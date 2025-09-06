Hollow Knight: Silksong – Der ultimative Mega-Guide für Anfänger, Needle-Upgrades, Dash & Reaper Crest

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es gibt Spiele, die schlagen ein wie ein Blitz und Hollow Knight: Silksong ist genau so ein Titel. Kaum veröffentlicht, stürzte es bereits PSN und Steam zeitweise ab, weil Millionen Spieler gleichzeitig in die Welt von Pharloom eintauchen wollten. Laut den Daten von SteamDB.info sind zeitweise fast 600.000 Spieler aktiv, ein Rekordwert für ein Indie-Spiel, der das Ausmaß des Hypes zeigt.

Viele Fans hatten jahrelang auf dieses Spiel gewartet. Nun ist Hornet endlich in der Hauptrolle spielbar, und die Community stürzt sich begeistert in die neuen Kämpfe, Fähigkeiten und Geheimnisse. Doch schon nach den ersten Stunden taucht ein bekanntes Problem auf: Hornet fühlt sich schwach an. Gegner, die beim Zuschauen leicht wirkten, brauchen plötzlich dutzende Schläge, um zu fallen. Wer an dieser Stelle frustriert ist, kann beruhigt sein: Silksong gibt dir sehr früh im Spiel die wichtigsten Upgrades, die dein Abenteuer massiv erleichtern.

Fakt Info Entwickler/Publisher Team Cherry Genre Metroidvania, Action-Adventure Release 4. September 2025 Plattformen PC (Steam, GOG), PlayStation 4 & 5, Xbox One & Xbox Series X, Switch & Switch 2 Spielerzahlen zum Launch Fast 600.000 gleichzeitige Spieler (lt. SteamDB) Protagonistin Hornet Schauplatz Pharloom, ein geheimnisvolles Königreich voller Insektenwesen Spielmodi Einzelspieler

Bevor wir uns anderen Dingen widmen, wie Needle upgraden, Dash freischalten oder die Crests in Hollow Knight: Silksong zu verstehen, noch ein „Beginner Guide“ für das aufwendige Metroidvania-Videospiel.

Anfänger-Guide für Hollow Knight: Silksong

Der Einstieg kann herausfordernd sein. Um dir die ersten Spielstunden zu erleichtern, findest du hier ein paar grundlegende Tipps, die dir beim Kämpfen, Erkunden und Überleben helfen.

Hit-and-Run lernen

Der wichtigste Kampfstil für Anfänger ist die Hit-and-Run-Taktik : Greife den Gegner kurz an und weiche sofort zurück, um dich neu zu positionieren. So verhinderst du unnötigen Schaden und bleibst auch in langen Kämpfen standhaft. Dieses Vorgehen funktioniert sowohl bei normalen Gegnern als auch bei Bossen – überleben ist wichtiger als ununterbrochen Schaden auszuteilen.

Der wichtigste Kampfstil für Anfänger ist die : Greife den Gegner kurz an und weiche sofort zurück, um dich neu zu positionieren. So verhinderst du unnötigen Schaden und bleibst auch in langen Kämpfen standhaft. Dieses Vorgehen funktioniert sowohl bei normalen Gegnern als auch bei Bossen – überleben ist wichtiger als ununterbrochen Schaden auszuteilen. Wände und Schalter prüfen

Beim Erkunden solltest du wirklich jede Wand und jeden Schalter ausprobieren. Viele geheime Räume, Items oder Abkürzungen verstecken sich hinter brüchigen Wänden oder Ranken. Ein Schalter öffnet oft Tore oder aktiviert Aufzüge, die dir beim späteren Zurückkehren in bekannte Gebiete helfen.

Beim Erkunden solltest du wirklich jede ausprobieren. Viele geheime Räume, Items oder Abkürzungen verstecken sich hinter brüchigen Wänden oder Ranken. Ein Schalter öffnet oft Tore oder aktiviert Aufzüge, die dir beim späteren Zurückkehren in bekannte Gebiete helfen. Heilen mit Bedacht

Das Binden (Heilen) verbraucht dein gesamtes Silk. Nutze es also nur, wenn es wirklich nötig ist oder wenn du sicher bist, dass du danach schnell wieder Silk aufladen kannst. Achte außerdem auf Unterbrechungen: Wirst du beim Binden getroffen, verlierst du Silk, ohne geheilt zu werden. Finde daher einen sicheren Moment im Kampf.

Das verbraucht dein gesamtes Silk. Nutze es also nur, wenn es wirklich nötig ist oder wenn du sicher bist, dass du danach schnell wieder Silk aufladen kannst. Achte außerdem auf Unterbrechungen: Wirst du beim Binden getroffen, verlierst du Silk, ohne geheilt zu werden. Finde daher einen sicheren Moment im Kampf. Cocoon als Rettungsanker

Wenn du stirbst, bleibt an deinem Todesort ein Cocoon zurück. Zerstörst du es, erhältst du dein Silk und deine Rosaries zurück. Du musst es aber nicht sofort einsammeln – oft lohnt es sich, den Cocoon wie eine Notreserve für schwierige Bosskämpfe aufzuheben.

Wenn du stirbst, bleibt an deinem Todesort ein zurück. Zerstörst du es, erhältst du dein Silk und deine Rosaries zurück. Du musst es aber nicht sofort einsammeln – oft lohnt es sich, den Cocoon wie eine für schwierige Bosskämpfe aufzuheben. Rosaries sichern:

Rosaries sind die Hauptwährung in Silksong. Stirbst du, verlierst du sie – außer du benutzt eine Rosary String . Damit bleiben sie sicher, können aber erst wieder ausgegeben werden, wenn du die Schnur zerbrichst. Plane also gut, ob du sie sofort nutzen willst oder lieber für riskante Expeditionen sicherst.

Rosaries sind die Hauptwährung in Silksong. Stirbst du, verlierst du sie – außer du benutzt eine . Damit bleiben sie sicher, können aber erst wieder ausgegeben werden, wenn du die Schnur zerbrichst. Plane also gut, ob du sie sofort nutzen willst oder lieber für riskante Expeditionen sicherst. Karten so früh wie möglich sichern:

Gerade in neuen Gebieten ist eine Karte unverzichtbar. Suche den Kartengeber Shakra so früh wie möglich auf und kaufe dir die nötigen Erweiterungen, damit du dich in der oft verwinkelten Welt von Pharloom besser zurechtfindest.

Tipps für den perfekten Start in Hollow Knight: Silksong

Wenn du gerade erst begonnen hast, wirst du dich oft schwach und verletzlich fühlen. Genau das ist Absicht: Die Entwickler von Team Cherry möchten, dass du jede neue Fähigkeit wertschätzt. Mit den folgenden Tipps machst du dir das Leben leichter:

Achte darauf, regelmäßig an Bänken zu speichern . Sie dienen nicht nur als Rücksetzpunkte, sondern auch als Ruheorte, an denen du deine Pläne schmieden kannst.

. Sie dienen nicht nur als Rücksetzpunkte, sondern auch als Ruheorte, an denen du deine Pläne schmieden kannst. Markiere dir Stellen, die du aktuell nicht erreichen kannst . Viele Geheimnisse sind absichtlich blockiert, bis du die passende Fähigkeit hast.

. Viele Geheimnisse sind absichtlich blockiert, bis du die passende Fähigkeit hast. Nutze Rosary Beads sinnvoll . Manche Items wirken am Anfang unscheinbar, entfalten aber später große Wirkung.

. Manche Items wirken am Anfang unscheinbar, entfalten aber später große Wirkung. Kämpfe nicht jeden Gegner. Manchmal ist es klüger, einfach weiterzugehen und deine Kräfte für wichtigere Kämpfe zu sparen.

Needle upgraden: Wie du deine Waffe stärker machst!

Die Needle ist Hornets treuer Begleiter, vergleichbar mit dem Nagel des Ritters im Vorgänger. Anfangs wirkt sie aber erstaunlich schwach, und selbst kleine Gegner benötigen gefühlt eine Ewigkeit, bis sie besiegt sind. Doch es gibt eine Abkürzung: Die erste Verbesserung für die Needle bekommst du ganz ohne Materialien oder komplizierte Crafting-Systeme.

Der Schlüssel liegt im Gebiet Shellwood. Hier lernst du die Fähigkeit Cling Grip, die es dir erlaubt, Wände hochzuklettern und dich an ihnen festzuhalten. Diese Bewegungstechnik öffnet dir neue Wege, unter anderem zurück nach Bellhart, einem Gebiet, das zunächst blockiert war.

In Bellhart triffst du auf die Widow, einen frühen Bossgegner, der den Durchgang versperrt. Ihr Kampf ist ein echter Test deiner Geduld: Sie attackiert mit schnellen Sprüngen und setzt Netze ein, die Hornets Bewegungen einschränken. Wenn du aber die neu erlernte Wandklettertechnik geschickt nutzt und ihre Angriffe antizipierst, ist der Sieg machbar.

Nach ihrem Fall verändert sich Bellhart. Das Gebiet, das vorher leer und bedrohlich wirkte, erwacht zu neuem Leben. Bewohner kehren zurück, und hier findest du auch einen ganz besonderen NPC: Pinmaster Plinney. Er lebt in einem Gebäude mit einem auffälligen Nadel-Symbol über der Tür. Sprich mit ihm, und es folgt eine Cutscene, in der deine Needle kostenlos zur Sharpened Needle verbessert wird. Diese Waffe fügt spürbar mehr Schaden zu, und plötzlich fühlen sich selbst zähe Käfer nicht mehr wie unüberwindbare Mauern an.

Viele Spieler berichten, dass dieser Moment der eigentliche Startschuss für Silksong ist. Erst mit der Sharpened Needle zeigt Hornet ihr wahres Potenzial, und die Kämpfe werden dynamischer, schneller und befriedigender.

Dash freischalten in Hollow Knight: Silksong – Der „Swift Step“ macht dich beweglich!

Wenn du Hollow Knight gespielt hast, weißt du, wie essenziell Bewegungs-Upgrades sind. Sprünge, die zunächst unmöglich scheinen, und Gegnerangriffe, denen man kaum entkommen kann, sind bewusst so gestaltet. Der große Aha-Moment kommt, sobald du die Dash-Fähigkeit erhältst – in Silksong heißt sie Swift Step.

Um dieses Upgrade zu bekommen, musst du die Deep Docks erreichen. Dieses Gebiet ist eine Mischung aus Hafen und Industrieanlage, mit engen Korridoren, Lavaflächen und gefährlichen Gegnern. Der Weg zum Swift Step erfordert Aufmerksamkeit:

Gehe zunächst nach rechts, wo du auf den Kartenhändler triffst. Sein Angebot erleichtert dir die Navigation enorm, also investiere ein paar Rosary Beads in die Karte. Danach begibst du dich weiter nach oben und schließlich nach rechts. Auf deinem Weg stößt du auf eine orangefarbene Kugel, die von der Decke hängt.

Schlag sie kaputt, und der anschließende Knall öffnet einen versteckten Durchgang.

Hinter dieser Wand liegt ein neuer Abschnitt voller Gegner. Kämpfe dich Stück für Stück nach oben, bis du auf den Swift Step-Altar triffst. Interagiere mit ihm, und Hornet erhält die Dash-Fähigkeit.

Der Effekt ist gewaltig. Plötzlich erreichst du Abgründe, die vorher unmöglich wirkten. In Kämpfen kannst du nun blitzschnell an Gegnern vorbeischlüpfen oder gefährlichen Attacken ausweichen. Gerade gegen schnelle Bosse ist Swift Step unverzichtbar. Spieler berichten, dass das gesamte Movement-System von Silksong sich nach diesem Upgrade wie ein völlig neues Spiel anfühlt.

Die Reaper Crest: Ein Gamechanger für Hornets Kampfstil

Später im Spiel wartet ein Upgrade, das Hornets Art zu kämpfen vollständig verändert: die Reaper Crest. Dieses Siegel verleiht ihr nicht nur mehr Schaden, sondern verändert auch ihre Angriffsmuster. Normale Attacken werden langsamer, treffen aber härter. Gleichzeitig erhältst du mehr Silk von besiegten Gegnern, was dir erlaubt, häufiger Heilungen und Spezialfähigkeiten einzusetzen.

Die Reaper Crest findest du in der Reaper Chapel im Gebiet Greymoor. Ohne Karte ist es schwer, den Ort zu finden, also solltest du vorher in Bone Bottom bei Shakra eine Karte kaufen. Ihr Stand befindet sich am östlichen Rand von Greymoor, und von dort kannst du dich gut orientieren.

In der Kapelle selbst wartet ein hartes Kampftrial. Mehrere Wellen von Gegnern stellen deine Reflexe und dein Timing auf die Probe. Nur wer Geduld mitbringt, wird die Tür zum inneren Heiligtum öffnen können. Am Ende dieses Dungeons liegt die Reaper Crest, die Hornet zu einem wahren Monster im Kampf macht.

Das Besondere: Sie verändert auch Hornets Luftangriff. Statt eines diagonalen Stoßes greift sie nun vertikal nach unten an. Das macht nicht nur Kämpfe variabler, sondern eröffnet dir auch neue Möglichkeiten, dich an Gegnern oder Objekten nach oben zu katapultieren.

Übersicht der Crests

Die Crests in Hollow Knight: Silksong sind essenziell, um Hornets Fähigkeiten anzupassen. Jede davon bringt eigene Angriffe, Heilungen und Start-Slots für Tools mit sich. Damit du den Überblick behältst, findest du hier eine kompakte Übersicht der bisher bekannten Crests und ihrer Eigenschaften.

Crest Start-Slots Upgrades möglich Standardangriffe & Bind Hunter Crest 3 Slots (1x je Typ) 3 Upgrade-Slots Standard: schneller VorwärtsslashUpward: Bogen-Slash nach obenDash: Lunge + AbprallerDownward: 45° Stich nach untenBind: Heilung (3 Masken) Reaper Crest 3 Slots 3 Upgrade-Slots Standard: langsamer, schwerer VorwärtsslashUpward: schneller Slash nach obenDash: BodenaufwärtssweepDownward: weiter Bogen-Slash nach untenBind: Heilung + kurzzeitig extra Silk Wanderer Crest 3 Slots (2 Gelb, 1 Rot) 2 Blau + 1 Gelb Standard: schneller kurzer SlashUpward: sehr schneller AufwärtsswipeDash: Vorwärtsslash (Crissaegrim-ähnlich)Downward: kurzer Abwärtsslash (Pogo)Bind: Heilung (3 Masken) Beast Crest 2 Slots (Rot) 2 Gelb via Memory Locket Standard: VorwärtsscratchUpward: Scratch von hinten nach obenDash: Sprung + AbwärtsswipeDownward: Vorwärtsrolle mit SpinBind: Heilung + Berserk-Modus (mehr Schaden, größere Angriffe)

Alle Bosse in Hollow Knight: Silksong

In Hollow Knight: Silksong warten zahlreiche herausfordernde Bosskämpfe auf dich. Manche sind Teil der Hauptgeschichte und müssen besiegt werden, um weiterzukommen, andere sind optionale Gegner, die dir aber wertvolle Belohnungen einbringen. Damit du den Überblick behältst, findest du hier alle Bosse in der Reihenfolge ihres Auftretens sowie ihre Fundorte.

Hauptstory-Bosse

Boss Fundort Moss Mother Am Ende der Moss Groto vor Bone Bottom Bell Beast Eingewickelt in Silk im Gebiet The Marrow Lace Hinter dem verschlossenen Tor in den Deep Docks (nach Erhalt von Silk Step) Fourth Chorus Lavagrube in den Far Fields (nach Erhalt des Drifter’s Cloak) Moorwing Am Rand von Greymoor vor Bellhart Sister Splinter Nahe der Spitze von Shellwood Widow In Bellhard (nach Erhalt des Cling Grip) Last Judge Östlich der Blasted Steps, bewacht das Grand Gate

Optionale Bosse

Boss Fundort Skull Tyrant Im Gebiet The Marrow (nach Erhalt des Clip Grip) Savage Beastfly In der Chapel of the Beast im Hunter’s March

Tipps für Bosskämpfe

Egal ob Haupt- oder optionaler Boss – die Grundlagen bleiben gleich. Bleib stets in Bewegung, beobachte die Angriffsmuster deines Gegners und suche dir die richtigen Momente zum Heilen. Besonders in den ersten Kämpfen kann es entscheidend sein, vorsichtig zu spielen und lieber auf Sicherheit statt auf aggressives Draufhauen zu setzen.

Hollow Knight: Silksong ist mehr als nur ein Nachfolger. Es ist ein Abenteuer, das Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Die Kombination aus knallhartem Gameplay, atmosphärischer Welt und clever versteckten Geheimnissen macht es zu einem Erlebnis, das so schnell niemand vergisst. Das Spiel gibt es bei u.a. bei Steam für 19,50 Euro.

