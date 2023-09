Baldur’s Gate 3: Mönch Guide

Ein Überblick über die Mönch Klasse.

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Von den 12 Klassen, die in Baldur’s Gate 3 spielbar sein werden, war nur eine nicht für Spieler im Early Access bereit: der Mönch. Mönche haben viele Optionen unter ihrem schwarzen Gürtel, mit drei unterschiedlichen Unter-Klassen zur Auswahl, die gleichermaßen zu einem fantastischen Mönch-Build in BG3 führen können.

Mönche, die der Unterklasse “Weg des Schattens” folgen, werden sich leichter in der Lage fühlen, heimliche Manöver durchzuführen und von der Dunkelheit und dem Verborgenen zu profitieren. Es handelt sich um eine Art Hybridklasse zwischen Nahkampf und Fernkampfzauberer, mit viel Vielfalt. Jetzt, da die vollständige Version von Baldur’s Gate 3 verfügbar ist, beginnen die Fans zu verstehen, wie stark diese Klasse sein kann.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Mönch Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Mönch optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Mönch-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Mönch-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Weg des Schatten Mönchs gut ergänzt.

Baldur’s Gate 3 Mönch Klassenübersicht

Baldurs Gate 3 Mönch Weg des Schattens

“Kanalisiert eure kosmische Erleuchtung, indem ihr geschickt ausweicht und eure Gegner durch atemberaubende Schläge und ein Wirbelwind martialischer Angriffe effizient zerlegt.”

Der Mönch ist eine von drei Klassen in Baldur’s Gate 3, die einen besonderen Schwerpunkt auf den Nahkampf in nahezu allen Builds legen. Mönche nehmen das Konzept des Nahkampfs sehr wörtlich und bieten Boni und Spezialangriffe, die von den Spielern das Tragen von unbewaffneten Angriffen erfordern.

Mönche erhalten Martial-Arts-Fähigkeiten, die den Verlauf des Kampfes verändern, indem sie neue Möglichkeiten für Angriffe gewähren, sowie besondere Ausweichfähigkeiten wie “Geschosse abwehren” und “Entweichen”, wenn sie aufsteigen.

Die einzigartige Eigenschaft des Mönchs ist Ki, eine einzigartige Ressource, die sich bei jeder kurzen Rast erneuert und dazu dient, viele der besten Mönch-Fähigkeiten zu aktivieren. Die Spieler starten nur mit zwei Ki und gewinnen dann mit jedem Level-Up eines dazu. Sie erhalten auch die passive Fähigkeit “Unbewaffnete Verteidigung”, ähnlich wie die Barbar-Klasse, die die AC erhöht, wenn keine traditionelle Rüstung getragen wird.

Roben und andere Kleidung sind jedoch völlig in Ordnung. Spielen Sie einen Mönch, um einen neuen Ansatz für den Nahkampf auszuprobieren, der etwas komplexer, synergistischer – und möglicherweise belohnender – ist als bei anderen Nahkampfklassen.

Mönch-Unterklassen

Weg der vier Elemente: Elementarschaden-basierter Zauberer. Gewährt einzigartige Zauber aus der Eigenschaft “Schüler der Elemente” und einzigartige Elementaraktionen.

Elementarschaden-basierter Zauberer. Gewährt einzigartige Zauber aus der Eigenschaft “Schüler der Elemente” und einzigartige Elementaraktionen. Weg der offenen Hand: Konzentriert sich auf unbewaffnete Angriffe und Kontrollfähigkeiten. Gewährt Boni auf Ki und “Schlagserie” bei unbewaffneten Angriffen.

Konzentriert sich auf unbewaffnete Angriffe und Kontrollfähigkeiten. Gewährt Boni auf Ki und “Schlagserie” bei unbewaffneten Angriffen. Weg des Schattens: Schadensverursacher mit Schwerpunkt auf Heimlichkeit. Gewährt einzigartige Bewegungs- und andere schattenbezogene Zauber.

Mönch-Klassenfertigkeiten

Mönch-Rüstungsfertigkeiten: Keine (Unbewaffnet)

Keine (Unbewaffnet) Mönch-Rettungswürfe: Geschicklichkeit & Stärke

Geschicklichkeit & Stärke Mönch-Fertigkeiten: Akrobatik, Athletik, Geschichte, Einsicht, Religion & Heimlichkeit

Akrobatik, Athletik, Geschichte, Einsicht, Religion & Heimlichkeit Mönch-Waffenfertigkeiten: Einfache Waffen & Kurzschwert

Mönch-Klasseneigenschaften – Level für Level

Level 1: Ki, Fähigkeit “Schlagserie”, passive Fähigkeit “Unbewaffnete Verteidigung”, Martial Arts: Geschickte Angriffe/Geschickte Schläge/Bonus-Unbewaffneter Schlag

Ki, Fähigkeit “Schlagserie”, passive Fähigkeit “Unbewaffnete Verteidigung”, Martial Arts: Geschickte Angriffe/Geschickte Schläge/Bonus-Unbewaffneter Schlag Level 2: Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung”, Fähigkeit “Geduldige Verteidigung”, Fähigkeit “Schritt des Windes”: “Sprinten”/”Entziehen”

Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung”, Fähigkeit “Geduldige Verteidigung”, Fähigkeit “Schritt des Windes”: “Sprinten”/”Entziehen” Level 3: Unterklasse, Reaktion “Geschosse abwehren”

Unterklasse, Reaktion “Geschosse abwehren” Level 4: Fähigkeit, Reaktion “Langsamer Fall”

Fähigkeit, Reaktion “Langsamer Fall” Level 5: Zusätzlicher Angriff, Fähigkeit “Atemberaubender Schlag”: Nahkampf/Unbewaffnete Angriffe

Zusätzlicher Angriff, Fähigkeit “Atemberaubender Schlag”: Nahkampf/Unbewaffnete Angriffe Level 6: Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Reichweite, verbesserte Ki-Angriffe

Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Reichweite, verbesserte Ki-Angriffe Level 7: Passive Fähigkeit “Entweichen”, passive Fähigkeit “Stille des Geistes”

Passive Fähigkeit “Entweichen”, passive Fähigkeit “Stille des Geistes” Level 8: Fähigkeit

Fähigkeit Level 9: Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Schwierigkeit bei Geländetypen

Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Schwierigkeit bei Geländetypen Level 10: Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Reichweite, passive Fähigkeit “Reinheit des Körpers”

Passive Fähigkeit “Unbewaffnete Bewegung” verbesserte Reichweite, passive Fähigkeit “Reinheit des Körpers” Level 12: Fähigkeit

Empfohlener Baldur’s Gate 3 Mönch-Build: Übersicht und Tipps zur Erstellung des Weg des Schattens

“Mönche des Weges des Schattens folgen einer Tradition, die Heimlichkeit und Täuschung schätzt.”

Die Spieler können bei der Charaktererstellung als Mönch ihre Unterklasse wählen, und weil Heimlichkeit in Baldur’s Gate 3 so effektiv ist, ist der Weg des Schattens genauso schadensstark wie der Dieb-Rogue-Build. Der Weg der offenen Hand und der Weg der vier Elemente haben ihre eigenen Optionen und Spielbarkeiten, aber weil Schleichangriffe und Heimlichkeit so stark sind, wenn sie eingesetzt werden, um den Kampf zu beginnen (oder sich aus der Ferne anzuschließen), ist der Weg des Schattens unschlagbar.

Der Weg des Schatten-Mönch spielt sich wie eine Mischung aus den Klassen Rogue und Gloomstalker Ranger. Weg des Schatten-Mönche verlassen sich auf Heimlichkeit und ihre bloßen Fäuste, um Schaden zu verursachen, und sind am stärksten von Ninjas und anderen agilen Kriegern der Dunkelheit und des Verborgenen inspiriert.

In den frühen Stufen können Schatten-Mönche den Zauber “Kleine Illusion” sowie “Schattenkünste” einsetzen, spezielle Versionen von “Pass ohne Spuren”, “Dunkelheit”, “Dunkelsicht”, “Stille” und “Verbergen” als Bonusaktionen. Später kann der Weg des Schatten-Mönch nach Belieben unsichtbar werden – und im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schatten zuschlagen. Der Schatten-Mönch ist großartig für Spieler, die einen anderen Ansatz zur Heimlichkeit suchen als die typischen Dungeons-and-Dragons-Rogue- und Ranger-Archetypen.

Weg des Schatten-Unterklasseigenschaften – Level für Level

Level 3: Zauber “Kleine Illusion”, “Schattenkünste”: “Verbergen”/”Pass ohne Spuren”/”Dunkelheit”/”Dunkelsicht”/”Stille”

Zauber “Kleine Illusion”, “Schattenkünste”: “Verbergen”/”Pass ohne Spuren”/”Dunkelheit”/”Dunkelsicht”/”Stille” Level 5: Fähigkeit “Mantel der Schatten”

Fähigkeit “Mantel der Schatten” Level 6: Fähigkeit “Schattenschritt”

Fähigkeit “Schattenschritt” Level 11: Fähigkeiten “Schattenangriff” und “Unbewaffneter Schattenangriff”

Beste Mönch-Fähigkeitswerte & Statistikverteilung

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 10 16 14 8 16 10 Modifikator 0 +3 +22 -1 +3 0

Ideale BG3 Mönch-Rasse: Drow

Die Drow sind eine vielseitige Rasse mit rassischen Passivfähigkeiten, die praktisch allen Spielstilen auf die eine oder andere Weise zugute kommen. Zunächst einmal haben sie einen Vorteil gegenüber dem Charmezauber und können nicht in Schlaf versetzt werden. Sie erhalten Drow-Zauber, einschließlich Dunkelheit, was bei der Schaffung von Heimlichkeit sehr hilfreich ist, und ihre Dunkelsicht kann dazu beitragen, ansonsten völlig verhüllte Bereiche zu durchqueren. Ihre Fähigkeit in Wahrnehmung ist äußerst nützlich, wenn man sich normalerweise in der Welt bewegt, da sie Fallen und ähnliches viel häufiger aufspürt.

Ideale BG3 Mönch-Fertigkeiten und Hintergrund: Kriminell oder Ausgestoßener

Mönche verlassen sich hauptsächlich auf GESCHICKLICHKEIT und WEISHEIT für die meisten ihrer Fähigkeiten, und Weg des Schatten-Mönch-Builds sind da keine Ausnahme. Wählen Sie einen Hintergrund, der zu diesen Fertigkeiten passt, um weitere Boni auf Ihre Würfe zu erhalten, wie zum Beispiel den Kriminellen, der Fertigkeit in Heimlichkeit (für “Verbergen”) und Täuschung gewährt. Die Spieler können auch den Hintergrund des Ausgestoßenen wählen, der die Ergebnisse von Athletik- und Überlebenswürfen weiter verbessert.

Fähigkeiten & Levelauswahl für Schattenmönch-Builds

Baldurs Gate 3 Schatten-Build-Level-Up-Bildschirm Stufe Drei

Unterklasse: Weg des Schattens Stufe Vier Fähigkeit

Weg des Schattens Stufe Vier Fähigkeit Fähigkeit: Schankwirt-Raufbold Stufe Acht Fähigkeit

Schankwirt-Raufbold Stufe Acht Fähigkeit Fähigkeit: Wach oder Wilder Angreifer Stufe Zwölf Fähigkeit

Wach oder Wilder Angreifer Stufe Zwölf Fähigkeit Fähigkeit: Wach oder Wilder Angreifer (je nachdem, was bereits ausgewählt wurde)

Beste Mönch-Ausrüstung: Rüstung & Zubehör

Ein Mönch und ein Dieb in Baldur’s Gate 3 Beste Weg des Schatten-Mönch-Kopfrüstung: Hut des ungebremsten Kushigo

Effekte des Hutes des ungebremsten Kushigo: Erhöht die Zauberrettungswurf-DC um +1 nach einem unbewaffneten Angriff

Erhöht die Zauberrettungswurf-DC um +1 nach einem unbewaffneten Angriff Wie man den Hut des ungebremsten Kushigo bekommt: Von Quartiermeister Talli im Gasthof “Last Light Inn” gekauft

Beste Weg des Schatten-Mönch-Halbrostung: Mantel des Todesstreichers

Effekte des Mantels des Todesstreichers: Gewährt Expertise in Heimlichkeit und der Träger kann unsichtbar werden, nachdem er einen Feind getötet hat, für zwei Runden

Gewährt Expertise in Heimlichkeit und der Träger kann unsichtbar werden, nachdem er einen Feind getötet hat, für zwei Runden Wie man den Mantel des Todesstreichers bekommt: Nur für Charaktere mit der Ursprungsstory “Dark Urge” verfügbar, nachdem Alfira dem Lager beigetreten ist

Beste Weg des Schatten-Mönch-Brustpanzer: Weste der Seelenverjüngung

Effekte der Weste der Seelenverjüngung: Nach erfolgreichen Rettungswürfen werden 1w4 HP gutgeschrieben. Gewährt einen unbewaffneten Angriff als Reaktion, wenn Feinde den Träger verfehlen. Gewährt +2 AC.

Nach erfolgreichen Rettungswürfen werden 1w4 HP gutgeschrieben. Gewährt einen unbewaffneten Angriff als Reaktion, wenn Feinde den Träger verfehlen. Gewährt +2 AC. Wie man die Weste der Seelenverjüngung bekommt: Von Lorroakans Projektion in “Sorcerous Sundries” in der Unterstadt von Baldur’s Gate gekauft

Beste Weg des Schatten-Mönch-Handschuhe: Handschuhe des Seelenerfassens

Effekte der Handschuhe des Seelenerfassens: Unbewaffnete Angriffe fügen +1w10 Kraftschaden hinzu. Außerdem regeneriert jeder unbewaffnete Treffer einmal pro Runde 10 HP. Anstelle von Heilung können die Spieler stattdessen einen Vorteil bei eingehenden Angriffen und Rettungswürfen erhalten. Gewährt auch +2 KON.

Unbewaffnete Angriffe fügen +1w10 Kraftschaden hinzu. Außerdem regeneriert jeder unbewaffnete Treffer einmal pro Runde 10 HP. Anstelle von Heilung können die Spieler stattdessen einen Vorteil bei eingehenden Angriffen und Rettungswürfen erhalten. Gewährt auch +2 KON. Wie man die Handschuhe des Seelenerfassens bekommt: Fallen von Raphael, aber nur nach seiner Niederlage in seinem “Haus der Hoffnung”

Beste Weg des Schatten-Mönch-Stiefel: Stiefel des ungebremsten Kushigo

Effekte der Stiefel des ungebremsten Kushigo: Gewährt den Weisheitsmodifikator als zusätzlichen Schaden für unbewaffnete Angriffe

Gewährt den Weisheitsmodifikator als zusätzlichen Schaden für unbewaffnete Angriffe Wie man die Stiefel des ungebremsten Kushigo bekommt: Von Githyanki-Mönchen erbeutet

Beste Weg des Schatten-Mönch-Amulette: Amulett des Windreiters

Effekte des Amuletts des Windreiters: Gewährt die Fähigkeit “Ritt auf den Winden” (Fliegen) sowie “Windstoß”, der Feinde 5 Meter zurückstößt

Gewährt die Fähigkeit “Ritt auf den Winden” (Fliegen) sowie “Windstoß”, der Feinde 5 Meter zurückstößt Wie man das Amulett des Windreiters bekommt: Abschließen der Questreihe “Hag Survivors” und Rettung von Vanra in Akt 3

Beste Weg des Schatten-Mönch-Ringe: Schmugglerring, Ring absoluter Kraft

Effekte des Schmugglerrings: +2 auf Heimlichkeit und Fingerfertigkeit, -1 auf Charisma

+2 auf Heimlichkeit und Fingerfertigkeit, -1 auf Charisma Wie man den Schmugglerring bekommt: Von einem Skelett in der Nähe der Risen Road-Brücke erbeutet

Von einem Skelett in der Nähe der Risen Road-Brücke erbeutet Effekte des Rings absoluter Kraft: Gewährt zusätzlichen 1 Thunder-Schaden für alle Angriffe und den Zauber “Donnerwelle”. Der Träger muss das Zeichen des Absoluten haben, um diesen Bonus zu erhalten.

Gewährt zusätzlichen 1 Thunder-Schaden für alle Angriffe und den Zauber “Donnerwelle”. Der Träger muss das Zeichen des Absoluten haben, um diesen Bonus zu erhalten. Wie man den Ring der absoluten Kraft bekommt: Fällt von Sergeant Thrinn in Grymforge

Beste Schatten-Mönch-Waffe: Blut von Lythander

Effekte des Bluts von Lythander: Heilt einmal pro langer Rast für 2w12 HP, nahegelegene Verbündete erhalten 1w6 HP. Verströmt Licht, das Dämonen und Untote blendet, die einen ZÄH-Wurf nicht bestehen. Gewährt den Zauber “Sonnenstrahl”.

Heilt einmal pro langer Rast für 2w12 HP, nahegelegene Verbündete erhalten 1w6 HP. Verströmt Licht, das Dämonen und Untote blendet, die einen ZÄH-Wurf nicht bestehen. Gewährt den Zauber “Sonnenstrahl”. Wie man das Blut von Lythander bekommt: Erforschen Sie die Tiefen des Rosymorn-Klosters, nachdem alle Zeremoniewaffen gesammelt und das Recht zum Sammeln erhalten wurde.

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 verfügbar. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.