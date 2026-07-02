GTA 6 erobert schon Monate vor Release die PlayStation-Verkaufscharts

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dass GTA 6 zu den größten Spieleveröffentlichungen aller Zeiten werden dürfte, bezweifelt kaum noch jemand. Jetzt hat der Open-World-Blockbuster von Rockstar Games bereits Monate vor seinem eigentlichen Release den nächsten Meilenstein erreicht: Im PlayStation Store steht das Spiel schon jetzt an der Spitze der Verkaufscharts – obwohl es erst am 19. November 2026 erscheint.

Damit lässt GTA 6 zahlreiche bereits veröffentlichte Spiele hinter sich und zeigt eindrucksvoll, wie groß die Vorfreude auf den Titel ist. Dass ein Spiel allein durch Vorbestellungen die Bestsellerlisten anführt, kommt zwar gelegentlich vor, das Ausmaß des aktuellen Hypes ist jedoch außergewöhnlich.

GTA 6 dominiert die Charts weltweit

Besonders bemerkenswert ist, dass sich der Erfolg nicht auf einzelne Länder beschränkt. In zahlreichen regionalen PlayStation Stores – darunter Deutschland, die USA, Großbritannien und Japan – belegt GTA 6 derzeit den ersten Platz der Verkaufscharts. Selbst in kleineren Märkten führt der Titel die Bestsellerlisten an.

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Bereits kurz nach dem Start der Vorbestellungen berichteten Händler von einer enormen Nachfrage. Ein französischer Händler sprach von rund sechsmal mehr Vorbestellungen als bei vergleichbaren Blockbustern wie EA Sports FC oder Call of Duty. Gleichzeitig stieg der Traffic auf der Händlerseite zeitweise auf das 18-Fache des üblichen Werts. Diese Zahlen zeigen, dass Rockstar Games mit dem neuen Teil erneut einen riesigen Erfolg landen dürfte.

Hinzu kommt, dass GTA 6 zunächst ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Eine PC-Version wurde bislang noch nicht angekündigt. Trotzdem scheint das Interesse der Konsolenspieler so groß zu sein, dass der Titel schon jetzt sämtliche Konkurrenz hinter sich lässt.

Ein Rekordstart scheint nur noch Formsache

Branchenanalysten rechnen bereits seit Wochen mit einem historischen Verkaufsstart. Teilweise ist von 25 bis 30 Millionen verkauften Exemplaren am ersten Tag die Rede. Sollte sich die aktuelle Entwicklung fortsetzen, könnte GTA 6 mehrere Rekorde brechen und zu einem der erfolgreichsten Spiele-Launches der Geschichte werden.

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Bis zum Release sind es zwar noch einige Monate, doch die Verkaufscharts zeigen bereits jetzt, wie groß die Begeisterung der Community ist. Für Rockstar Games dürfte das ein weiterer Beweis sein, dass sich die jahrelange Entwicklung auszahlen wird.

Ob GTA 6 am Ende auch die langfristigen Erfolge seines Vorgängers erreichen kann, wird sich zwar erst in den kommenden Jahren zeigen. Beim Vorverkauf setzt das Spiel jedoch schon jetzt neue Maßstäbe und macht deutlich, dass 2026 kaum ein anderer Titel mit dem Open-World-Epos mithalten kann.

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