Halo-Studios im Chaos: Insider berichtet über Führungsprobleme bei „343 Industries-Nachfolger“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Halo Studios – ehemals 343 Industries -, dem Entwicklerstudio hinter den Master Chief-Spielen, scheint es ordentlich zu brodeln. Laut dem bekannten YouTuber Rebs Gaming soll das Studio mit ernsthaften Führungsproblemen zu kämpfen haben. Der Anlass: Glenn Israel, Art Director seit 2010 und zuvor schon bei Bungie tätig, hat das Unternehmen verlassen – und zwar mit einer alarmierenden Nachricht.

Israel schrieb in seinem Abschiedspost, dass er seine Geschichte erst „nächstes Jahr erzählen kann, wenn es sicher ist“. Er sprach von Würde, Ethik und Werten, die man nicht aufgeben solle, und davon, „Beweise zu sichern, wenn nötig“. Das klingt nach mehr als nur einem normalen Jobwechsel und genau das sieht auch der Insider so. Er bestätigte, dass Halo Studios derzeit intern Probleme hätten, dürfe aber „noch keine Details nennen“.

Werbung

Nur noch ein einziger aus dem alten Art-Team dabei

Laut Rebs Gaming ist von den neun Personen, die in den Credits von Halo Infinite unter dem Art-Team gelistet sind, nur eine einzige übrig geblieben. Das legt nahe, dass hinter den Kulissen massive Umstrukturierungen stattfinden oder schlichtweg die Motivation im Team im Keller ist. Viele Fans fürchten, dass sich die Situation weiter verschlechtern könnte.

Ein Reddit-User bringt es auf den Punkt: „Es stellt sich heraus, dass ein neuer Name für dasselbe Unternehmen es nicht zu einem anderen Unternehmen macht.“

Damit spielt er auf Microsofts Rebranding zu Halo Studios an. Der neue Name scheint kaum etwas am Kernproblem geändert zu haben.

Werbung

„Warum ist es so schwer, ein Halo-Spiel zu machen?“

Diese Frage stellt sich auch die Community. User pmmeyourprettyface fasst die Frustration vieler Fans zusammen: „Meine Güte, warum ist es so schwer, ein Halo-Spiel zu machen?“ Und ConsciousBerry8561 ergänzt sarkastisch: „Wenn sie nur mehrere vergangene Spiele als Referenz hätten und sehen könnten, was sie richtig gemacht haben.“

Viele Fans haben den Eindruck, dass die Entwickler trotz jahrzehntelanger Vorlage keine klare Vision mehr haben.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Der große Unterschied zu anderen Franchises

Während Serien wie God of War oder The Legend of Zelda durch mutige Neuerfindungen wieder aufgeblüht sind, steckt Halo fest. Im Reddit-Beitrag zum YouTube-Video trifft der User Midnight_M_ voll ins Schwarze: „Halo versucht weiterhin, die Fans zu besänftigen, indem es zyklisch etwas Neues ausprobiert und dann einen sanften Neustart durchführt.“

Andere Kommentatoren sehen es so, dass „Nicht-Kreative“ in Führungspositionen eingesetzt wurden, um Kunst zu machen. Viele Fans glauben, dass Halo Infinite trotz stärkerer Kampfsysteme nie sein volles Potenzial entfalten konnte. Andere sehen das Problem im fehlenden Vertrauen von Xbox in die eigene Marke. Das hat man zuletzt auch bei den Gerüchten rund um die Einstellung von Xbox-Konsolen gemerkt. Microsoft steckt puncto Xbox-Hardware in einer Vertrauenskrise. Die Zweifel bleiben, auch wenn man dementiert.

Nach Glenn Israels Abschied und den jüngsten Gerüchten rund um Führungsprobleme ist klar: Bei Halo Studios läuft etwas schief. Die Fans verlieren zunehmend das Vertrauen und selbst Insider scheinen besorgt zu sein. Wenn sich die Lage nicht bald stabilisiert, könnte Halo in eine Krise geraten, aus der es nur schwer wieder herauskommt. Das Einzige was helfen kann? Derzeit gibt es massive Gerüchte rund um ein Remake von Halo: Combat Evolved. Ein Neustart den es unbedingt braucht? Vielleicht erfahren wir bereits diesem Monat mehr darüber.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!