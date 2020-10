Neues Xbox-Dashboard wird auf Konsolen, PCs und Smartphones ausgerollt

Das neue Xbox UX (Dashboard) wird auch für die Xbox Series X/S sowie für den Xbox Game Pass auf dem PC und allen Xbox-Apps für Smartphones verfügbar sein.

Auf der kommenden Xbox Series X/S wird der Startbildschirm beim Startend er Konsole um 50% und beim Beenden eines Spiels um fast 30% schneller geladen, obwohl noch unklar ist wie sich dies für die Xbox One-Konsolen verhalten wird.

Der Text sei „besser lesbar“, „Elemente auf dem Bildschirm sind auf einen Blick leichter zu verstehen“ und „die Ausführung der Aufgaben ist schneller als je zuvor“ wie Microsoft im August betonte.

Das Gesamt-Layout bleibt bekannt, nur eben schneller und fokussierter. Von den Kacheln hat man nie abgeschworen. Man kann sein Profil mit Themen anpassen, die laut Microsoft bei Xbox Insidern „sehr beliebt“ waren. Die Xbox Series X/S wird ihre Benutzeroberfläche in 1080p rendern, obwohl sich dies noch ändern könnte – bis zum Release am 10. November 2020.

The XSX UI is 1080p right now, but the embargo says specifically not to dwell on the UI elements because it isn't final and will be updated before launch. If it's still 1080p, then that would be frustrating.

