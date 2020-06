Xbox Series X: Fable 4 und Perfect Dark haben ihr eigenes Twitter-Konto

Fable 3 - (C) Microsoft

Am 27. Juni 2020 entdeckten Xbox-Fans offizielle Twitter-Accounts für ruhende Microsoft-Spielmarken. Fable 4 und ein neues Perfect Dark. Was zu Spekulationen führte, dass bald neue Spiele für die kommende Xbox Series X kommen werden. Aaron Greenberg von Xbox hat sich jedoch zu dieser Angelegenheit geäußert und bestätigt, dass diese Konten vor Jahren ausschließlich zum Zweck der Sicherung von Social-Media-Handles für Spielmarken des Unternehmens aus Redmond erstellt wurden. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt auf Ankündigungen hinweisen, die in Kürze erfolgen.

Trotz Greenbergs Ablehnung erhalten die Fans möglicherweise eher früher als später Nachrichten über Fable 4 und Perfect Dark. Seriöse Branchenkenner und Leaker haben angegeben, dass ein neues Perfect Dark-Spiel in der Entwicklung sei, mit einigen Behauptungen, dass es die Spielmarke auf eine Third-Person-Ansicht umstellen wird. Während das wahr sein kann oder nicht, waren die Leaks in Fable 4 so zahlreich, dass es zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger ein offenes Geheimnis ist.

Ihr habt die Leaks zu Fable 4 bisher verpasst?

Für die Uneingeweihten soll Playground Games an Fable 4 arbeiten, worauf Xbox-Chef Phil Spencer bei der Präsentation auf der E3 2018 sogar hingewiesen hat. Während der britische Entwickler hauptsächlich für seine Arbeit an der Forza Horizon-Franchise bekannt ist, gibt es keinen Grund, warum das Studio nicht in andere Microsoft Spielmarken verzweigen kann, zumal das Studio jetzt im Besitz von Xbox Game Studios ist.

I’m not sure who discovered the @fable and @PerfectDarkGame placeholders, but a Microsoft Xbox employee is following one, and the other is registered to a Microsoft email address 👀 pic.twitter.com/MagqUbPiZf — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2020

Wozu das Versteckspiel?

Wenn Perfect Dark und Fable 4 für die neue Xbox-Konsole in Entwicklung sind, muss man sich vorstellen, dass die Enthüllungen beim Xbox Series X-Event im Juli kommen werden. Obwohl ein bestimmtes Datum nicht bekannt gegeben wurde, hat Microsoft bestätigt, dass im Juli eine spezielle Xbox 20/20-Präsentation stattfinden wird, die sich hauptsächlich auf Xbox Series X-Games von Erstanbietern konzentriert. Bisher ist Halo Infinite das einzige für das Event bestätigte Spiel, was bedeutet, dass der Rest der Aufstellung zum Zeitpunkt dieses Schreibens noch ein Rätsel ist.

Microsoft verfügt über einige Spielmarken, die es für die Xbox Series X nutzen könnte. Es besteht auch die Möglichkeit, dass auch eine Original-Marke in Arbeit ist. Tatsächlich soll das Studio The Initiative – dem gemunkelten „Naughty Dog-Killer-Studio“ von Microsoft an einem riesigen Spiel für die kommende Xbox arbeiten, das vielleicht auf dem Event im Juli vorgestellt wird. Allerdings erwarten wir dieses Spiel nicht zum Release der Konsole. Dafür einen Trailer der uns umhauen wird.

Wenn Perfect Dark und Fable 4 im Juli gezeigt werden, können Fans davon ausgehen, dass diese inaktiven Twitter-Konten bald Inhalte veröffentlichen.