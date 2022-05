Kirby 64: The Crystal Shards kommt für Nintendo Switch Online+

Da Kirby heuer seinen 30sten Geburtstag feiert, huldigt Nintendo dieses ganz besondere Jubiläum nun mit einem Orchesterstück, in welchem ein Medley von Kirby’s Dream Land 3 und Kirby 64: The Crystal Shards gespielt wird.

Time for a double-billed medley featuring songs from Kirby’s Dream Land 3 from Super NES and Kirby 64: The Crystal Shards for Nintendo 64! Have you played either of these classic #Kirby titles before? pic.twitter.com/PkxqEO6B9z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 13, 2022