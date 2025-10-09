DailyGame
Was ist bei den Halo Studios los?

Halo-Studios im Chaos: Insider berichtet über Führungsprobleme bei „343 Industries-Nachfolger“

Ein Ex-Art-Director und ein bekannter Leaker sprechen über interne Probleme bei Halo Studios. Halo scheint größere Schwierigkeiten zu haben, als viele dachten.

Artikel von Markus +

Bei Halo Studios – ehemals 343 Industries -, dem Entwicklerstudio hinter den Master Chief-Spielen, scheint es ordentlich zu brodeln. Laut dem bekannten YouTuber Rebs Gaming soll das Studio mit ernsthaften Führungsproblemen zu kämpfen haben. Der Anlass: Glenn Israel, Art Director seit 2010 und zuvor schon bei Bungie tätig, hat das Unternehmen verlassen – und zwar mit einer alarmierenden Nachricht.

Israel schrieb in seinem Abschiedspost, dass er seine Geschichte erst „nächstes Jahr erzählen kann, wenn es sicher ist“. Er sprach von Würde, Ethik und Werten, die man nicht aufgeben solle, und davon, „Beweise zu sichern, wenn nötig“. Das klingt nach mehr als nur einem normalen Jobwechsel und genau das sieht auch der Insider so. Er bestätigte, dass Halo Studios derzeit intern Probleme hätten, dürfe aber „noch keine Details nennen“.

Nur noch ein einziger aus dem alten Art-Team dabei

Laut Rebs Gaming ist von den neun Personen, die in den Credits von Halo Infinite unter dem Art-Team gelistet sind, nur eine einzige übrig geblieben. Das legt nahe, dass hinter den Kulissen massive Umstrukturierungen stattfinden oder schlichtweg die Motivation im Team im Keller ist. Viele Fans fürchten, dass sich die Situation weiter verschlechtern könnte.

Ein Reddit-User bringt es auf den Punkt: „Es stellt sich heraus, dass ein neuer Name für dasselbe Unternehmen es nicht zu einem anderen Unternehmen macht.“

Damit spielt er auf Microsofts Rebranding zu Halo Studios an. Der neue Name scheint kaum etwas am Kernproblem geändert zu haben.

„Warum ist es so schwer, ein Halo-Spiel zu machen?“

Diese Frage stellt sich auch die Community. User pmmeyourprettyface fasst die Frustration vieler Fans zusammen: „Meine Güte, warum ist es so schwer, ein Halo-Spiel zu machen?“ Und ConsciousBerry8561 ergänzt sarkastisch: „Wenn sie nur mehrere vergangene Spiele als Referenz hätten und sehen könnten, was sie richtig gemacht haben.“

Viele Fans haben den Eindruck, dass die Entwickler trotz jahrzehntelanger Vorlage keine klare Vision mehr haben.

Der große Unterschied zu anderen Franchises

Während Serien wie God of War oder The Legend of Zelda durch mutige Neuerfindungen wieder aufgeblüht sind, steckt Halo fest. Im Reddit-Beitrag zum YouTube-Video trifft der User Midnight_M_ voll ins Schwarze: „Halo versucht weiterhin, die Fans zu besänftigen, indem es zyklisch etwas Neues ausprobiert und dann einen sanften Neustart durchführt.“

Entwickler schlagen Alarm: Interne Krise bei wichtigen Xbox-Studio spitzt sich zu

Andere Kommentatoren sehen es so, dass „Nicht-Kreative“ in Führungspositionen eingesetzt wurden, um Kunst zu machen. Viele Fans glauben, dass Halo Infinite trotz stärkerer Kampfsysteme nie sein volles Potenzial entfalten konnte. Andere sehen das Problem im fehlenden Vertrauen von Xbox in die eigene Marke. Das hat man zuletzt auch bei den Gerüchten rund um die Einstellung von Xbox-Konsolen gemerkt. Microsoft steckt puncto Xbox-Hardware in einer Vertrauenskrise. Die Zweifel bleiben, auch wenn man dementiert.

Fall Update 2025 in Halo Infinite. Viele Spieler gibt es nicht mehr, die es interessieren wird. - Bild: Halo Studios

Nach Glenn Israels Abschied und den jüngsten Gerüchten rund um Führungsprobleme ist klar: Bei Halo Studios läuft etwas schief. Die Fans verlieren zunehmend das Vertrauen und selbst Insider scheinen besorgt zu sein. Wenn sich die Lage nicht bald stabilisiert, könnte Halo in eine Krise geraten, aus der es nur schwer wieder herauskommt. Das Einzige was helfen kann? Derzeit gibt es massive Gerüchte rund um ein Remake von Halo: Combat Evolved. Ein Neustart den es unbedingt braucht? Vielleicht erfahren wir bereits diesem Monat mehr darüber.

Halo

Halo ist eine der bekanntesten Spielereihen im Xbox-Universum und gilt als Flaggschiff unter den First-Person-Shootern. Die Serie startete 2001 mit Halo: Combat Evolved und prägte mit ihrem Mix aus Sci-Fi-Story, Koop-Modus und Multiplayer-Gefechten eine ganze Generation. Entwickelt wurde die Reihe zunächst von Bungie, später übernahm 343 Industries das Ruder – die später zu Halo Studios umbenannt wurden.

Besonders beliebt ist der ikonische Master Chief, ein Supersoldat mit geheimnisvoller Vergangenheit, der gegen die Alien-Allianz „Covenant“ kämpft. Neben der Hauptreihe umfasst Halo auch Ableger wie Halo Reach, Halo ODST oder das Strategiespiel Halo Wars.

Technisch und atmosphärisch setzte Halo lange Zeit Maßstäbe, verlor jedoch in den letzten Jahren etwas an Strahlkraft. Trotz durchwachsener Kritiken zu Halo Infinite bleibt die Community aktiv – vor allem dank des Multiplayers. Ein neuer Serienteil befindet sich derzeit in Arbeit, doch die Entwicklung scheint laut Insidern alles andere als reibungslos zu verlaufen.

Entwickler: Bungie, 343 Industries, Halo StudiosPublisher: Xbox Game StudiosSysteme: Xbox, WindowsReleasedatum: 14. März 2001

