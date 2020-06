Halo Infinte plant etwas Besonderes mit HDR (Xbox Series X)

Halo: Infinite - (C) Microsoft

Es ist schon eine Weile her, dass 343 Industries den Fans ein großes Update zu Halo: Infinite gegeben hat, und da das Juli-Event noch über einen Monat entfernt ist, sind die meisten Fans verzweifelt auf der Suche nach Neuigkeiten. Tatsächlich hat dies gegen die Community gewirkt, da ein kürzlich veröffentlichtes Leck, in dem neue Funktionen und Gameplay-Elemente detailliert beschrieben wurden, weithin als Wahrheit akzeptiert wurde, bis die Person, die die Informationen veröffentlichte, zugab, dass alles erfunden war. Obwohl die meisten Details für das Showcase im Juli zurückgehalten werden, haben die Fans ein bisschen mehr über den kommenden Shooter erfahren.

Die neuesten nicht überprüften Informationen stammen aus den Resetera-Foren, in denen Benutzer darüber spekuliert haben, welche Art von Spezifikationen Halo: Infinite standardmäßig enthalten würde. Während viele der Meinung sind, dass das Spiel natives 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ausführen wird, ging EvilBoris von HDTVtest noch einen Schritt weiter und bestätigte nicht nur den High-Dynamic Range (HDR), sondern auch, dass 343 Industries etwas Besonderes damit macht.

Frische Details zu Halo Infinite

Leider wurden keine weiteren Details darüber bekannt gegeben, was genau dies für HDR-fähige Fernseher und Monitore bedeutet. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel nächsten Monat auf der Xbox 20/20 stark vertreten sein wird, müssen die Fans nicht zu lange warten, um es heraus zufinden, ob dies tatsächlich wahr ist. Bislang ist das Spiel neben der Xbox Series X-Konsole für den Start zum Jahresende weiterhin auf dem richtigen Weg, aber die Dinge entwickeln sich weiter, als das Studio nach der Ausbreitung der globalen COVID-19-Pandemie auf Fernarbeit umgestellt wurde.

Überraschenderweise ist es 343 Industries gelungen, das Spiel nach seiner ersten Enthüllung auf der E3 2018 geheim zu halten. Bisher haben die Fans wirklich nur CGI-Trailer und eine Handvoll kleinerer Details gesehen, was es wahrscheinlich geschafft hat, die Community auf dem Laufenden zu halten.

Wann startet die Open Beta für Halo Infinite?

Die große Frage, die sich die meisten Fans heutzutage stellen, ist, ob eine Online-Multiplayer-Beta vor dem offiziellen Start des Spiels verfügbar sein wird. Dies war in der Vergangenheit eine Schlüsselkomponente für 343 Industries, sowohl für Halo 4 als auch für Halo 5 und sogar für The Master Chief Collection. Allein aufgrund dieser Metrik ist es sehr wahrscheinlich, dass Halo: Infinite diesem Beispiel folgt. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Geld in das Spiel gesteckt wurde, ist es wahrscheinlich, dass sowohl 343 als auch Microsoft sicherstellen möchten, dass das Spiel so gut ist, wie es am ersten Tag sein kann.

Halo Infinite wird voraussichtlich in dieser Weihnachtszeit für PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.