Baldur’s Gate 3: Magier Guide

In Baldur’s Gate 3 gibt es einige magieorientierte Klassen, aus denen die Spieler wählen können – Klassen, die tatsächlich florieren, wenn normale Waffen aus der Gleichung genommen werden. Der Magier ist wahrscheinlich die bekannteste Magieklassen von Dungeons and Dragons, dank der Vielfalt der Zauber, die sie kennen können. In Baldur’s Gate 3 macht die Vielfalt der Magier es schwer, seinen besten Build festzulegen.

Im Early Access von Baldur’s Gate 3 gab es nur zwei Unterarten (oder Schulen) des Magiers zur Auswahl: Beschwörung und Abwehrzauber. Da sich die Beschwörung fast ausschließlich auf den Schaden konzentriert, neigt sie dazu, der beste Magier-Build zu sein. Die Vollversion des Spiels hat jedoch die Anzahl der verfügbaren Unterarten für Magier vervierfacht, sodass es wahrscheinlich ist, dass Beschwörung nicht für immer an erster Stelle stehen wird.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Magier Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Magier optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Magier-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Magier-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Beschwörungs Magiers gut ergänzt.

Einführung und Übersicht zur Magierklasse

“Magier beherrschen die Arkanen, indem sie sich auf einzelne Magieschulen spezialisieren und alte Zauber mit moderner Forschung kombinieren.”

Magier sind die klassische magieorientierte Klasse von Dungeons and Dragons und werden in Baldur’s Gate 3 mit all der Vielfalt und Komplexität präsentiert, die erforderlich ist, um eine Klasse nützlich zu machen, unabhängig von der Gruppe. Es ist nahezu unmöglich, einen Nahkampf-Magier zu erstellen, aber ihre Zauber können für viele verschiedene Funktionen im Kampf angepasst werden: Beschwörungs-Magier konzentrieren sich auf Schaden, Illusions-Magier konzentrieren sich darauf, Feinde zu täuschen und zu täuschen, und Nekromantie-Magier rufen die Toten herbei und kontrollieren sie, wie man es erwarten würde.

Aufgrund ihres enormen Wissensrepertoires und der Fähigkeit, vorbereitete Zauber jederzeit außerhalb des Kampfes aus ihrer gesamten verfügbaren Liste von Zaubern auszutauschen, gelten Magier im Allgemeinen als die Klasse mit der größten Vielfalt und Nützlichkeit in Baldur’s Gate 3. Magier sind die einzige Klasse, die neue Zauber direkt aus Schriftrollen erlernen kann, anstatt auf einen Levelaufstieg zu warten, was Gold kostet. Dieser Preis wird jedoch reduziert, wenn der Zauber mit der gewählten BG3-Magier-Unterart oder Schule übereinstimmt.

Magier-Unterarten

Abwehrzauber-Schule: Gewährt die Fähigkeit, Schutzzauber und andere abwehrende Zauber zu erstellen. Erlangt Abwehrzauber zum halben Preis.

Gewährt die Fähigkeit, Schutzzauber und andere abwehrende Zauber zu erstellen. Erlangt Abwehrzauber zum halben Preis. Beschwörungs-Schule: Gewährt die Fähigkeit, Wasser herbeizurufen, zu teleportieren und die Konzentration aufrechtzuerhalten. Erlangt Beschwörungszauber zum halben Preis.

Gewährt die Fähigkeit, Wasser herbeizurufen, zu teleportieren und die Konzentration aufrechtzuerhalten. Erlangt Beschwörungszauber zum halben Preis. Weissagungs-Schule: Kann zweimal am Tag die Würfel für Angriffswürfe oder Rettungswürfe neu werfen, die sich mit jedem Langen Ruhen erholen. Erlangt Weissagungszauber zum halben Preis.

Kann zweimal am Tag die Würfel für Angriffswürfe oder Rettungswürfe neu werfen, die sich mit jedem Langen Ruhen erholen. Erlangt Weissagungszauber zum halben Preis. Verzauberungs-Schule: Verbessert die Fähigkeit, Feinde zu verzaubern, und gewährt den einzigartigen Verzauberungszauber Hypnotischer Blick. Erlangt Verzauberungszauber zum halben Preis.

Verbessert die Fähigkeit, Feinde zu verzaubern, und gewährt den einzigartigen Verzauberungszauber Hypnotischer Blick. Erlangt Verzauberungszauber zum halben Preis. Beschwörungs-Schule: Verhindert, dass Verbündete Schaden nehmen – und erzwingt erfolgreiche Rettungswürfe – gegen Beschwörungszauber. Erlangt Beschwörungszauber zum halben Preis.

Verhindert, dass Verbündete Schaden nehmen – und erzwingt erfolgreiche Rettungswürfe – gegen Beschwörungszauber. Erlangt Beschwörungszauber zum halben Preis. Nekromantie-Schule: Erstattet Trefferpunkte, wenn Feinde getötet werden, und stärkt Untote Beschwörungen und Resistenz. Erlangt Nekromantiezauber zum halben Preis.

Erstattet Trefferpunkte, wenn Feinde getötet werden, und stärkt Untote Beschwörungen und Resistenz. Erlangt Nekromantiezauber zum halben Preis. Illusions-Schule: Gewährt verbesserte Illusionszauber wie Minderwertige Illusion und die Fähigkeit, unsichtbare Feinde zu sehen. Erlangt Illusionszauber zum halben Preis.

Gewährt verbesserte Illusionszauber wie Minderwertige Illusion und die Fähigkeit, unsichtbare Feinde zu sehen. Erlangt Illusionszauber zum halben Preis. Verwandlungs-Schule: Konzentriert sich auf Trankbrauen und Veränderungen, um Ziele zu stärken und zu schwächen, und kann sich in einem späteren Level in einen Vogel verwandeln. Erlangt Verwandlungszauber zum halben Preis.

Magier-Klassenfertigkeiten

Magier-Rüstungsfertigkeiten: Keine (Roben/Kleidung)

Keine (Roben/Kleidung) Magier-Rettungswürfe: Intelligenz & Weisheit

Intelligenz & Weisheit Magier-Fertigkeitsfertigkeiten: Wähle 2 aus Arkana, Geschichte, Einsicht, Untersuchung, Medizin & Religion

Wähle 2 aus Arkana, Geschichte, Einsicht, Untersuchung, Medizin & Religion Magier-Waffenfertigkeiten: Dolch, Stab, Leichte Armbrust

Magier-Klassenmerkmale – Level für Level

Level 1: Arkane Erholung: Stärke 1 (stellt Zauberschlitze wieder her)

Arkane Erholung: Stärke 1 (stellt Zauberschlitze wieder her) Level 2: Unterart

Unterart Level 3: Arkane Erholung: Stärke 2

Arkane Erholung: Stärke 2 Level 4: Fertigkeit

Fertigkeit Level 5: Arkane Erholung: Stärke 3

Arkane Erholung: Stärke 3 Level 7: Arkane Erholung: Stärke 4

Arkane Erholung: Stärke 4 Level 8: Fertigkeit

Fertigkeit Level 9: Arkane Erholung: Stärke 5

Arkane Erholung: Stärke 5 Level 11: Arkane Erholung: Stärke 6

Arkane Erholung: Stärke 6 Level 12: Fertigkeit

Empfohlener Baldur’s Gate Magier Build:

“Beschwörungszauber konzentrieren elementare Energie in mächtigen Angriffen und Verzauberungen. Diejenigen, die sich auf diese Schule spezialisiert haben, werden Beschwörer genannt.”

Alle Magier haben Zugang zu einer Liste von lächerlich nützlichen Zaubern außerhalb des Kampfes, aber Beschwörungs-Magier konzentrieren sich speziell auf ihre Fähigkeit, in kurzer Zeit massiven Schaden zuzufügen. Alle Magier leiden unter dem Mangel an leicht aufladbaren Zauberschlitzen, aber Beschwörungs-Magier können diese begrenzten Schlitze gut nutzen – außerdem kann Arkane Erholung helfen, wenn ein langes Ausruhen nicht möglich ist.

Der Beschwörungs-Magier ist ein Meister aller Dinge im Zusammenhang mit magischem Kampf, zum Teil, weil seine Angriffszauber keine Verbündeten mehr schädigen (oder beeinflussen) dank des passiven Zaubers Formen. Achten Sie jedoch darauf, Beschwörungszauber aufzunehmen, um von den passiven Fähigkeiten der Unterart zu profitieren, die es Nahkampfmitgliedern der Gruppe ermöglichen, sich in der Nähe von Feinden aufzuhalten, ohne sich um einen eintreffenden Flächenzauber sorgen zu müssen.

Der Beschwörungs-Magier ist eine von insgesamt acht Schulen, aus denen die Spieler bei der Auswahl einer Magier-Unterart wählen können.

Beste Magier Ausrüstung in Baldur’s Gate 3:

Beste Kopfrüstung für Beschwörungs-Magier: Kapuze des Gewebes

Effekte der Kapuze des Gewebes: +2 Rettungswurf-DC und ZauberangriffeSo erhalten Sie die Kapuze des Gewebes: Gekauft von Mystic Carrion im Philgrave’s Mansion in Baldur’s Gate

Bester Mantel für Beschwörungs-Magier: Mantel des Gewebes

Effekte des Mantels des Gewebes: +1 Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, kann einmal pro kurzen Ruhen Elementarschaden absorbieren, die Hälfte des Gesamtschadens aufnehmen und etwas im nächsten Angriff reflektieren

+1 Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, kann einmal pro kurzen Ruhen Elementarschaden absorbieren, die Hälfte des Gesamtschadens aufnehmen und etwas im nächsten Angriff reflektieren So erhalten Sie den Mantel des Gewebes: [Hier fehlt die Angabe, wie man ihn bekommt]

Beste Brustpanzer für Beschwörungs-Magier: Robe des Gewebes

Effekte der Robe des Gewebes: +1 Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, erfolgreiche Rettungswürfe gegen eintreffende Effekte heilen auch 1-6 TP

+1 Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, erfolgreiche Rettungswürfe gegen eintreffende Effekte heilen auch 1-6 TP So erhalten Sie die Robe des Gewebes: Gefunden in einem ultrageheimen Bereich von Ramazity’s Turm, unterhalb des normal zugänglichen Bereichs

Beste Handschuhe für Beschwörungs-Magier: Schnellzauber-Handschuhe

Effekte der Schnellzauber-Handschuhe: Bonusaktionen können einmal pro kurzen Ruhen als Aktionen verwendet werden

Bonusaktionen können einmal pro kurzen Ruhen als Aktionen verwendet werden So erhalten Sie die Schnellzauber-Handschuhe: Gekauft am Empfangstisch von Sorcerous Sundries in der Lower City von Baldur’s Gate

Beste Stiefel für Beschwörungs-Magier: Stiefel der Geschwindigkeit

Effekte der Stiefel der Geschwindigkeit: Gewährt die Bonusaktion Klickende Fersen, die Nachteile bei eintreffenden Gelegenheitsangriffen verursacht und die Bewegungsdistanz verlängert

Gewährt die Bonusaktion Klickende Fersen, die Nachteile bei eintreffenden Gelegenheitsangriffen verursacht und die Bewegungsdistanz verlängert So erhalten Sie die Stiefel der Geschwindigkeit: Gekauft von Thulla in der Myconid-Kolonie des Unterreichs.

Beste Amulette für Beschwörungs-Magier: Amulett des Zauberschubs

Effekte des Amuletts des Zauberschubs: Gewährt eine zusätzliche Arkane Zauberschlitz-Wiederherstellungsladung

Gewährt eine zusätzliche Arkane Zauberschlitz-Wiederherstellungsladung So erhalten Sie das Amulett des Zauberschubs: Fällt vom Wächter von Moonrise Towers

Beste Ringe für Beschwörungs-Magier: Ring der Arkanen Synergie, Ring der mentalen Hemmung

Effekte des Rings der Arkanen Synergie: Wenn der Träger Schaden mit einem Zaubertrick verursacht, erhält er zwei Runden lang Arkane Synergie

Wenn der Träger Schaden mit einem Zaubertrick verursacht, erhält er zwei Runden lang Arkane Synergie So erhalten Sie den Ring der Arkanen Synergie: Fällt von Wachen direkt vor Creche Y’llek in Rosymorn Monastery

Fällt von Wachen direkt vor Creche Y’llek in Rosymorn Monastery Effekte des Rings der mentalen Hemmung: Feinde, die gegen die Angriffe des Trägers einen Rettungswurf verfehlen, erleiden eine mentale Erschöpfung, die Rettungswürfe weiter beeinträchtigt

Feinde, die gegen die Angriffe des Trägers einen Rettungswurf verfehlen, erleiden eine mentale Erschöpfung, die Rettungswürfe weiter beeinträchtigt So erhalten Sie den Ring der mentalen Hemmung: Gefunden in einer Truhe im Haus in Deep Shadows von Akt 2

Beste Waffe für Beschwörungs-Magier: Markoheshkir

Effekte des Markoheshkir: +1 auf Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, gewährt die Fähigkeit, die Kosten des nächsten gewirkten Zaubers zu negieren

+1 auf Rettungswurf-DC und Zauberangriffe, gewährt die Fähigkeit, die Kosten des nächsten gewirkten Zaubers zu negieren So erhalten Sie den Markoheshkir: Erreichen Sie die untere Ebene von Ramazith’s Turm – wo die Spieler auf Lorroakan treffen – und interagieren Sie mit dem Symbol “Below”.

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 verfügbar. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.