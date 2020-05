Halo Infinite: 343 bestätigt das Xbox Series X-Spiel für Xbox 20/20 im Juli

Halo Infinite - (C) Microsoft

Redmond, USA – In der vergangenen Woche fand die erste Sendung von Xbox 20/20 statt. Das Inside Xbox-Event, das sich auf Titel von Drittanbietern konzentrierte, die in die Xbox Series X kommen werden, wurde gut aufgenommen, aber auch kontrovers diskutiert. Es wurde deutlich, dass die Spieler hungrig nach Ankündigungen von Spielen der nächsten Generation waren, aber auch, dass große, bombastische Spiele der nächsten Generation präsentiert werden sollen. Die Antwort von Microsoft und 343 Industries ist die Bestätigung der möglicherweise größten Xbox-Neuheit von 2020. Halo Infinite wird diesen Juli mit Sicherheit auf dem richtigen Weg sein.

Halo Infinite: Wann bekommen wir Gameplay-Videos?

Die offizielle Ankündigung stammt direkt von 343 Industries in seinem routinemäßigen Halo Waypoint-Update. 343 sagt: “Sie haben vielleicht schon früher Leute gesehen, die leicht darüber gesprochen haben”, und bezieht sich auf eine kurze Erwähnung im früheren Inside Xbox-Ereignis. “Wir freuen uns jedoch sehr, bestätigen zu können, dass Halo Infinite einer der vielen Erstanbieter-Titel sein wird, die im Juli im Xbox 20/20-Event enthalten sind. Machen Sie sich bereit.” Wenn 343 bereit ist, die Teilnahme von Halo Infinite an der Veranstaltung direkt zu bestätigen, ist dies so gut wie garantiert. Die Halo-Spieler werden damit einverstanden sein!

Witzigerweise bietet die “leichte” Erwähnung aus dem Inside Xbox-Event vom 7. Mai mehr Informationen über die Juli-Enthüllung von Halo Infinite als das neue Update von 343. Die Ankündigung kam vom Leiter der Xbox Game Studios, Matt Booty. Er sagte zu Beginn der Präsentation, dass Halo Infinite auf der Xbox 20/20 im Juli sein wird. Darüber hinaus sagte er jedoch, dass das Gameplay von Halo Infinite zum ersten Mal während des Events gezeigt wird.

Wird die Juli-Sendung von Xbox 20/20 uns alle aus den Socken hauen?

Für viele Halo-Spieler mag es eine Überraschung sein, dass das Gameplay noch nicht gezeigt wurde. Immerhin wird Halo Infinite 2018 auf der E3 vorgestellt.

Aber Microsoft und 343 haben es geschafft, praktisch alles aus dem Spiel geheimnisvoll zu halten. Bisher haben alle Mitarbeiter in Redmond geschwiegen. Im Jahr 2018 zeigte es eine In-Engine-Filmsequenz, um zu zeigen, wie das Spiel aussehen könnte. Im Jahr 2019 zeigte 343 einen Filmtrailer, der direkt aus dem Spiel entnommen wurde. Das Gameplay wurde nicht angezeigt.

Die große Frage ist nun, wie viel Halo Infinite- Gameplay auf der Xbox Series X wie das 2018 gezeigte Demomaterial oder sogar das 2019 gezeigte Filmmaterial aussehen wird. Es wurde möglicherweise verbessert, wie Spieler wissen sollten.

Was Microsoft und 343 mit einer so einfachen Ankündigung gemacht haben, ist, die Erwartungen auf das Maximum zu setzen. Halo Infinite ist das nächste Spiel der nächsten Generation, von dem Spieler wissen, dass es ein Beispiel dafür ist, was Konsolen der nächsten Generation leisten können. Und jetzt wissen sie, wann es vollständig enthüllt wird. Das Xbox 20/20-Event im Juli kann nicht früh genug eintreffen. Der Entwickler hat schon früh versprochen, dass man nicht die selben Fehler wie bei Halo 5: Guardians machen wird. Wir sind gespannt!

Halo Infinite erscheint “Holiday 2020” für Xbox Series X, Xbox One und Windows PC.