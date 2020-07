Xbox Series X: Die besten Launch-Titel in der Xbox-Geschichte, so Phil Spencer

Optimized for Xbox Series X

Nachdem Microsoft in den letzten zwanzig Jahren drei Konsolen auf den Markt gebracht hat, bereitet man sich darauf vor, mit der vierten Xbox, der Xbox Series X, die Dinge erheblich aufzurütteln. Dazu gehört der Einstieg in die nächste Konsolengeneration mit einem etwas anderen Ansatz. Man möchte die bisher beste Auswahl an Xbox-Launch-Titel bereithalten.

Während eines Interviews mit Polygon betonte Xbox-Chef Phil Spencer, wie der Hauptfokus von Microsoft bei der Xbox Series X darin besteht, den Spielern eine größere Auswahl zu bieten. Zu diesem Zweck entfernt sich das Unternehmen von dem traditionelleren Modell der Konsolen-Einführung, bei dem der Schwerpunkt auf den heißen neuen Spielen liegt, die nur auf diesen neuen Konsolen gespielt werden können. Stattdessen verfolgt man die Strategie auf einen „weichen“ Generationssprung.

Xbox Series X: Mehr als 1.000 Launch-Titel, wenn man so will

Dies zeigt sich deutlich in Microsofts Ansatz zur Abwärtskompatibilität, mit dem die Xbox Series X beim Start über 1.000 Spiele erhält. Xbox Game Pass, Smart Delivery und der bevorstehende xCloud-Streaming-Service. Doch die wahre Überraschung, dass es keine Konsolen-exklusiven Spiele für die XSX geben wird. Alle Xbox Game Studios-Titel werden auch auf der Xbox One spielbar sein. Zumindest die ersten 2 Jahre.

Spencer glaubt, dass dies der Marke Xbox einen Wettbewerbsvorteil für die nächste Generation verschaffen wird. „Ich denke ehrlich, wir sind in der besten Startaufstellung, die wir je auf Xbox hatten“, so der Microsoft-Mann. „Wenn ich an die Stärke und Tiefe der Spiele denke, die die Leute am ersten Tag auf Xbox Series X spielen können – nicht nur wegen [Abwärtskompatibilität] – und an die Art und Weise, wie Game Pass die Gesamtkosten wirklich berücksichtigt, denke ich, ist unsere Konsole eine wirklich starke Konsole.“

Laut Phil Spencer besteht das ultimative Ziel des XSX und seiner Spiele darin, ein Xbox-Ökosystem um die Spieler herum aufzubauen. Fans sollten in wenigen Tagen eine bessere Vorstellung davon bekommen, was dies bedeutet, da Microsoft diese Woche seinen Xbox Games Showcase ausstrahlt, in dem neue Details zu mit Spannung erwarteten Titeln wie Halo Infinite veröffentlicht werden. Die Veranstaltung wird diesen Donnerstag, den 23. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Die Xbox Series X startet in dieser Weihnachtszeit.