Nintendo Switch Online: Excitebike 64 kommt als nächster N64-Titel

Noch ein Nintendo Klassiker kehrt zurück!

Vor ein paar Tagen wurde von Nintendo der nächste Nintendo 64 Klassiker für Nintendo Switch Online+ via Trailer angekündigt. Am 30. August soll der Excitebike 64 auf der Nintendo Switch erschienen

Excitebike 64

Excitebike 64 wurde von Left Field Productions entwickelt und ist im Jahr 2000 in den USA und 2001 in Japan und bei uns erschienen. Es ist die erste Fortsetzung des NES Klassikers Excitebike (1984). Eine spätere Fortsetzung kam 2006 auf der Nintendo Wii mit dem Titel Excite Trucks heraus. Kommt der Titel mit einer ordentlichen Auswahl an Strecken daher, so ist es wie im Vorgänger ebenfalls möglich eigene Strecken zu bauen! Ebenfalls gibt es neben Rennen und Stuntmodi auch Minispiele, wie beispielsweise ein Fußballspiel à la Rocket League. Das Spiel verfügt also über eine ordentliche Portion Abwechslungen. Abgesehen vom Original hat man sich hier auch sehr von Wave Race inspirieren lassen.

Der Trailer mit Datum

Bald kann man das erste Excitebike wieder erleben! Hier der Trailer mit Datum:

Wann werden die nächsten Titel erscheinen?

Nachdem wir Anfangs jeden Monat mit einem neuen Nintendo 64 Titel überrascht worden sind, folgte vor knapp einem Jahr eine Ankündigung der nächsten 10 Titeln. Kamen die Klassiker wie Anfangs noch regelmäßig heraus, so haben wir mittlerweile gigantische Durststrecken erfahren. der 3. Teil der Mario Party Reihe (die ersten beiden Teile sind schon erschienen). Im April kam noch Pokémon Stadium heraus. Die Fortsetzung Pokémon Stadium 2 wurde erst Anfang diesen Monats veröffentlicht. Umso überraschender ist, dass Excitebike 64 nun so rasch daherkommt. Aber auch vor Pokémon Stadium hinkten die Veröffentlichungen im Abstand von ein paar Monaten hinterher.

Sind nur noch drei Nintendo 64 Titel im Anmarsch?

Es ist noch unklar wie es nach dem Erscheinen der letzten drei versprochenen Titel mit der Nintendo 64 Bibliothek weitergehen wird. Als nächstes werden auf jeden Fall noch folgende Titel erscheinen:

1080° Snowboarding

Harvest Moon 64

Mario Party 3

Diese Titel sollen laut Nintendo auch noch dieses Jahr erscheinen.

Die N64 Bibliothek auf der Nintendo Switch

Das N64 Angebot startete im Oktober 2021 mit folgenden 9 N64 Klassikern:

Dr. Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin and Punishment

Lylatwars ( Starfox 64 )

( ) Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story

Anschließend wurden regelmäßig folgende Titel angekündigt und veröffentlicht:

Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen. Uns sind bis jetzt offiziell 27 Titel bekannt.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE