Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Steht Halo vor der nächsten großen Multiplayer-Phase? Nach Jahren voller Diskussionen um Halo Infinite, Live-Service-Pläne, fehlende Inhalte und den Neustart von 343 Industries zu Halo Studios (2024) gibt es nun wieder einmal etwas Neues zu Project Ekur. Der bekannte Halo-Insider und Content Creator Rebs Gaming beruft sich in einem YouTube-Video (weiter unten eingebettet) auf eine vertrauenswürdige Quelle. Diese soll bestätigt haben, dass Ekur tatsächlich mit dem nächsten Halo-Multiplayer-Spiel verbunden ist. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher allerdings nicht.

Rebs Gaming hatte bereits früher über Project Ekur gesprochen, konnte damals aber offenbar nicht sicher sagen, ob das Projekt noch aktiv ist oder ob es sich in etwas anderes verwandelt hat. Frühere Informationen reichten bis Mitte 2023. Damals war unklar, ob das Spiel eingestellt, weiterentwickelt oder komplett umgebaut wurde.

Jetzt soll eine neue Quelle bestätigt haben, dass Ekur weiterhin relevant ist und mit dem nächsten Halo-Multiplayer-Titel zusammenhängt. Details bleiben aber offen. Es ist also nicht klar, ob Halo Studios hier einen klassischen Arena-Shooter, ein großes Team-Erlebnis, einen Extraction-Modus oder eine Mischung aus mehreren Ansätzen plant. Halo braucht nicht einfach nur „mehr Multiplayer“. Die Reihe braucht ein klares Konzept.

Große Teams, Warzone-Ideen und Extraction-Mechaniken?

Frühere Berichte rund um Ekur deuteten auf ein größeres Multiplayer-Projekt hin. In der Prototyp-Phase soll Certain Affinity mit einem Modus experimentiert haben, der von klassischen Halo-Erfahrungen wie Big Team Battle und Warzone inspiriert war. Gleichzeitig sollen auch Extraction-Mechaniken getestet worden sein. Das wäre für Halo ein interessanter Schritt. Die Reihe hat schon immer stark von großen Schlachten, Fahrzeugen, Sandbox-Momenten und Team-Chaos gelebt. Ein modernes Multiplayer-Spiel, das genau diese Stärken ausbaut, könnte deutlich spannender sein als ein reiner Versuch, aktuellen Trends hinterherzulaufen.

Extraction-Elemente wären allerdings riskant. Der Markt ist hart, viele Projekte in diesem Bereich kämpfen (siehe Marathon oder ARC Raiders) mit Identität und Langzeitmotivation. Halo müsste hier sehr genau wissen, was es anders macht.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Halo-Multiplayer als Live-Service-Titel wie Fortnite?

Frühere Berichte von Rebs Gaming trafen genau ins Schwarze. Zuvor wurde Halo: Campaign Evolved korrekt vorweggenommen, dass Ende Juli für PS5, Xbox Series und PC erscheint. Laut Rebs stammen die Informationen zum Halo-Multiplayer-Projekt aus der selben Quelle, die auch das Halo 1-Remake korrekt vorhersagte. Halo Studios arbeitet angeblich an einem Multiplayer-Spiel mit einem Live-Service-Modell, das in seiner langfristigen Struktur mit Fortnite vergleichbar sein soll.

Das bedeutet nicht automatisch Battle Royale. Viel wahrscheinlicher ist damit ein Spiel gemeint, das über Jahre mit neuen Inhalten, Events, Modi, kosmetischen Gegenständen und Updates versorgt wird. Für Halo wäre das schon beinahe logisch. Halo Infinite sollte genau so ein langfristiger Multiplayer-Unterbau werden. Der Start war stark, aber danach verlor das Spiel viel Schwung, weil Inhalte, Fortschrittssysteme, Kommunikation und vor allem der Netzwerkcode nicht dauerhaft überzeugten. Ein neues Projekt müsste aus all diesen Fehlern lernen.

Enthüllung noch 2026 möglich

Besonders interessant ist der mögliche Zeitpunkt. Laut Rebs Gaming soll eine Enthüllung noch in diesem folgen. Als Kandidat wird das Halo Fest (11. bis 13. Dezember 2026) genannt. Halo Studios hat bereits Überraschungen für das Event angedeutet, wodurch die Spekulation zusätzlich angeheizt wird. Das wäre ein guter Rahmen. Halo braucht aktuell positive Nachrichten. Mit Halo: Campaign Evolved steht bereits ein Singleplayer-Projekt im Raum, der interessant wirkt, vor allem wegen der neuen Missionen. Ein neues Multiplayer-Spiel könnte zeigen, dass Microsoft die Marke nicht nur verwaltet, sondern neu aufstellt.

Das Gerücht um Project Ekur ist noch nicht offiziell bestätigt. Trotzdem klingt es nach einem Projekt, das für die Marke Halo enorm wichtig werden könnte. Die Marke braucht im Multiplayer wieder Schwung, eine klare Richtung und ein Angebot, das länger trägt als ein starker Launch.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !