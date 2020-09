Es gibt wohl keinen Titel auf den mehr Druck auf den Schultern liegt, als auf Halo Infinite. Irgendwie hatte ich Mitleid mit 343 Industries, als sie das halbfertige Gameplay im August präsentiert haben. Es sollte DER Starttitel für die Xbox Series X werden, der alles andere schlägt. Größer, besser und brutal schön.

Geworden ist daraus ein langanhaltender Meme und eine enttäuschte Community. Doch Microsoft hat richtig gehandelt und den Shooter verzögert. Obwohl die Entscheidung der Xbox Series X schadet, scheint das Spiel selbst besser dran zu sein.

Die neuesten Informationen zu Halo Infinite stammen von Qilin, einem Entwickler, der derzeit an dem Spiel arbeitet. Obwohl die Person anonym bleibt, veröffentlicht sie oder er in der Regel regelmäßige Updates auf Twitter in Bezug auf Halo und die Xbox Series X. Das neueste Update sollte den Fans einen Hoffnungsschimmer geben.

Laut Qilin wurde der neueste Build von Halo Infinite kürzlich intern veröffentlicht, damit Entwickler damit arbeiten können (via Twitter). Während weiter davon gesprochen wird, dass das Spiel fantastisch aussieht, ist der größte Nachteil, dass neue Funktionen hinzugefügt wurden und dass das Spiel „alles ändern wird, wenn es herauskommt“. Obwohl Qilin nicht weiter ins Detail geht, ist es offensichtlich, dass die zusätzliche Entwicklungszeit anscheinend Wunder für den Titel bewirkt hat, sodass 343 Industries und die Support-Studios Funktionen hinzufügen konnten, die es wahrscheinlich nicht rechtzeitig geschafft hätten.

New Halo Infinite build is up. Looking amazing, new features added in early stages. This game is going to change everything when it’s out

— Qilin (@qilin0345) September 20, 2020