Der Spirit der Xbox 360 könnte in der Xbox Series X wieder aufleben

Der blaue SEGA-Igel hat es – wieder einmal – geschafft. In der zweiten Woche in Folge ist Sonic the Hedgehog die Nummer eins an der Abendkasse in den USA. Der Sonic-Film führt damit vor den neuen Harrison Ford-Film “The Call of the Wild”. In der zweiten Woche brache der Streifen 26,3 Millionen US-Dollar ein. Damit…