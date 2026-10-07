EA Sports FC 27 kratzt bereits an 8 Millionen Verkäufen

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

EA Sports FC 27 legt offenbar einen starken Start hin. Laut Alinea Analytics wurden innerhalb von weniger als drei Wochen geschätzte 7,9 Millionen Exemplare auf PlayStation, Xbox und Steam verkauft. Besonders dominant ist PlayStation mit 77,1 Prozent der Verkäufe. Nintendo-Versionen und die EA App sind dabei noch nicht berücksichtigt. Wie gut der neue Teil spielerisch abschneidet, liest du in unserem Test zu EA Sports FC 27.