Baldur’s Gate 3: Kämpfer Guide

Ein Überblick über die Kämpfer Klasse.

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 besitzt eines der komplexesten Kampfsysteme im RPG-Genre, unter anderem aufgrund seiner Basis auf der Fifth Edition der Regeln von Dungeons and Dragons. Obwohl es einige wesentliche Änderungen gibt, um die Formel an ein Videospiel anzupassen, funktionieren die meisten Strategien in Baldur’s Gate 3 genauso wie im TTRPG, einschließlich der Vorteile einer ausgewogenen Party.

Es ist eine gute Idee, ein oder zwei auf Nahkampf spezialisierte Party-Mitglieder zu haben, eine perfekte Rolle für die Kämpferklasse. Der beste Kämpfer Build in Baldur’s Gate 3 ist einer, der die Nahkampffähigkeiten der Klasse nutzt und sie in einen Nahkampfzerstörer verwandelt, und zwar durch die Battle Master-Unterklasse.

Baldur’s Gate 3 ist seit über einem Monat erhältlich und wurde endlich für die PS5 veröffentlicht. Das Verständnis dafür, wie man einen guten Kämpfer Build in Baldur’s Gate 3 erstellt, hat sich weiterentwickelt. Um einen BG3-Kämpfer optimal zu spielen, müssen die Spieler nicht nur die richtigen Entscheidungen bei der Charaktererstellung und beim Levelaufstieg treffen, sondern auch nach Waffen Ausschau halten, die von BG3-Kämpfer-Builds genutzt werden können. Daher wurde dieser Leitfaden zum besten BG3-Kämpfer-Build mit neuen Informationen zur Verteilung der Fähigkeitspunkte bei der Charaktererstellung und einer Waffenempfehlung ausgearbeitet, die sich mit den Stärken des Builds des Battle Master gut ergänzt.

Kämpferklasse Einführung & Übersicht

Kämpfer-Spielstil & charakteristische Fähigkeiten

“Kämpfer haben die Kunst des Kampfes gemeistert, wielden Waffen mit unübertroffener Geschicklichkeit und tragen Rüstung wie eine zweite Haut.”

Der Kämpfer ist eine Klasse, die dazu gedacht ist, im Nahkampf gespielt zu werden. Ob das durch pure Brutalität oder magische Unterstützung geschieht, liegt beim Spieler – unabhängig von seiner Wahl der Unterklasse erwerben Kämpfer einige Fähigkeiten, die sie von anderen auf den Nahkampf ausgerichteten Klassen wie dem Barbaren unterscheiden. Auf Stufe 1 gewährt der “Zweite Wind” eine Bonusaktions-Selbstheilungsfähigkeit einmal pro Kampf, dann auf Stufe 2 erhalten die Spieler einen “Aktionsrausch”, der eine zusätzliche Aktion einmal pro Kampf gewährt. Später erhalten die Kämpfer bessere Rettungswürfe, zusätzliche Angriffe und Kampfstile.

Die Spieler wählen ihre Kämpfer-Unterklasse auf Stufe 3 aus, was die Herangehensweise an den Kampf komplett verändern kann. Obwohl Kämpfer vielleicht nicht über die rohe Kraft eines Barbaren verfügen, macht die Fähigkeit der Klasse, im Kampf zu überleben und das Schlachtfeld von vorne zu kontrollieren, sie zu einer großartigen Ergänzung für eine Gruppe, die Nahkampfexperten vermisst.

Kämpfer-Unterklassen

Battle Master: Konzentriert sich auf pure brutale Schadensausgabe. Gewährt “Überlegenheitswürfe”, die einzigartige Manöver antreiben.

Konzentriert sich auf pure brutale Schadensausgabe. Gewährt “Überlegenheitswürfe”, die einzigartige Manöver antreiben. Champion: Einfache, aber effektive, schadensorientierte Richtung für den Kämpfer. Gewährt verbesserte kritische Treffer, Fertigkeiten und Sprungfähigkeiten.

Einfache, aber effektive, schadensorientierte Richtung für den Kämpfer. Gewährt verbesserte kritische Treffer, Fertigkeiten und Sprungfähigkeiten. Eldritch Knight: Fluchtbereiter Nahkampfzauberer. Gewährt einzigartige Magiefähigkeiten und eine Auswahl an Zaubern aus der unterklassenspezifischen Zauberspruchliste.

Kämpfer-Klassenkenntnisse

Kämpfer-Rüstungskompetenzen: Leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung & Schilde

Leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung & Schilde Kämpfer-Rettungswürfe: Stärke & Konstitution

Stärke & Konstitution Kämpfer-Fertigkeiten: Wählen Sie aus Akrobatik, Tierführung, Athletik, Geschichte, Einsicht, Einschüchterung, Wahrnehmung & Überleben

Wählen Sie aus Akrobatik, Tierführung, Athletik, Geschichte, Einsicht, Einschüchterung, Wahrnehmung & Überleben Kämpfer-Waffenkenntnisse: Einfache Waffen & Kriegswaffen

Kämpfer-Klassenmerkmale – Stufe für Stufe

Stufe 1: Wahl des Kampfstils, Fähigkeit “Zweiter Wind” (Selbstheilung Bonusaktion einmal pro Kampf)

Wahl des Kampfstils, Fähigkeit “Zweiter Wind” (Selbstheilung Bonusaktion einmal pro Kampf) Stufe 2: Fähigkeit “Aktionsrausch” (gewährt eine zusätzliche Aktion einmal pro Kampf)

Fähigkeit “Aktionsrausch” (gewährt eine zusätzliche Aktion einmal pro Kampf) Stufe 3: Unterklasse

Unterklasse Stufe 4: Fähigkeit

Fähigkeit Stufe 5: Zusätzlicher Angriff

Zusätzlicher Angriff Stufe 6: Fähigkeit

Fähigkeit Stufe 8: Fähigkeit

Fähigkeit Stufe 9: Indomitable passiv (kann fehlgeschlagene Rettungswürfe erneut würfeln)

Indomitable passiv (kann fehlgeschlagene Rettungswürfe erneut würfeln) Stufe 11: Noch ein zusätzlicher Angriff

Noch ein zusätzlicher Angriff Stufe 12: Fähigkeit

Baldur’s Gate 3 Kämpfer Build: Battle Master Überblick & Erstellungstipps

Was macht den Battle Master zur besten Kämpfer-Unterklasse?

“Die Battle Masters sind Vorbilder taktischer Überlegenheit, die Kampfmanöver und Erfahrung auf dem Schlachtfeld kombinieren, um jeden Kampf zu dominieren.”

Der Battle Master Kämpfer Build ist nach der Baldur’s Gate 3 Unterklasse benannt, die die Spieler auf Stufe 3 auswählen, und die dem Kämpfer eine mächtige neue Reihe von Fähigkeiten verleiht, die auf einer neuen Ressource basieren: Überlegenheitswürfe, die verwendet werden, um Kampfmanöver anzutreiben. Auf Stufe 3 können die Spieler dreißig Kampfmanöver aus einer Liste von sechs freischalten, von denen die meisten sowohl eine Fern- als auch eine Nahkampfversion haben, die zusammen freigeschaltet werden.

Diese Kampfmanöver, zusammen mit den Basisaktionen des Kämpfers wie Aktionsrausch und Zweiter Wind, machen sie zu einer ernsthaften Kraft im Nahkampf – vorausgesetzt, sie treffen tatsächlich den Feind. Sie sind in der Lage, die Positionen der Gegner mit bestimmten Kampfmanövern zu kontrollieren, sie an Ort und Stelle zu verwurzeln oder wegzuschieben, und können auch eine Quelle von leichten Buffs für die Gruppe und Debuffs für Feinde sein.

Battle Master Unterklasse-Funktionen – Stufe für Stufe

Stufe 3: 3x Manöver und 4x Überlegenheitswürfe

3x Manöver und 4x Überlegenheitswürfe Stufe 7: 2x Manöver, 1x Überlegenheitswurf

2x Manöver, 1x Überlegenheitswurf Stufe 10: Verbesserung des Überlegenheitswurfs (1d10 statt 1d8)

Verbesserung des Überlegenheitswurfs (1d10 statt 1d8) Stufe 11: 2x Manöver

Fähigkeitswerte & Attributverteilung für den besten Kämpfer

STR DEX CON INT WIS CHA Basis 16 14 16 8 10 10 Modifikator +3 +2 +3 -1 0 0

Ideale Baldurs Gate 3 Kämpfer Rasse: Goldzwerg

Der Goldzwerg übertrifft andere Rassen, wenn es um die beste Kämpfer Rasse in Baldur’s Gate 3 geht, aufgrund seiner passiven “Zwergen-Zähigkeit”, die zusätzliches HP gewährt, und der Grundpassive von Zwergen im Allgemeinen. Die Zwergen-Widerstandsfähigkeit gewährt Resistenz und Vorteil gegen Schaden vom Typ Gift, der in Akt 1 häufig vorkommt.

Eine gute Alternative zum Goldzwerg sind die Githyanki, die Githyanki-Psyonik gewinnen, um ihre Fähigkeit zur Kontrolle des Schlachtfelds zu verbessern (und sich von Feind zu Feind zu bewegen, als wären sie auf einem Trampolin). Allerdings sind die Halborks oder Drachenblüter-Rassen auch anständige Rassenwahlmöglichkeiten.

Empfohlener BG3-Kampfstil: Großwaffenkampf

Beim Erstellen eines Kämpfercharakters in Baldur’s Gate 3 werden die Spieler gefragt, welchem Kampfstil sie folgen möchten. Es gibt sechs Auswahlmöglichkeiten: Bogenschießen, Verteidigung, Zweikampf, Großwaffenkampf, Schutz und Zweihandkampf. Diese haben alle ihre eigenen Boni und Nachteile, aber letztendlich ist der Großwaffenkampf-Stil am besten, weil er einfach den Grundschaden erhöht, den jede Zweihandwaffe verursachen kann. Der Verteidigungsstil ist jedoch gut für Kämpfer, die viel Zeit im Nahkampf verbringen werden.

Ideale BG3-Kämpfer-Fertigkeiten und Hintergrund: Soldat

Die Ausrichtung des Kämpfers auf Stärke und Konstitution verleiht ihm einen großen Bonus auf Fertigkeitswürfe, die auf diesen Werten basieren. Daher ist die Erlangung der Fertigkeiten Athletik und Einschüchterung über den Hintergrund des Soldaten der beste Weg, um zwei Fähigkeiten zu verbessern, die für diese Klasse bereits ziemlich mächtig sind. Bereiten Sie sich einfach darauf vor, sich Ihren Weg durch Dialoge und RP-Begegnungen zu kämpfen und alternative Lösungen zugunsten von Inspiration aufzugeben.

Beste Battle Master Kampfmanöver (Überlegenheitswürfe)

Die Battle Masters einzigartige Mechanik sind die Kampfmanöver. Wenn die Spieler Stufe 3 erreichen und die Unterklasse des Battle Master auswählen, erhalten sie Zugang zu Nahkampf- und Fernangriffen, die mächtige zusätzliche Effekte bieten. Bei der Verwendung dieser Fähigkeiten verbrauchen sie jedoch einen der begrenzten Überlegenheitswürfe des Kämpfers. Jeden Tag erhalten die Spieler acht Würfel, um diese Fähigkeiten zu aktivieren, von denen jede nur einen verbraucht.

Von den sechs den Spielern präsentierten Auswahlmöglichkeiten sollten Menacing Attack, Pushing Attack und Riposte zuerst priorisiert werden, obwohl Riposte durch Rally ersetzt werden kann, wenn Ihre Gruppe keine Heilung hat.

Bedrohlicher Angriff: Normaler Waffenschaden + 1d8 Chance, den Zustand “Ängstlich” zuzufügen, der Gegner an Ort und Stelle festsetzt und ihren Checks und Angriffswürfen einen Nachteil auferlegt.

Normaler Waffenschaden + 1d8 Chance, den Zustand “Ängstlich” zuzufügen, der Gegner an Ort und Stelle festsetzt und ihren Checks und Angriffswürfen einen Nachteil auferlegt. Schiebender Angriff: Normaler Waffenschaden + 1d8 Chance, Gegner 4,5 Meter in die Richtung des Angriffs wegzuschieben Es kann erforderlich sein, die Gegner richtig auszurichten, wie über einen hohen Rand oder in eine brennende Grube.

Normaler Waffenschaden + 1d8 Chance, Gegner 4,5 Meter in die Richtung des Angriffs wegzuschieben Es kann erforderlich sein, die Gegner richtig auszurichten, wie über einen hohen Rand oder in eine brennende Grube. Riposte: Wenn Feinde einen Angriff verfehlen, kann der Kämpfer für normalen Waffenschaden + 1d8 zurückschlagen Muss als Reaktion auf den Zug des Kämpfers vorab aktiviert werden

Fähigkeiten, Zauber & Levelaufstiegsentscheidungen für Battle Master Builds

Stufe Eins: Wahl des Kampfstils Kampfstil: Großwaffenkampf

Wahl des Kampfstils Kampfstil: Großwaffenkampf Stufe Drei: Unterklasse, Kampfmanöver (x3) Unterklasse: Battle Master Kampfmanöver: Bedrohlicher Angriff, Schiebender Angriff, Riposte

Unterklasse, Kampfmanöver (x3) Unterklasse: Battle Master Kampfmanöver: Bedrohlicher Angriff, Schiebender Angriff, Riposte Stufe Vier: Fähigkeit Fähigkeit: Großwaffenmeister

Fähigkeit Fähigkeit: Großwaffenmeister Stufe Sechs: Fähigkeit Fähigkeit: Wächter oder Stürmer

Fähigkeit Fähigkeit: Wächter oder Stürmer Stufe Sieben: Kampfmanöver (x2) Kampfmanöver: Lockende Attacke, Ablenkender Schlag

Kampfmanöver (x2) Kampfmanöver: Lockende Attacke, Ablenkender Schlag Stufe Acht: Fähigkeit Fähigkeit: Wach oder Stürmer

Fähigkeit Fähigkeit: Wach oder Stürmer Stufe Zehn: Kampfmanöver (x2) Kampfmanöver: Fegerangriff, Stolperangriff

Kampfmanöver (x2) Kampfmanöver: Fegerangriff, Stolperangriff Stufe Zwölf: Fähigkeit Fähigkeit: Wilder Angreifer

Beste Kämpferausrüstung: Rüstung & Accessoires

Beste Battle Master Kämpfer-Kopfrüstung: Grymskull Helm

Grymskull Helm-Effekte: Der Träger ist immun gegen kritische Treffer, erhält Resistenz gegen Feuerschaden und erhält die Fähigkeit “Jägerzeichen” (einmal pro langer Ruhepause)

Der Träger ist immun gegen kritische Treffer, erhält Resistenz gegen Feuerschaden und erhält die Fähigkeit “Jägerzeichen” (einmal pro langer Ruhepause) Wie man den Grymskull Helm bekommt: Er fällt von einem besonders mächtigen Bossgegner in der Adamantenschmiede

Beste Battle Master Kämpfer-Kapuze: Schutzumhang

Schutzumhang-Effekte: +1 auf RK und Rettungswürfe

+1 auf RK und Rettungswürfe Wie man den Schutzumhang bekommt: Vom Quartiermeister Talli in der Last Lighjt Inn (Akt 2) gekauft

Beste Battle Master Kämpfer-Brustpanzer: Reaper’s Embrace

Reaper’s Embrace-Effekte: Alle eingehenden Schäden werden um 2 reduziert, können nicht gegen den eigenen Willen bewegt werden und gewähren “Heulen der Toten” (das Gegner betäubt)

Alle eingehenden Schäden werden um 2 reduziert, können nicht gegen den eigenen Willen bewegt werden und gewähren “Heulen der Toten” (das Gegner betäubt) Wie man Reaper’s Embrace bekommt: Er fällt von einem besonders mächtigen Bossgegner am Ende von Akt 2

Beste Battle Master Kämpfer-Handschuhe: Gauntlets of Surging Accuracy

Gauntlets of Surging Accuracy-Effekte: Nach der Verwendung eines Aktionsrausches erhält man bis zum Ende des Zuges des Trägers +14 auf Angriffe

Nach der Verwendung eines Aktionsrausches erhält man bis zum Ende des Zuges des Trägers +14 auf Angriffe Wie man die Gauntlets of Surging Accuracy bekommt: Entweder als Belohnung von Lann Tarv in Moonrise Towers oder als Beute von ihm

Beste Battle Master Kämpfer-Stiefel: Helldusk Boots

Helldusk Boots-Effekte: Kann nicht gegen den eigenen Willen bewegt werden, und ignoriert alle Effekte von Schwierigem Gelände. Erlaubt es den Spielern auch, eine Reaktion zu verwenden, um gescheiterte Rettungswürfe automatisch zu bestehen, und gewährt die Fähigkeit “Hellrufer” (ein hybrider Teleport- und AoE-Explosionszauber)

Kann nicht gegen den eigenen Willen bewegt werden, und ignoriert alle Effekte von Schwierigem Gelände. Erlaubt es den Spielern auch, eine Reaktion zu verwenden, um gescheiterte Rettungswürfe automatisch zu bestehen, und gewährt die Fähigkeit “Hellrufer” (ein hybrider Teleport- und AoE-Explosionszauber) Wie man die Helldusk Boots bekommt: In einer Truhe oben auf der Wyrm’s Rock Fortress gefunden

Beste Battle Master Kämpfer-Amulett: Periapt der Wundverschluss

Periapt der Wundverschluss-Effekte: Der Träger stabilisiert sich automatisch in seinem Zug, nachdem er niedergeschlagen wurde. Außerdem wird die für den Träger wiederhergestellte HP immer maximiert.

Der Träger stabilisiert sich automatisch in seinem Zug, nachdem er niedergeschlagen wurde. Außerdem wird die für den Träger wiederhergestellte HP immer maximiert. Wie man den Periapt der Wundverschluss bekommt: Von Lady Esther kurz vor dem Rosymorn-Kloster gekauft

Beste Battle Master Kämpfer-Ringe: Killer’s Sweetheart, Ring of Protection

Killer’s Sweetheart-Effekte: Einmal pro langer Ruhepause wird der nächste Angriff des Trägers automatisch ein kritischer Treffer, nachdem ein Ziel getötet wurde.

Einmal pro langer Ruhepause wird der nächste Angriff des Trägers automatisch ein kritischer Treffer, nachdem ein Ziel getötet wurde. Wie man Killer’s Sweetheart bekommt: Auf dem Boden nach dem Selbst-Same-Test im Gauntlet of Shar gefunden

Auf dem Boden nach dem Selbst-Same-Test im Gauntlet of Shar gefunden Ring of Protection-Effekte: +1 auf RK und Rettungswürfe

+1 auf RK und Rettungswürfe Wie man den Ring of Protection bekommt: Stiehlt den Druiden-Idol im Emerald Grove für Mol – trennt die Gruppe, macht Ihren schleichendsten Charakter unsichtbar und schaltet den rundenbasierten Modus ein, um Konflikte mit den Druiden zu vermeiden, und versucht dies erst, nachdem das Goblin Camp geräumt wurde.

Beste Battle Master Kämpfer-Waffe: Everburn Blade

Everburn Blade-Effekte: Erstaunlich effektiv, verursacht 2d6+3 Schnittschaden plus 1d4 Feuerschaden bei einem Treffer (als ob er eingetaucht wäre)

Erstaunlich effektiv, verursacht 2d6+3 Schnittschaden plus 1d4 Feuerschaden bei einem Treffer (als ob er eingetaucht wäre) Wie man das Everburn Blade bekommt: Töte oder entwaffne den Teufelsboss Commander Zhalk am Ende der Nautiloid-Tutorialzone

Baldur’s Gate 3 ist für PC und PlayStation 5 erhältlich. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich derzeit in Entwicklung.