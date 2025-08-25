GTA 6 für Xbox Game Pass und PlayStation Plus: Publisher erklärt zurückhaltende Strategie

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Monaten fragen sich Fans, ob Grand Theft Auto VI (GTA 6) irgendwann im Xbox Game Pass oder bei PlayStation Plus (PS Plus) landet. Jetzt hat sich Publisher Take-Two Interactive dazu geäußert und die Antwort dürfte für viele ernüchternd sein. Zwar ist das Unternehmen nicht komplett gegen Abo-Dienste, aber die Bedingungen sind streng.

Take-Two-Präsident Karl Slatoff erklärte im August 2025 in einem Analysten-Call (via Fool.com), dass man Spiele nur dann in Abo-Bibliotheken bringe, wenn es sich wirtschaftlich lohne: „Wir würden es nicht tun, wenn es kein gutes Geschäft wäre.“ Mit dieser Haltung grenzt sich das Unternehmen klar von kleineren Publishern ab, die ihre Spiele deutlich häufiger in Abos platzieren.

GTA 5 als Beispiel für „gutes Geschäft“

Ganz ausschließen lässt Take-Two Abo-Releases nicht. Bestes Beispiel: GTA 5, das im April 2025 bereits zum vierten Mal im Xbox Game Pass erschien. Hier habe sich das Geschäft laut Slatoff für beide Seiten gelohnt. Microsoft sicherte sich einen Blockbuster für sein Abo, Take-Two erhielt eine solide finanzielle Gegenleistung.

Doch gerade bei einem Megaprojekt wie GTA 6, das schon vor Release zu den meistverkauften Spielen der Gaming-Geschichte gezählt wird, ist ein solcher Deal schwer vorstellbar. Slatoff betonte erneut, dass man keine Day-One-Releases in Abo-Diensten plane. Damit bleibt die Hoffnung auf einen sofortigen Zugang von GTA 6 über Game Pass oder PS Plus illusorisch. – Damit hast du hoffentlich auch nicht gerechnet. – Die Chancen das GTA 6 am ersten Tag im Xbox Game Pass landet wäre selbst für den Tech-Riesen Microsoft nicht stemmbar.

GTA 6 für den Xbox Game Pass? – Warum Take-Two bei Abos vorsichtig bleibt!

Abo-Dienste wie Game Pass oder PS Plus sind seit vielen Jahren ein Riesenthema in der Branche. Während kleinere Studios von der Reichweite profitieren, fahren große Publisher wie Take-Two einen vorsichtigeren Kurs. Denn: Ein Abo-Eintrag kann zwar die Spielerzahlen erhöhen, bringt aber nicht zwangsläufig mehr Umsatz.

Slatoff verwies dabei auch auf den Erfolg von NBA 2K. Zwar war die Basketball-Reihe mehrfach bei PS Plus, doch den jüngsten Umsatzschub schreibt Take-Two nicht dem Abo zu, sondern dem starken Live-Service-Geschäft und Ingame-Käufen. PS Plus habe hier „keinen bedeutenden Beitrag“ geleistet.

Für die nächsten Jahre (nach Release) heißt es also: GTA 6 wird zum Vollpreis verkauft, nicht über ein Abo angeboten.

Ausblick: Abos bleiben Zubrot, nicht Hauptgeschäft

Die Aussagen von Take-Two machen deutlich, dass Abo-Dienste für das Unternehmen eher Zusatzgeschäft als Zukunftsmodell sind. Xbox Game Pass und PlayStation Plus werden auch weiterhin ausgewählte Titel erhalten, doch bei Flaggschiffen wie GTA 6 bleibt Take-Two beim klassischen Premium-Verkauf.

Für die Spieler bedeutet das: Wer GTA 6 direkt zum Release erleben will, muss wie gewohnt den Vollpreis zahlen. Alles andere wäre für Take-Two ein „schlechtes Geschäft“ und das wird es bei einem Milliardenprojekt wie Grand Theft Auto VI sicher nicht geben.

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob dieser Release-Termin gehalten wird? Zumindest Take-Two ist sich hier ziemlich sicher, dass es zu keinen weiteren Release-Verschiebungen kommen wird. Andererseits wären wir dies von GTA 5 bereits gewöhnt. Der dritte Trailer zu GTA 6 soll angeblich vor Weihnachten 2025 kommen und damit auch die Vorbestellungen einläuten.

Umfrage

Wird GTA 6 tatsächlich am 26. Mai 2026 erscheinen? Abgegebene Stimmen: –

