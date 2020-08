Halo Infinite: 343 Industries beendet rasant die Xbox One-Gerüchte

Es kursierten Gerüchte, dass die Xbox One-Version von Halo Infinite seit der Release-Verschiebung des Ego-Shooters abgesagt wurde. Und während die Verzögerung von Halo Infinite bei den Fans Anlass zur Sorge gab, scheinen Gerüchte, dass das Spiel nur auf Xbox Series X und PC landen würde, laut einem Entwickler von 343 Industries falsch informiert zu sein, sodass Xbox One-Fans sich keine Sorgen machen sollten.

Auf Twitter schloss John Junyszek, Community Manager von Halo Infinite, Gerüchte, dass das Spiel auf Xbox One abgebrochen werden würde, sowie Gerüchte, dass das Spiel bis 2022 zurückgedrängt werden könnte. Laut Junyszek gibt es zahlreiche falsche „Leaks“.

Das Entwicklungsteam „baut Halo Infinite so, dass es auf jedem Gerät / jeder Plattform so gut wie möglich wird“, schrieb Junyszek. Microsoft hat seine Prioritäten in letzter Zeit verschoben, indem es Xbox Game Pass, den Abonnementdienst des Unternehmens, stärker in den Vordergrund gestellt und seine Spiele auf mehreren Plattformen eingeführt hat. Dann ist es sinnvoll, dass Microsoft dafür sorgt, dass der Xbox One-Port unterstützt wird, da die Konsole noch einige Jahre im Mittelpunkt der Pläne des Unternehmens stehen wird.

Hey Eric – we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020