Noch ein Halo? 343 Industries stellt Entwickler für weiteres Spiel ein

343 Industries arbeitet derzeit intensiv an der Fertigstellung der Produktion von Halo Infinite, um den mit Spannung erwarteten Ego-Shooter auf den Start in dieser Weihnachtszeit vorzubereiten. Aber 343 ist kein Ein-Spiel-Studio und Halo Infinite ist nicht das Ende der Pläne von 343 für das Franchise. Wenn eine lange Geschichte verschiedener Halo-Spiele nicht ausreicht, sollte eine neue Stellenanzeige dies klar stellen. Der Xbox Game Studios-Entwickler selbst bestätigt, dass in Zukunft mehr von Master Chief und Co in Arbeit ist.

Die Stellenanzeige sieht vor, dass ein Senior Producer vom Hauptsitz von 343 in Redmond (USA) aus arbeitet. Der Hersteller würde im Engineering für den Geschäftsbereich Core Services des Unternehmens arbeiten. 343 sagt zwar nicht genau, an welchem ​​Projekt sie arbeiten werden, aber sie sind bereit zu sagen, dass es sich um ein brandneues Spiel im Halo- Universum handelt.

Halo Infinite ist nicht der einzige Titel, der derzeit in Arbeit ist

Die Stellenanzeige hält die Art des neuen Halo-Projekts vage, da ein neues Spiel im Universum des Master Chiefs so spezifisch ist, wie es die Stellenanzeige bietet. Darüber hinaus heißt es nur, dass es „eines der aufregendsten und kreativsten geistigen Eigentumsrechte der Branche“ ist und dass sie in „einem der talentiertesten Teams der Branche“ arbeiten werden. Mit anderen Worten, das Projekt selbst könnte alles sein.

343 Industries arbeitet an einer Vielzahl verschiedener Halo-Spiele, die auf verschiedene Genres verteilt sind. Die Halo Wars-Spiele sind Echtzeit-Strategiespiele, Halo: Spartan Assault ist ein Twin-Stick-Shooter und Halo: Fireteam Raven ist ein exklusives Arcade-Spiel. Es gibt auch Brettspiele, Miniaturspiele, AR-Spiele sowie ARGs, die zu ihren anderen Spiel-Veröffentlichungen führen. Ohne weitere Informationen könnte es sich um eine Fortsetzung eines dieser Titel oder sogar um eine brandneue Serie handeln.

Infinite wird wahrscheinlich ein Spiel werden, dass laufend erweitert wird

Das Spiel könnte auch eine direkte Fortsetzung von Halo Infinite sein. Während das kommende Xbox-Spiel wahrscheinlich einige Games-as-a-Service-Elemente enthält, die es für eine sehr lange Zeit relevant halten, wäre es dumm, nicht sofort mit der Arbeit an einer vollwertigen Fortsetzung zu beginnen. Es ist das, was Bungie jahrelang getan hat und es ist das, was 343 seitdem fortgesetzt hat. Übrigens wissen wir durch Spielzeuge, die für den Start des kommenden Xbox-Spiels erscheinen, dass die klassischen Gegner des Master Chiefs wieder zurückkommen werden.

Halo Infinite erscheint fünf Jahre nach Halo 5: Guardians für PC, Xbox One und Xbox Series X. Eine lange Zeit liegt also dazwischen, anscheinend müssen wir auf das nächste Halo-Spiel nicht so lange warten.