Hollow Knight: Silksong – Release-Datum nach sieben Jahren Wartezeit bestätigt

Wann erscheint Hollow Knight: Silksong? Fans haben lange gewartet, Memes gemacht und regelmäßig in Livestreams nachgefragt: „Silksong?“ Jetzt ist es endlich offiziell – das heiß ersehnte Hollow Knight: Silksong erscheint am 4. September 2025. Damit endet eine unglaubliche Wartezeit von sieben Jahren seit der ersten Ankündigung.

Team Cherry veröffentlichte einen neuen Trailer, der nicht nur Gameplay zeigt, sondern endlich das konkrete Release-Datum enthüllte. Für viele Spieler ist damit ein echter Traum wahr geworden – und die Vorfreude dürfte noch einmal richtig an Fahrt aufnehmen.

Von DLC zum eigenständigen Sequel

Ursprünglich sollte Silksong nur ein zusätzlicher DLC für Hollow Knight von 2017 werden. Doch schon bald wurde klar, dass die Ideen von Team Cherry zu groß für eine kleine Erweiterung waren. Das Projekt wuchs, bekam neue Mechaniken, ein eigenes Setting – und wurde schließlich zu einem vollwertigen Nachfolger.

Seit dem ersten Reveal im Jahr 2019 war es jedoch lange still. Keine Termine, keine Details – und umso mehr Fragen der Fans. Warum dauerte die Entwicklung so lange? Kommt das Spiel überhaupt noch? Nun wissen wir: Das Warten hat sich gelohnt.

Auf welchen Plattformen erscheint Silksong?

Team Cherry setzt diesmal auf eine richtig breite Veröffentlichung. Das Spiel kommt auf:

PC (Steam)

Xbox Series X/S und Xbox One

PlayStation 5 und PlayStation 4

Nintendo Switch und Switch 2

Damit erreicht Silksong nicht nur die Fans des Originals, sondern eine noch größere Community.

Warum war die Wartezeit so lang?

Viele Fans vermuteten Probleme, Überarbeitung oder gar „Development Hell“. Doch ein aktueller Bericht von Bloomberg zeigt ein ganz anderes Bild. Co-Founder Ari Gibson erklärte es so: „Wir hatten einfach Spaß. Dieses Projekt ist unser kreatives Vehikel. Es ist schön, Dinge zu erschaffen, die Freude machen.“ – Kein Crunch und keine Burnout-Krise. Team Cherry hat schlicht solange weitergebaut, bis sie zufrieden waren. Und das Ergebnis soll ein Sequel sein, das die Fans nicht mehr loslässt.

Die endlose Warterei führte dazu, dass Silksong auf Steam zur meistgewünschten Veröffentlichung aller Zeiten wurde. Ein Titel, den man nicht leicht bekommt. Gleichzeitig wurde „Silksong?“ zu einem Meme. Egal ob in Nintendo Directs oder Gaming-Streams, immer wieder tauchte die Frage auf.

Doch jetzt können die Fans endlich aufatmen: In wenigen Wochen endet die Geduldsprobe. Keine Clown-Masken mehr, keine Running Gags mehr: Silksong ist wirklich da!

Mit dem Release am 4. September 2025 erfüllt Team Cherry das wohl größte Versprechen der Indie-Szene.

Nicht verpassen!