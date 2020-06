Xbox Series X bekommt super-günstige Mini-Version für 199 Euro (Leak)

Xbox Series X

Redmond, USA – Was hat Microsoft vor? Die Xbox Series X wird Ende des Jahres auf dem Markt erscheinen. Doch die schlicht in schwarz gehaltene Konsole soll eine super-günstige Mini-Version erhalten, wie ein Insider nun auspackte.

Die beiden Next-Gen-Konsolen kennt man nun. Die PlayStation 5 zwar noch nicht so lange, dafür wissen wir: es wird ein Grafik-Monster, seit der Enthüllung letzten Donnerstag. Allerdings auch in der Größe der Konsole, die man anhand des Disk-Laufwerks ausgemacht hat, sorgte für große Aufregung. Der „schwarze Kühlschrank“ (eine wenig liebevolle Bezeichnung für die Xbox Series X) von Microsoft, die Ende letzten Jahres bei ihrer Enthüllung für Lacher gesorgt hat, ist nun bei vielen Konsolen-Spieler „total schick“. Ein Insider packt nun aus, dass die Xbox Series S (ehemals als Xbox Lockheart bekannt) die besagte zweite Konsole aus Redmond sein wird, die ebenfalls Ende 2020 erscheinen soll.

Die smarte Version der Next-Gen-Konsole soll angeblich auch „nur“ 199 Euro kosten.

Xbox Series X: Wie viel wird die Konsole kosten?

Der Insider sagte im Beyond 3D-Forum, dass der Preis der Xbox Series X von der PlayStation 5 abhängen würde. Einen „ähnlichen Spruch“ gaben auch schon Xbox-Manager, wie Phil Spencer, von sich. „Der Preis sei agil“, wurde bereits schon mehrmals fallen gelassen. Nach den Informationen des Insiders wird die kommende Microsoft-Konsole in ihrer „Spitzen-Version“, also der Series X, 399 US-Dollar kosten (oder 399 Euro). Je nach Sony’s Preisgestaltung rechnet er sogar mit einem Preis von nur 199 US-Dollar (oder 199 Euro) für die Xbox Series S. Also ein Schnäppchen für den Einstieg in die nächste Konsolen-Generation?

Eastmen, so der Name des Insiders im Forum – der schon viele richtige Treffer für Xbox gelandet hat, spricht von der Series S von einer „Digital Edition“ der nächsten Xbox. Diese Variante werde man gemeinsam mit den First-Party-Spielen (Halo Infinite, Forza, Fable 4, usw.) vorstellen. Doch nicht nur der Preis soll klein sein, auch die Konsole selbst wird Mini – gegenüber der „Monstergröße“ der PS5 ist alles klein.

Microsoft plant diesmal etwas anders. So soll die ehemalige Lockheart, nun die Xbox Series S, rein digital ihre Spiele beziehen. Damit zielt man in Redmond auch darauf ab, dass man mehr Spieler zu Abo-Diensten bringt. xCloud spielt höchstwahrscheinlich auch eine große Rolle, da die „kleinste Next-Gen-Konsole“ mehr technische Leistung anscheinend direkt aus dem Internet holt. Microsoft möchte das Netflix für Gamer werden und den Einstieg so „leicht“ wie möglich machen.

🎮 The most powerful console ever 🎮 Re-engineered from the inside out 🎮 Designed for speed and performance 🎮 Amazing graphical fidelity Here's everything you need to know about Xbox Series X… so far: https://t.co/37555ReJwo | #PowerYourDreams pic.twitter.com/2AMG8kB2Na — Xbox (@Xbox) June 10, 2020

Xbox: Wird das Juli-Event die PS5 in den Schatten stellen?

Viele Spieler waren von der Präsentation der Dritt-Hersteller-Spiele-Präsentation im Mai enttäuscht. Natürlich waren es nicht nur Gameplay-Videos, sondern hauptsächlich gerenderte Trailer. Das hat nicht wirklich etwas über die tatsächliche Leistung der Konsole ausgesagt. Für den Juli plant man in Redmond anscheinend eine Vielzahl von großen Überraschungen, neben der Xbox Series S. Über „genaue Ankündigungen“ sprach der Insider im Beyond 3D-Forum nicht.

Ob etwas an der Sache dran ist, erfahren wir spätestens im Juli 2020, wenn Microsoft sein nächstes 20/20-Event abhält.

Was haltet ihr von diesem Gerücht? Sagt uns eure Einschätzung in den Kommentaren.