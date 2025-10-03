Xbox Cloud Gaming mit Werbung? – Microsoft testet intern bereits daran

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft bereitet offenbar den nächsten Schritt für Xbox Cloud Gaming vor: Eine kostenlose, werbefinanzierte Variante, die ohne Game-Pass-Abo funktioniert. Intern können Mitarbeitende bereits ausgewählte Spiele streamen, darunter eigene Bibliothekstitel, Free Play Days und Xbox Retro Classics. Für dich heißt das: Reinspielen ohne Abo-Barriere – mit Werbung als Preis.

Der Test soll laut Bericht von „The Verge“ simpel starten: rund zwei Minuten Pre-Roll-Ads vor dem Spielstart, dann eine Sitzung von bis zu einer Stunde. Pro Monat stehen bis zu fünf Gratis-Stunden zur Verfügung. Diese Limits sind nicht final und können sich vor dem Launch noch ändern. Ein öffentlicher Betatest ist „bald“ geplant; die Nutzung soll auf PC, Xbox-Konsolen, Handhelds und im Web möglich sein.

Warum das jetzt passiert

Parallel hat Microsoft Xbox Cloud Gaming gerade offiziell aus der Beta geholt und die Streaming-Qualität verbessert: Für Game Pass Ultimate sind je nach Spiel und Gerät bis zu 1440p mit höheren Bitraten drin. Gleichzeitig wurde der Cloud-Zugang auf weitere Game-Pass-Stufen ausgeweitet – ein klarer Schritt Richtung „zugänglicher und bezahlbarer“. Die Gratis-Schiene passt in diese Strategie.

In den letzten Tagen hat Microsoft zudem sein Game Pass-Portfolio umgebaut und Preise erhöht (u. a. Ultimate). Ein Free-Tier für die Cloud wirkt da wie ein Gegengewicht: Wer kein Abo möchte, bekommt einen niederschwelligen Einstieg, wer Qualität und längere Sessions will, bleibt bei den bezahlten Stufen.

Xbox Cloud Gaming mit Werbung. Muss das sein?

In Community-Diskussionen reicht die Spanne von „Werbung killt Immersion“ bis „praktische Test-Option, ähnlich wie Free-Tiers bei anderen Streaming-Diensten“. Entscheidend wird am Ende das Werbe-Taktgefühl: Pre-Rolls vor der Session sind weniger störend als Unterbrechungen während eines Bosskampfes. Bisher testet Microsoft nur Pre-Rolls. Mid-Rolls sind nicht bestätigt.

Was bleibt offen? Welche Spiele genau freigeschaltet werden, wie stark die Limits zum Start sind und wann die öffentliche Beta konkret losgeht. The Verge betont, dass die Konfiguration noch in Bewegung ist, üblich für Tests dieser Art. Für dich heißt das: gute Chance, schnell und legal in Spiele reinzuschnuppern, ohne Abo-Abschluss, mit klaren Grenzen bei Zeit, Auflösung und Bitrate, sofern du nicht auf eine Bezahlstufe wechselst.

Microsoft probiert anscheinend die Werbeschranke statt der Abo-Schranke. Werbe-Pre-Rolls gegen kostenlosen Zugang könnten Cloud-Gaming in neue Zielgruppen drücken, solange die Spots kurz bleiben und die Technik stabil läuft. Für Power-User wird das Free-Tier kein Ersatz, aber ein gratis Probiermodus mit Potenzial.

