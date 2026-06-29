Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die große Technikfrage zu GTA 6 ist zurück: Wie flüssig läuft Rockstars Open-World-Gigant auf PS5 und Xbox Series X/S wirklich? Seit Monaten diskutieren Fans darüber, ob Grand Theft Auto VI auf Konsolen nur mit 30 FPS erscheint oder ob Rockstar Games doch einen Performance-Modus mit 60 FPS anbietet.

Jetzt sorgt ein neues Gerücht für frische Hoffnung. Im Subreddit GamingLeaksAndRumours verweist ein Nutzer auf den polnischen Podcast Rock i Borys. Dort soll unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Rockstar behauptet worden sein, dass GTA 6 auf PS5 und Xbox Series X zwei Grafikmodi bieten wird: einen 30-FPS-Modus und einen 60-FPS-Modus. Sollte der 60-FPS-Modus nicht rechtzeitig zum Launch fertig werden, könnte er demnach später per Update nachgereicht werden.

Wichtig ist aber: Rockstar Games hat einen 60-FPS-Modus bislang nicht offiziell bestätigt. Genau deshalb bleibt die Meldung ein Gerücht, auch wenn sie perfekt in die aktuelle Debatte passt.

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GTA 6 mit 60 FPS? Der neue Leak geht weiter als frühere Händlerangaben

Interessant ist der Unterschied zu früheren Hinweisen. Vor wenigen Tagen sorgte bereits eine Produktbeschreibung von Media Markt Polen für Aufsehen. Dort war von einem Quality- und Performance-Modus für GTA 6 die Rede. Diese Formulierung klang nach zwei Grafikoptionen, nannte aber keine konkrete Bildrate. Der neue Podcast-Hinweis geht einen Schritt weiter. Hier ist ausdrücklich von 60 FPS die Rede. Spannend. Denn ein Performance-Modus bedeutet nicht automatisch 60 FPS. Manche Spiele nutzen Performance-Modi für niedrigere Auflösung, stabilere Bildrate mit 40 FPS auf 120-Hz-Displays.

Gerade bei Grand Theft Auto VI wäre ein echter 60-FPS-Modus eine große technische Ansage. Rockstar Games zeigte in den beiden bisher veröffentlichten Trailern eine extrem dichte Welt mit Verkehr, Menschenmengen, Physik, Licht, Wetter, Animationen und vielen kleinen Alltagsszenen. All das belastet nicht nur die Grafikleistung, sondern auch die CPU. Und davon sind die Konsolen begrenzt. Irgendwie lustig. Zu SNES- und Mega-Drive-Zeiten hatten wir schon 60 FPS. Doch mit dem Einzug von moderner 3D-Technik stiegen auch die Anforderungen an die Hardware. Ja, die PS5 und Xbox Series X sind die aktuell modernsten Konsolen, aber die Technik erschien 2020 und mit Grand Theft Auto VI erwartet uns ein Titel der sehr anspruchsvoll ist.

Geht nicht? Gibt’s nicht?

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben in einer Folge (via Reddit) bereits erklärt, warum ein stabiler 60-FPS-Modus bei GTA 6 schwierig wird. Der Knackpunkt ist nicht nur die Auflösung, sondern die Simulation der offenen Welt. NPC-Dichte, Verkehr, Physik, Animationen und globale Beleuchtung können auf PS5 und Xbox Series X (und ja, GTA 6 läuft sogar auf der Xbox Series S) schnell zum Flaschenhals werden. Selbst auf der PS5 Pro werden 60 FPS nicht erreicht werden können, so die Experten. Die bisherigen Trailer liefen mit 30 FPS und setzen sichtbar auf starke visuelle Details, darunter Raytracing-ähnliche Beleuchtung und eine sehr dichte Präsentation.

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Der neue Hinweis auf einen 60-FPS-Modus für GTA 6 ist spannend, aber nicht belastbar genug für eine endgültige Aussage. Für Spieler bleibt die Frage trotzdem entscheidend. Grand Theft Auto VI wird nicht nur daran gemessen, wie schön Vice City und Leonida aussehen. Es wird auch daran gemessen, wie gut sich Fahren, Schießen und Erkunden anfühlen. Wenn Rockstar wirklich 60 FPS auf Konsolen schafft, wäre das eine der besten technischen Nachrichten vor dem Launch.

Bis dahin gilt: Der „Traum von 60 FPS“ lebt wieder ein wenig. Bewiesen ist er noch nicht. Zu PS5- und Xbox Series-Zeiten wäre es eine große Überraschung, wenn es wirklich so kommen wird.

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