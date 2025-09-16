DailyGame
Update

Xbox Game Pass im September – Hollow Knight: Silksong, Modern Warfare III und mehr!

Hollow Knight: Silksong kommt direkt zum Release in den Xbox Game Pass. Alle September-Highlights im Überblick.

Xbox Game Pass im September – Hollow Knight: Silksong, Modern Warfare III und mehr!
Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Wenn der September so startet, weißt du: Der Xbox Game Pass liefert wieder echte Highlights. Schon heute gibt es frische Titel, doch das eigentliche Highlight folgt am 4. September: Hollow Knight: Silksong erscheint direkt zum Launch im Abo. Ein Traum für Fans des gefeierten Metroidvania-Klassikers.

Damit setzt Microsoft den Trend fort, große Spiele zum Release in den Game Pass zu holen. Neben Silksong erwarten dich aber noch weitere spannende Titel aus ganz unterschiedlichen Genres.

Neue Spiele im Game Pass im September 2025

Bereits jetzt kannst du in I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series X/S) loslegen. Am 3. September folgt das Action-Adventure Nine Sols, exklusiv für Xbox Series X/S. Einen Tag später dann der große Kracher: Hollow Knight: Silksong erscheint für Konsole, Cloud und PC. Ebenfalls am 4. September startet das PC-Spiel Cataclismo.

Am 10. September dürfen sich Familien und jüngere Spieler auf PAW Patrol World freuen, bevor am 16. September mit RoadCraft noch ein weiteres Rennspiel an den Start geht.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im September 2025
Release Spiel Plattformen Verfügbar in
02. September I Am Your Beast Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC, Standard
03. September Nine Sols Xbox Series X/S Standard
04. September Hollow Knight: Silksong Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC
04. September Cataclismo PC Ultimate, PC
10. September PAW Patrol World Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC, Standard
16. September RoadCraft Cloud, Xbox Series X/S Ultimate, Standard
17. September Call of Duty: Modern Warfare III Konsole Standard
17. September For the King II Konsole Standard
17. September Overthrown (Game Preview) Xbox Series X/S Standard
17. September Deep Rock Galactic: Survivor Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC
18. September Frostpunk 2 Cloud, Xbox Series X/S Ultimate
18. September Wobbly Life Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC, Standard
19. September Hades Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC, Standard
22. September Endless Legend 2 (Game Preview) PC Ultimate, PC
23. September Sworn Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC
25. September Peppa Pig: World Adventures Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC, Standard
25. September Visions of Mana Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC, Standard
30. September Lara Croft and the Guardian of Light Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC, Standard
07. Oktober Sopa – Tale of the Stolen Potato Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC

Ab 1. Oktober im Game Pass Core

Ab dem 1. Oktober dürfen sich auch Abonnenten von Game Pass Core auf frischen Nachschub freuen. Mit dabei sind echte Highlights: Cities: Skylines Remastered, das beliebte Aufbauspiel für Hobby-Städteplaner, das magische Abenteuer Disney Dreamlight Valley sowie der düstere Koop-Shooter Warhammer 40.000: Darktide. Damit startet der Oktober für Core-Mitglieder gleich mit drei starken Titeln, die für Abwechslung sorgen.

Disney Dreamlight Valley wird Teil des Game Pass Core. - Bild: Gameloft, Screenshot: DailyGame

Disney Dreamlight Valley wird Teil des Game Pass Core. – Bild: Gameloft, Screenshot: DailyGame

Updates, DLCs und Perks

Neben neuen Spielen bringt der September auch spannende Updates: Overwatch 2 startet Saison 18 mit einem neuen Modus und dem aquatischen Support-Helden Wuyang. Dazu kommt am 4. September ein neues Kapitel für Indiana Jones und der große Kreis, das dich in die Katakomben Roms führt.

Auch Sportfans kommen auf ihre Kosten: EA Sports NHL 26 bietet ab 5. September über EA Play Early Access zehn Stunden Probezeit. Wer danach zugreift, übernimmt seine Fortschritte ins volle Spiel.

Zusätzlich warten Perks wie ein Geschenkpaket für Asphalt Legends Unite oder ein Willkommenspaket für The Finals. Und Skate-Fans freuen sich am 2. September über das Skate 3 Unlock-Bundle.

Spiele verlassen den Game Pass

Natürlich heißt es auch Abschied nehmen: Am 15. September verlassen einige Spiele den Dienst. Mit bis zu 20 Prozent Rabatt kannst du sie dir aber dauerhaft sichern: All You Need is Help, Wargroove 2 und We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie verlassen das Abo-Angebot.

Am 30. September verlassen folgende Spiele den Game Pass:

  • Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)
  • Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)
  • Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)
  • Terra Invicta (Game Preview) (PC)

Mit Hollow Knight: Silksong im Game Pass setzt Microsoft ein dickes Ausrufezeichen. Dazu kommen abwechslungsreiche Spiele, frische Perks und spannende Updates. Wer den September mit dem Game Pass verbringt, hat also reichlich Auswahl. Vom Indie-Hit bis zum Blockbuster. Was du für 2026 nicht im Xbox Game Pass erwarten darfst, haben wir dir zusammengefasst.

Damit du den Titel, der gerade angesagt ist, auch meisterst, haben wir dir einen Mega-Guide-Artikel zusammengestellt. Darin bekommst du einen Anfänger-Guide für Hollow Knight: Silksong, sowie Infos zum Needle-Upgrade und Infos zu allen Bossen und wo du sie findest.

Der Artikel erschien ursprünglich am 02. September 2025 und wurde aufgrund des Updates am 16. September 2025 inhaltlich erweitert.

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

Call of Duty

Die größte Shooter-Serie dieser Welt. Call of Duty startete 2003 im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel wurde von Infinity Ward entwickelt. Neben den linearen Einzelspieler-Kampagnen bilden die verschiedenen Mehrspieler-Optionen einen Hauptschwerpunkt der Reihe. Vor allem der Zombie-Modus kommt gut bei den CoD-Fans an. Mit Warzone (Battle Royale) erschien das erste Free-2-Play-Spiel für PC und Konsolen. 2023 wird Modern Warfare 3 erscheinen.

Publisher: ActivisionSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

