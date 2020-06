Halo: Infinite – Selbe Kamera-Einstellung wie God of War (PS4)

Halo Infinite: Die Gegner des Master Chiefs könnten alte Bekannte sein. - (C) 343 Industries

Gerüchte deuten auf Halo Infinite mit einem One-Shot-Kamerastil hin, der Sony’s jüngstem God of War ähnelt.

Halo Infinite: Neue Art des Storytelling

Der „Tracking Shot“ oder „Single Take“ existiert seit langem im Kino und wird sowohl wegen seiner Komplexität als auch wegen seines künstlerischen Wertes geschätzt. Dieser Stil hat erst vor kurzem seinen Weg zum Spielen gefunden, hauptsächlich weil die Hardware-Leistung des Mediums erst vor kurzem so realisierbar wurde, dass ein vollständiges Erlebnis ohne Lücken, Schnitte oder Ladebildschirme präsentiert werden kann. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Sony Santa Monica dies mit God of War erreicht und Kritiker mit einem Erlebnis des Storytelling begeistert. Kaum ein anderes Spiel, außer The Last of Us 2, konnte das bisher so gut umsetzen. In Anbetracht dessen, wird es interessant zu sehen sein, wie Halo Infinite nachzieht – und vielleicht sogar noch übertrumpft.

Das ist natürlich nur eine Annahme, die einer von vielen Spielern machen muss, wenn er über Halo Infinite spricht. Der nächste Eintrag in der Sci-Fi-Saga vom Master Chief ist eine unbekannte Sache, abgesehen von zwei Teaser-Trailern, die in den letzten zwei Jahren auf der E3 veröffentlicht wurden. Die Trailer haben wir euch weiter unten in den Artikel eingebaut. Wir wissen, dass der Xbox-Star in eine Umgebung zurückkehren wird, die an den ursprünglichen Halo erinnert: Combat Evolved. Das Fehlen eines nummerierten Titels und diese nostalgischen Entscheidungen deuten auf eine Art Kurskorrektur nach Halo 5 hin.

Kopiert der nächste Halo-Eintrag erfolgreiche PlayStation 4-Spiele?

In jüngerer Zeit haben sich Spekulationen über das Spiel über die Möglichkeit zusammengeschlossen, dass Halo Infinite die Tracking-Shot-Stimmung von God of War kopieren könnte. GamingBolt berichtet über ein Gespräch aus dem Real Deal Xbox-Podcast, in dem die Verbindung zu Sonys Blockbuster erwähnt wird. Während die Podcaster nicht genau wissen, was 343 Industries aus dem PlayStation 4-Spiel herausholt, haben bekannte Insider auf ResetEra das Gerücht verbreitet und beinahe bestätigt, dass die Spieler die berühmte One-Shot-Formel in der Kampagne des Spiels sehen werden.

Microsoft soll bereits bereit sein, während des Enthüllungsereignisses im Juli die Bombe platzen zu lassen. Nach dem PS5-Event wäre das auch angebracht. Immerhin hat man die letzten Jahre brav eingekauft und kann so für viele exklusive Titel zum Start der Xbox Series X ausholen. Halo Infinite ist ja nur ein Titel, der zum Start der neuen Xbox fertig sein soll – wenn Corona nicht alles durcheinander gebracht hat.

People are starving for news on Halo Infinite. An achievement that can only be achieved with silence, mystery and … Time. A lot of time. 5 years of time. With Halo Infinite having a confirmed appearance at the Xbox Game Studios showcase in July, the wait is over soon. pic.twitter.com/VYcFRX0yZv — Klobrille (@klobrille) June 14, 2020

Halo-Serie jagt seit 2 Haupteinträgen den Mitbewerbern nach

Entwickler 343 Industries hat mit Halo Infinite sicherlich eine Herausforderung vor sich, auch wenn das Studio plant, die Besten der Besten der letzten Jahre zu emulieren. Unter der Obhut des Serienschöpfers Bungie war Halo ein Trendsetter. Es hat nicht nur ein erstaunliches Universum geschaffen, das die Fans immer noch schätzen, es ist auch ein Spiel, das Kassenrekorde zerschmettert und Unternehmen gezeigt hat, wie Online-Multiplayer funktionieren sollten. Siehe Halo 2.

Neuere Halo-Spiele haben eher das Gefühl, dass sie den Trends nachjagen und neben anderen Shootern hinterherlaufen. Vielleicht ergeben die Rollenspiel-Elemente, die für das Spiel vorgesehen sind, dem Ganzen etwas mehr Würze und Tiefgang. Immerhin sind viele von der Halo-Geschichte angetan. Es ist höchste Zeit, dass sich der Master Chief wieder hervortut.