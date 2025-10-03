Halo: Combat Evolved-Remake: Gerüchte um Virtuos als Co-Entwickler – Enthüllung bereits Ende Oktober?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Ein Remake von Halo: Combat Evolved soll in Arbeit sein – und zwar nicht nur bei Halo Studios (ehem. 343 Industries), sondern gemeinsam mit einem Virtuos-Team (Abstraction). Mehrere Veröffentlichungen greifen die Story auf und sprechen übereinstimmend von einer „Hybrid-Engine“, ähnlich dem Ansatz, den Virtuos zuletzt beim Oblivion-Remaster nutzte. Offiziell bestätigt ist das alles nicht, aber die Signale häufen sich.

Was die Spekulation befeuert: Halo Studios hat für das Halo World Championship 2025 eine ausführliche „Deep-Dive“-Session angekündigt. Der Termin ist fix – 24. bis 26. Oktober im Seattle Convention Center – und wurde auf Halo Waypoint bereits beworben. Viele Fans rechnen dort mit einem Ausblick auf das nächste große Halo-Projekt.

Warum Virtuos als Co-Entwickler ins Bild passt

Virtuos gehört zu den größten „Co-Dev“-Dienstleistern der Branche und arbeitet häufig im Hintergrund an Ports und Remasters. Die aktuellen Berichte nennen konkret Abstraction (ein Virtuos-Studio) als Partner – inklusive Hinweis auf eine Hybrid-Engine-Lösung: Teile der klassischen Technologie sollen erhalten bleiben, während Rendering/Tools auf modernere Pipelines – mutmaßlich Unreal-basiert – setzen. Das würde zu Halo Studios’ generellem Kurswechsel passen: Seit 2024 baut das Team die Zukunft von Halo auf Unreal Engine 5 auf.

Halo Studios selbst hält sich mit Details zurück, hat aber den Namen gewechselt und die UE5-Ausrichtung im „A New Dawn“-Video untermauert. Im Umfeld der World Championship teasert das Studio eine Fortsetzung dieses „Gesprächs“ an – exakt am Freitag, 24. Oktober, auf der Hauptbühne sowie in einem Community-Panel. Sollte es ein Comeback von Halo: Combat Evolved geben, wäre das der perfekte Moment für eine erste Enthüllung.

Gleichzeitig kursieren Meldungen, dass mehrere Outlets die Virtuos-Spur unabhängig voneinander aufgreifen, darunter Insider-Berichte und Branchenportale. Vorsicht ist dennoch geboten: Ohne offizielles Statement bleibt es ein Gerücht, auch wenn die Puzzleteile – Virtuos-Historie, UE5-Shift, „Deep Dive“ in Seattle allesamt erstaunlich gut zusammenpassen (via XboxEra).

Braucht es eine Neuauflage von Halo: Combat Evolved?

Die kurze Antwort: Ja. Zum einen Nostalgie pur zum 25-jährigen Jubiläum von Xbox (2001–2026) – zum anderen eine Chance, die ikonischen Levels und die Atmosphäre mit moderner Technik neu zu denken. Eine Hybrid-Engine könnte dabei das Beste aus zwei Welten vereinen: das vertraute Spielgefühl plus ein deutlicher Qualitätssprung bei Beleuchtung, Materialien und Weitsicht. Und wenn Virtuos tatsächlich an Bord ist, spricht das für Know-how bei Performance-Zielen und Plattformbreite. Ob’s am Ende so kommt, klärt sich wohl frühestens am 24. Oktober.

Die Hinweislage ist spannender als gewöhnliche Forenposts: Virtuos/Abstraction als Co-Dev, Hybrid-Engine und der Deep-Dive-Slot von Halo Studios deuten auf echte Bewegung hin. Bis zur Bestätigung bleibt noch alles in der Gerüchteküche, aber die „riecht“ schon ordentlich.

