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EA Sports FC 27 kratzt bereits an 8 Millionen Verkäufen

i EA Sports FC 27 kratzt bereits an 8 Millionen Verkäufen
Artikel von Adnan Siddiqi +
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EA Sports FC 27 legt offenbar einen starken Start hin. Laut Alinea Analytics wurden innerhalb von weniger als drei Wochen geschätzte 7,9 Millionen Exemplare auf PlayStation, Xbox und Steam verkauft. Besonders dominant ist PlayStation mit 77,1 Prozent der Verkäufe. Nintendo-Versionen und die EA App sind dabei noch nicht berücksichtigt. Wie gut der neue Teil spielerisch abschneidet, liest du in unserem Test zu EA Sports FC 27.

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