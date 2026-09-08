GTA 6 schon 12 Stunden früher spielen? Xbox hat in Österreich einen möglichen Vorteil

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Für manche Spieler könnte der Start allerdings schon einen halben Tag früher beginnen. Der Grund sind die unterschiedlichen Freischaltzeiten in den regionalen Stores. Die GTA-Fan-Seite GTAVice.net hat die PlayStation-Store-Einträge aus insgesamt 63 Ländern und Regionen ausgewertet. Demnach wird Grand Theft Auto VI nicht weltweit gleichzeitig freigeschaltet.

Stattdessen gibt es derzeit 15 verschiedene Zeitfenster. Neuseeland macht den Anfang. Also wohne ich wieder neben den Hobbits. Zumindest virtuell, für einen Tag.

In Österreich startet GTA 6 um Mitternacht

Für Österreich listet der PlayStation Store aktuell eine Freischaltung am 19. November um 00:00 Uhr. Das entspricht 23:00 Uhr UTC am 18. November. Österreich gehört damit gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und weiteren europäischen Ländern zur zehnten Freischaltungswelle.

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In Neuseeland sieht es anders aus. Dort wird GTA 6 bereits um 00:00 Uhr Ortszeit am 19. November freigeschaltet. Wegen der Zeitverschiebung entspricht das bei uns bereits 12:00 Uhr mittags am 18. November. Zwischen beiden Terminen liegen exakt zwölf Stunden.

Auf Xbox könnte der Neuseeland-Trick wieder funktionieren

Genau hier kommen Xbox-Spieler ins Spiel. Bei Xbox lässt sich die Konsolenregion unter den Systemeinstellungen ändern. Dieser bekannte „Neuseeland-Trick“ wurde bereits bei anderen Spielen genutzt, die gestaffelt nach lokaler Uhrzeit veröffentlicht wurden. Unter anderem Windows Central geht deshalb davon aus, dass das auch bei GTA 6 funktionieren dürfte.

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Ein österreichischer Xbox-Spieler könnte seine Konsole damit theoretisch auf Neuseeland stellen und GTA 6 bereits am 18. November gegen 12:00 Uhr starten. Eine Garantie dafür gibt es allerdings noch nicht. Rockstar hat die regionalen Xbox-Freischaltzeiten bislang nicht selbst bestätigt und könnte die Bedingungen bis zum Release noch ändern.

Auf PlayStation 5 ist das deutlich komplizierter

Ein einfaches Ändern der Konsolenregion funktioniert auf PlayStation nicht auf dieselbe Weise. Die Freischaltung richtet sich dort nach der Region des PlayStation-Network-Kontos. Wer GTA 6 mit einem österreichischen PSN-Konto kauft, bleibt also beim österreichischen Termin.

Für einen Zugriff über Neuseeland wäre ein entsprechendes PSN-Konto samt dort gekauftem Spiel notwendig. Rockstar weist in seinen offiziellen Support-Informationen ausdrücklich darauf hin, dass PlayStation-Versionen zur Region des jeweiligen Plattformkontos passen müssen. Bei Xbox sieht das anders aus. Rockstar nennt Xbox-Downloadcodes ausdrücklich „nicht Region-locked“.

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Neuseeland bekommt GTA 6 weltweit zuerst

Nach den aktuellen Store-Daten beginnt der weltweite Start von Grand Theft Auto VI am 18. November um 11:00 Uhr UTC in Neuseeland.

Danach folgen unter anderem:

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Australien: zwei Stunden später

zwei Stunden später Japan und Südkorea: vier Stunden später

vier Stunden später Indien: siebeneinhalb Stunden später

siebeneinhalb Stunden später Österreich und Deutschland: zwölf Stunden später

zwölf Stunden später USA und Kanada: 18 Stunden später

18 Stunden später Mexiko und Teile Mittelamerikas: 19 Stunden später

Rockstar hat den GTA-6-Release weiterhin für den 19. November 2026 angesetzt. Der Preload startet bereits am 12. November. Für Xbox-Spieler könnte der eigentliche Release-Tag damit allerdings schon am Mittwoch beginnen. Wenn der Neuseeland-Trick – wie erwartet – funktioniert, wäre Mittwochmittag statt Donnerstag um Mitternacht möglich. Eine Bestätigung seitens Rockstar fehlt aber noch für den „Frühstart-Trick“.

Neben dem (noch nicht bestätigten) „Neuseeland-Xbox-Trick“ haben wir die letzten Stunden etliche GTA 6-Artikel für dich veröffentlicht. So merkt sich die Polizei, wie Jason und Lucia gekleidet waren und nach welchem Fluchtwagen sie fanden müssen. Wenn du irgendein Auto stiehlst, kann es passieren, dass der Tank leer ist. Auch diese Mechanik wurde von Rockstar bereits erklärt. Außerdem gibt es eine interessante Fan-Theorie über die Namenwahl der Entwickler für die beiden Hauptprotagonisten.