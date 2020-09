Xbox Series X/S zum selber Basteln: Kostenlose Papercraft-Versionen veröffentlicht

Ihr wisst heute schon wo eure neuen Next-Gen-Konsolen Platz finden werden? Dann ist es gut. Ich weiß es zum Beispiel noch nicht. Wem es genauso geht, dem bietet Microsoft nun kostenlose Papercraft-Versionen der Xbox Series S und Xbox Series X an.

Wer seine neue Konsole selbst bastelt, natürlich nur mit Papier und Kleber, wird damit nicht spielen können, aber man weiß wohin man sie nachher stellen wird. Allerdings kann man einen guten Eindruck darüber gewinnen, wie „klein“ die Series S wirklich ist.

Xbox-Spieler, die daran interessiert sind, ihre eigene Xbox-Konsole für Papercraft herzustellen, benötigen einen Drucker für Papier (oder Karton), Schere und entweder Kleber oder Klebeband. Die PDF-Dateien benötigen schon ein paar Blätter Papier, um die Konsole in „voller Größe“ darzustellen. Nicht vergessen den Drucker auf „100% Zoom“ einzustellen, sonst bekommt man eine Mini-Version der Xbox Series X.

Excited for your new Xbox Series S or X this November 10? We all are, which is why we created a recyclable replica to build.

Sure, it may not run games, but it's going to look pretty cool: https://t.co/tEzSy1gDEY pic.twitter.com/OHh4slItms

— Xbox (@Xbox) September 18, 2020