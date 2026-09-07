GTA 6-Fans glauben, Jason und Lucias Namen verraten schon ihre Rollen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jason Duval und Lucia Caminos könnten ihre Namen nicht ganz zufällig bekommen haben. Zumindest glauben das einige GTA-6-Fans, die nach dem Extended Look inzwischen wirklich jedes Detail auseinandernehmen.

Auslöser ist eine neue Theorie aus der Community, die in einem Reddit-Beitrag (mittlerweile vom Moderator gelöscht) aufgegriffen hat. Dabei geht es nicht nur um die Namen. Auch die Musikauswahl spielt eine Rolle. Im rund 26 Minuten langen Extended Look läuft „Devil Woman“ von Cliff Richard. Während des Refrains ist mehrfach Lucia im Bild. Auf Reddit wird deshalb spekuliert, ob Rockstar Games damit auf ihre Rolle in der Geschichte anspielt.

Lucia bedeutet Licht, daraus wird schnell Lucifer

Der Name Lucia stammt vom lateinischen Begriff lux, also Licht. Fans ziehen daraus eine Verbindung zu Lucifer, dessen Name ebenfalls auf denselben Wortstamm zurückgeht und sinngemäß „Lichtbringer“ bedeutet. Zusammen mit „Devil Woman“ entsteht daraus schnell eine Theorie. Und nach dem Unterricht kommt der Clou (zumindest für den Beitragsersteller): Lucia könnte für Jason zum Problem werden oder ihn immer tiefer in die Kriminalität ziehen.

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Sprachlich ist das allerdings schon ziemlich weit hergeholt. Lucia bedeutet natürlich nicht Lucifer und Rockstar hat bislang keinerlei solche Namenssymbolik bestätigt.

Die Song-Wahl ist da schon auffälliger. Im Extended Look begleitet „Devil Woman“ mehrere Szenen mit Lucia. Auch in der Community fiel bereits auf, dass Rockstar Text und Bilder teilweise ziemlich passend zusammengeschnitten hat.

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Und Jason? Sein Name bedeutet „Heiler“

Auch bei Jason wurde weitergegraben. Der Name stammt aus dem Griechischen und wird meist mit „Heiler“ übersetzt. Daraus machen Fans den Gegenpol zu Lucia: Jason als der ruhigere Part, Lucia als treibende Kraft, die beide immer weiter ins Chaos führt. Das passt zumindest zu dem, was Rockstar selbst über die beiden verrät.

Auf der offiziellen GTA 6-Webseite wird Jason als jemand beschrieben, der eigentlich ein einfaches Leben möchte. Trotzdem wird es für ihn ständig komplizierter. Bei Lucia klingt das anders. Sie will das gute Leben, von dem ihre Mutter immer geträumt hat, und ist bereit, ihre Chancen selbst zu verbessern. Rockstar schreibt bei Jason sogar, dass die Begegnung mit Lucia das Beste oder das Schlimmste sein könnte, was ihm je passiert ist.

Das ist wesentlich spannender als die reine Namensspielerei auf Reddit.

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Zieht Lucia Jason immer tiefer hinein?

Genau darauf läuft ein großer Teil der aktuellen Fan-Theorien hinaus. Jason wirkt im bisherigen Material deutlich vorsichtiger. Lucia scheint eher bereit zu sein, Risiken einzugehen und den nächsten Schritt zu machen.

Ob Rockstar damit tatsächlich eine spätere Wendung vorbereitet oder einfach einen passenden Song für Lucia ausgewählt hat, wissen wir natürlich nicht. Ob daraus eine „Gut und Böse“-Geschichte wird? Naja, dass überlasse ich der Fantasie und eher den Black & White-Spielen von damals.

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Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.