Nintendo Switch Online: F-Zero X erscheint schon übermorgen!

F-Zero X - ©Nintendo; Bildquelle: Screenshot youtube.com/nintendoDE

Nintendo hat soeben überraschend wie kurzfristig einen Trailer von F-Zero X veröffentlicht. Dem Trailer nach, wird das beliebte futuristischen Rennspiel schon übermorgen, also am 11.03.2022 auf Nintendo Switch Online+ erscheinen.

F-Zero X auf der Nintendo Switch

F-Zero X ist der dritte Titel der Reihe und das erste dreidimensionale F-Zero. Sofern man das erst kürzlich beschriebene und nicht erschienene Spin-Off Zero Racers nicht dazu zählt. Natürlich wurde die klassischen F-Zero Eigenschaften, wie das typische Gameplay und der hohe Schwierigkeitsgrad beibehalten. Besonders in diesem Titel sind die erstmals vorkommenden Modi Death Race, in welchem sämtliche anderen Rennfahrer überlebt werden müssen und X-Cup, der aufgrund der zufällig gewählten Strecken mehr Abwechslung in die Sache bringt. Es gibt anfangs sechs Fahrzeuge zur Auswahl, wobei weitere freigespielt werden sollen. Auch gibt es drei Schwierigkeitsstufen, wobei eine vierte erst freigespielt werden muss. Weiters gibt es wieder einen Multiplayer-Modus, welcher ab nun auch Online stattfinden kann.

Der Trailer mit Datum

Unglaubliche Geschwindigkeit garantiert. Das erste Mal für unterwegs. Hier der Trailer von F-Zero X, der es in sich hat:

F-Zero lebt!

Mit F-Zero X ist nun neben Mario Kart 64 der zweite Nintendo 64 Rennklassiker erschienen. Seit 2004 ist kein neues F-Zero mehr erschienen. Dennoch wird das Franchise immer wieder von Nintendo in anderen Titeln zitiert, sodass man F-Zero Strecken in Mario Kart 8 oder Captain Falcon in Super Smash Bros. findet. Als nächstes Rennspiel werden wir auf Diddy Kong Racing zu einem späteren Zeitpunkt hoffen.

Ein neues F-Zero

Das letzte F-Zero ist 2004 auf dem Game Boy Advance erschienen. Allerdings leider nur in Japan. Bisher wurde mindestens ein Nachfolger abgelehnt. Obwohl seitdem kein eigener Titel mehr erschienen ist, ist F-Zero in anderen Franchisen wie Smash Bros. und Mario Kart in Form von Helden oder Strecken vorgekommen. Schließlich wäre ohne F-Zero nie Mario Kart entstanden. Wir sind uns sicher, dass irgendwann ein unglaublich, schneller F-Zero Titel aus der Asche schnellen wird. Genau so wie ein zweidimensionaler Metroid Nachfolger letztes Jahr unverhofft vorgemacht hat. Schließlich sind ehemalige Mitwirkende immer noch an der Entwicklung einer F-Zero Fortsetzung interessiert.

Who’s next?

Immer im Vormonat wurde bisher immer der kommende Nintendo 64 Titel vorgestellt. Allerdings wurde dabei nie ein genaues Datum genannt, sodass erst ein paar Tage vor Veröffentlichung ein Trailer folgt. So war es noch bei Banjo-Kazooie oder The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Dieses Muster war dieses Mal anders. Dieses Mal folgte keine Ankündigung vorab, sodass wir nur kurzfristig nun einen Trailer erhalten haben. Zumindest lagen wir dieses Mal richtig mit der Hoffnung auf F-Zero X. Nun wird weiterhin auf Star Wars Schwergewichte wie Star Wars: Shadows of the Empire oder Star Wars: Rogue Squadron wird gehofft. Es ist auf jeden Fall sicher, dass bei Nintendo Switch Online+ noch sehr viele Nintendo 64 Klassiker folgen sollen.

Zahlreiche N64 Titel sollen folgen

Offiziell wurden schon weitere Titel angekündigt: Kirby 64 und Pokémon Snap werden ebenso in Zukunft bei Nintendo Switch Online+ spielbar sein. Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 Titel und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen.

Hoffen wir, dass Goldeneye 007 von Rare eines Tages auch zu Nintendo zurückkehrt. Die Zeichen hierfür sehen besser aus denn je.

Wenn wir schon keine Nintendo 64 Remakes bekommen, so würden wir uns über Ports von so manchen Klassikern freuen.

Auch wenn die Performance mancher emulierten Titel nicht die beste ist, so freuen wir uns über eine Vielzahl von Titeln.

