rettungswurf DC und Zaubertreffer

+2 Rettungswurf DC und Zaubertreffer So erhältst du die Kapuze des Webs: Kaufe sie von Mystic Carrion in Philgraves Herrenhaus in Baldur’s Gate

Beste Umhang für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Umhang des Webs

Effekte des Umhangs des Webs: +1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, und kann einmal pro Kurzruhe elementaren Schaden absorbieren, wobei die Hälfte des Gesamtschadens genommen wird und ein Teil im nächsten Angriff reflektiert wird

+1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, und kann einmal pro Kurzruhe elementaren Schaden absorbieren, wobei die Hälfte des Gesamtschadens genommen wird und ein Teil im nächsten Angriff reflektiert wird So erhältst du den Umhang des Webs: Noch unbekannt

Beste Brustpanzer für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Robe des Webs

Effekte der Robe des Webs: +1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, und erfolgreiche Rettungswürfe gegen eintreffende Effekte heilen auch 1-6 TP

+1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, und erfolgreiche Rettungswürfe gegen eintreffende Effekte heilen auch 1-6 TP So erhältst du die Robe des Webs: Gefunden in einem ultrageheimen Bereich von Ramazith’s Turm, unterhalb des normal zugänglichen Bereichs

Beste Handschuhe für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Handschuhe des Schnellzaubers

Effekte der Handschuhe des Schnellzaubers: Kann Bonusaktionen einmal pro Kurzruhe als Aktionen verwenden

Kann Bonusaktionen einmal pro Kurzruhe als Aktionen verwenden So erhältst du die Handschuhe des Schnellzaubers: Kaufe sie am Empfang der Projektion im Sorcerous Sundries in der Lower City von Baldur’s Gate

Beste Stiefel für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Desintegrations-Nachtwandler

Effekte der Desintegrations-Nachtwandler: Können nicht verwebt, verstrickt, gefangen genommen oder entwischt werden und verleihen die Fähigkeit des Nebelschritts

Können nicht verwebt, verstrickt, gefangen genommen oder entwischt werden und verleihen die Fähigkeit des Nebelschritts So erhältst du die Desintegrations-Nachtwandler: Fallen von True Soul Nere in der Grymforge ab

Beste Amulette für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Magisches Amulett

Effekte des Magischen Amuletts: Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen Angriff oder Rettungswurf mit Vorteil durchzuführen

Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen Angriff oder Rettungswurf mit Vorteil durchzuführen So erhältst du das Magische Amulett: Vereine Sarins Schädel mit ihrem Skelett in der Nähe des Undercity Ruins Waypoint in den Kanalisationen von Baldur’s Gate 3

Beste Ringe für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Ring der Mentalen Hemmung, Liebling des Killers

Effekte des Rings der Mentalen Hemmung: Gegner, die gegen die Angriffe des Trägers einen Rettungswurf verfehlen, erleiden eine mentale Ermüdung, die Rettungswürfe weiter beeinträchtigt

Gegner, die gegen die Angriffe des Trägers einen Rettungswurf verfehlen, erleiden eine mentale Ermüdung, die Rettungswürfe weiter beeinträchtigt So erhältst du den Ring der Mentalen Hemmung: Gefunden in einer Truhe im Haus in den tiefen Schatten von Akt 2

Gefunden in einer Truhe im Haus in den tiefen Schatten von Akt 2 Effekte des Rings des Lieblings des Killers: Einmal pro Langruhe, nachdem ein Ziel getötet wurde, ist der nächste Angriff des Trägers automatisch ein kritischer Treffer

Einmal pro Langruhe, nachdem ein Ziel getötet wurde, ist der nächste Angriff des Trägers automatisch ein kritischer Treffer So erhältst du den Ring des Lieblings des Killers: Gefunden auf dem Boden nach dem Selbst-Gleiche-Test in der Gauntlet of Shar

Beste Waffe für den Drakonischen Blutlinien-Zauberer: Markoheshkir

Effekte von Markoheshkir: +1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, gewährt die Fähigkeit, die Kosten des nächsten gewirkten Zaubers aufzuheben

+1 Rettungswurf DC und Zaubertreffer, gewährt die Fähigkeit, die Kosten des nächsten gewirkten Zaubers aufzuheben So erhältst du Markoheshkir: Erreiche die untere Ebene von Ramazith’s Turm – wo die Spieler auf Lorroakan treffen – und interagiere mit dem Symbol “Unten”

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 erhältlich. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.