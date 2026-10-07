State of Decay 3 musste nach den Entlassungen verändert werden: Der große Umfang soll trotzdem bleiben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

State of Decay 3 musste nach den jüngsten Entlassungen bei Undead Labs verändert werden. Studio-Chef Philip Holt bestätigt in einem ausführlichen Interview mit „The Game Business“, dass der Verlust einer erheblichen Zahl von Mitarbeitern Konsequenzen für die Entwicklung hatte. Eine radikale Verkleinerung des Spiels sei allerdings nicht notwendig gewesen. Der Titel befindet sich weiterhin in der Alpha, soll noch 2026 in eine geschlossene Beta gehen und 2027 erscheinen.

Welche konkreten Inhalte gestrichen oder verändert wurden, verrät Holt nicht. Genau deshalb sollte man aus seiner Aussage auch keine entfernten Karten, Spielmechaniken oder Modi ableiten. Er spricht lediglich davon, dass das Team nach dem Weggang vieler Mitarbeiter einige Änderungen vornehmen musste. Gleichzeitig betont er, dass State of Decay 3 nicht grundsätzlich neu zugeschnitten wurde. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn Undead Labs arbeitet nach eigenen Angaben bereits relativ nah an der Fertigstellung und besitzt die Finanzierung, um das Spiel auf den Markt zu bringen.

State of Decay 3 soll trotz kleinerem Team groß bleiben

Das dürfte viele Fans beruhigen. Beim Xbox Games Showcase im Juni zeigte Undead Labs erstmals richtiges Gameplay und bestätigte gleichzeitig einige der bisher größten Veränderungen der Reihe. State of Decay 3 bietet die größte Spielwelt der Serie, eine stärker vernetzte offene Welt und einen wesentlich umfangreicheren Koop-Modus.

Gerade beim Multiplayer spart das Studio offenbar nicht. Holt bezeichnet die gemeinsame Welt für vier Spielerinnen und Spieler als die mit Abstand größte Investition des gesamten Projekts. Spieler sollen ihre Freunde in die eigene Welt holen können, ohne die starken Einschränkungen früherer Koop-Systeme. Undead Labs setzt darauf, dass gerade dieser Teil State of Decay 3 langfristig wachsen lässt.

Dabei arbeitet das Studio nicht allein. Virtuos, Wushu Studios und Blind Squirrel Games unterstützen Undead Labs bei der Entwicklung. Diese Zusammenarbeit bleibt auch nach der Trennung von Microsoft bestehen. Das ist wichtig, denn das Kernteam ist nach den jüngsten Entlassungen deutlich kleiner geworden.

Undead Labs musste nach dem Xbox-Aus seine Rechnung komplett ändern

Hinter den Änderungen steckt weniger eine kreative Entscheidung als eine neue wirtschaftliche Realität. Innerhalb von Xbox sollte State of Decay langfristig zu einer großen First-Party-Marke heranwachsen. Als unabhängiges Studio muss Undead Labs nun deutlich stärker darauf achten, dass die Kosten auch nach dem Release durch die eigenen Einnahmen getragen werden können.

Genau diese Umstellung führte zu den Entlassungen. Undead Labs bestätigte Ende September selbst, dass eine „signifikante“ Zahl von Mitarbeitern gehen musste. Holt möchte die genaue Zahl bis heute nicht nennen. Er wolle ehemalige Kollegen nicht auf eine Statistik reduzieren.

Die Einschnitte kamen unmittelbar nach einer der größten Veränderungen in der Geschichte des Studios. Microsoft trennte sich von Undead Labs, woraufhin das Management das Unternehmen selbst übernahm. Das Studio gehört heute über die neu gegründete Gesellschaft Full Measure den eigenen Mitarbeitern.

State of Decay 3 hat inzwischen einen neuen Publisher

Ganz auf sich allein gestellt ist Undead Labs trotzdem nicht. Das Studio hat einen neuen Publisher gefunden, dessen Name bislang nicht bekannt ist. Über diese Vereinbarung wurde auch die Finanzierung gesichert, die laut Holt ausreichen soll, um State of Decay 3 fertigzustellen. Externe Investoren waren dafür nicht notwendig.

Microsoft bleibt ebenfalls beteiligt. State of Decay 3 erscheint weiterhin am ersten Tag im Xbox Game Pass, irgendwann 2027, neben Xbox Series, PC und PS5.

State of Decay 3 wurde viel früher angekündigt als entwickelt

Holt räumt im Interview auch mit einem anderen Eindruck auf. State of Decay 3 wurde bereits 2020 mit dem bekannten Trailer rund um den infizierten Hirsch angekündigt. Das bedeutet aber nicht, dass seit sechs Jahren ein komplettes Entwicklerteam daran arbeitet. Laut Holt bestand die Mannschaft damals nur aus einer kleinen Gruppe. Die eigentliche Produktion nahm erst 2022 oder 2023 richtig Fahrt auf.

Die frühe Ankündigung hatte einen ungewöhnlichen Grund. Holt befürchtete damals, dass Microsoft weitere große Übernahmen durchführen und kleinere Studios innerhalb des Konzerns irgendwann weniger Bedeutung bekommen könnten. State of Decay 3 sollte deshalb früh sichtbar gemacht werden. Aus heutiger Sicht wirkt diese Sorge beinahe prophetisch. Sechs Jahre später ist Undead Labs tatsächlich kein Xbox-Studio mehr.