GTA 6 zwingt dich zum Tankstopp, Rockstar hat auf die Kritik eine klare Antwort

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 wird realistischer als seine Vorgänger, übertreibt es aber nicht. Das betrifft sogar den Tank deines Autos. Benziner müssen zur Zapfsäule, Elektroautos an die Ladestation und ein gestohlenes Fahrzeug kann dir im schlechtesten Moment beinahe leer sein. Dass du in einem Grand Theft Auto-Spiel tatsächlich tanken musst, kommt nicht bei jedem Fan gut an. Rockstar Games weiß das offenbar selbst.

GTA-YouTuber TGG bekam bei Rockstar North in Schottland eine längere Präsentation zu sehen. Dabei wurde auch eine Tankstelle vorgeführt. Laut seinem Eindruck dauert der eigentliche Tankvorgang ungefähr zehn Sekunden. Die Zahl ist also seine Schätzung aus der Präsentation und keine offiziell festgelegte Zeitangabe.

Co-Studio-Chef Rob Nelson kommentierte den Vorgang trotzdem ziemlich trocken. Er meinte nach dem Auftanken: „Hey, das ging ganz schön schnell für eine Tankfüllung. Da kann man sich nicht beschweren.“ (via PCGamer.com)

Tankstellen können dein Auto auch reparieren

Ein Halt an der Tankstelle dient nicht nur dazu, Benzin nachzufüllen oder Strom zu laden. Du kannst dein Fahrzeug dort offenbar auch reparieren. Nach Auswahl der gewünschten Aktion folgt eine kurze Animation. Alles schön und gut, aber wie oft passiert das? Wie oft du tatsächlich tanken musst, ist bislang nicht bekannt. Ebenso offen ist, wie schnell sich der Tank während längerer Fahrten leert oder ob sich die Mechanik in den Einstellungen abschalten lässt.

Der YouTuber erwartet jedenfalls nicht, dass Benzin/Strom ständig zum Problem wird. Spannender könnte es werden, wenn du unter Zeitdruck irgendein Auto klaust. Flüchtest du beispielsweise gerade vor der Polizei und erwischst ein Fahrzeug mit fast leerem Tank, kann aus dem schnellen Autodiebstahl plötzlich ein ziemlich schlechter Fluchtplan werden. Dann musst du improvisieren. Eine interessante neue Gameplay-Mechanik.

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Rockstar weiß, dass nicht jeder mehr Realismus möchte

Nelson fragte während der Präsentation selbst, ob die Leute die Mechanik mögen werden. Seine Antwort darauf: „Man werde sehen, was die Spieler sagen.“

Tanken ist nur eines von vielen Systemen, mit denen Rockstar die offene Welt stärker miteinander verzahnt. Auch Waffen lassen sich nicht mehr völlig unauffällig durch die Gegend tragen, NPCs reagieren stärker auf dein Verhalten und selbst der Zustand deines Fahrzeugs spielt eine größere Rolle.

Viele der neuen Mechaniken findest du bereits in unserem Überblick zu den 27 neuen Gameplay-Details aus GTA 6. Auch beim Zielen, den Waffen und der Bewegung verändert Rockstar einiges gegenüber dem Vorgänger GTA 5.

Beim Tanken dürfte deshalb weniger die 10-Sekunden-Animation entscheidend werden als die Frage, wie oft Rockstar Games dich überhaupt an die Zapfsäule schickt.

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