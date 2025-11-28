Team Cherry bestätigt neue Silksong-Inhalte und spricht über das nächste Spiel

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Team Cherry hat in einem ausführlichen Bloomberg-Interview erstmals klare Details zur Zukunft von Hollow Knight: Silksong und den langfristigen Plänen des Studios genannt. Die wichtigste Nachricht vorweg: Neue Inhalte für Silksong befinden sich aktiv in Entwicklung. Gleichzeitig stellte das Dreierteam klar, dass das nächste große Projekt kein Hollow Knight 3 sein wird. Ein Punkt, der viele Gerüchte der letzten Monate beendet.

Im Gespräch mit Jason Schreier blickten die Entwickler William Pellen und Ari Gibson auf den chaotischen Weg zurück, der schließlich zur Veröffentlichung von Silksong am 04. September 2025 führte.

Im Interview mit Bloomberg Gibson schilderte, dass der Release alles andere als geplant gewesen sei. Statt einer kontrollierten Kampagne entschied sich das Team kurzfristig, das Spiel „rauszuschicken“, sobald es einigermaßen fertig erschien. Das Resultat: Ein äußerst knappes Zeitfenster zwischen Entscheidung und Trailer. Nur „eine Woche oder zwei“, wie Gibson sagte. Der Druck sei vor allem durch die mehrjährige Wartezeit der Fans entstanden. „Dieses Ding ist zu einem Schneeball geworden“, so Gibson. „Die Leute haben fünf, sechs Jahre darauf gewartet.“

Studio-Philosophie: „Wir limitieren uns bewusst nicht“

Im Interview sprachen Pellen und Gibson auch über die Frage, ob zukünftige Spiele schneller erscheinen könnten. Beide verneinten das indirekt. Sowohl Hollow Knight als auch Silksong seien ursprünglich kleiner gedacht gewesen, wuchsen aber durch kreative Freiheit enorm an.

„Wir sind offensichtlich nicht besorgt, wenn es länger dauert“, sagte Gibson. Pellen ergänzte, dass man sich auch künftig nicht festlegen werde. Ideen stehen immer im Vordergrund.

Zudem bestätigte das Duo deutlich: Das nächste große Spiel des Studios ist nicht Hollow Knight 3. Team Cherry arbeitet an neuen Projekten, aber einem weiteren Fortsetzungstitel steht derzeit nichts bevor.

Neue Inhalte für Silksong offiziell in Arbeit

Besonders spannend für Fans ist die Aussage, dass die Arbeiten an Silksong weitergehen. Nachdem kürzlich ein größerer Patch mit Fixes und Balance-Updates abgeschlossen wurde, widmet sich Team Cherry nun frischen Inhalten.

„Wir schauen uns an, was wir noch hinzufügen können, wie sich die Welt erweitern lässt“, erklärte Gibson. Die Entwickler wollten sich zwar nicht auf einen Umfang festlegen, deuteten aber an, dass sowohl kleinere Updates als auch vollwertige Erweiterungen möglich sind. Gibson betonte: „Die Leute würden eine richtige Expansion mögen.“

Nach Jahren der Stille scheint das Studio seine Informationspolitik ändern zu wollen. Pellen sagte, man arbeite „an Dingen im Moment“, und die Update-Frequenz solle „bald regelmäßiger werden“. Dennoch bleibt Team Cherry vorsichtig: Erst wenn Inhalte feststehen, werde man sie kommunizieren.

Hollow Knight: Silksong ist also längst nicht abgeschlossen. Neue Inhalte sind bestätigt, und das Studio plant seine kreative Zukunft jenseits eines möglichen Hollow Knight 3. Damit beginnt für Team Cherry eine neue Phase: mehr Kommunikation, mehr Experimente und ein Spiel, dessen Welt offenbar noch weiter wachsen wird.

