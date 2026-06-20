René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Spider-Man schon bald nach Fortnite zurückkehren könnte. Mehrere bekannte Leaker berichten derzeit über eine weitere Zusammenarbeit zwischen Epic Games und Marvel. Im Mittelpunkt steht dabei der kommende Film Spider-Man: Brand New Day, der Ende Juli in die Kinos kommen soll.

Schon in der Vergangenheit gehörte Spider-Man zu den beliebtesten Gastcharakteren in Fortnite. Die verschiedenen Skins und vor allem die Web-Shooter sorgten damals für ein völlig neues Spielgefühl und werden von vielen Gamern bis heute in guter Erinnerung behalten. Umso größer ist jetzt die Vorfreude auf ein mögliches Comeback.

Fans hoffen auf die Rückkehr der Web-Shooter

Ausgelöst wurden die neuen Spekulationen unter anderem durch die bekannten Leaker HYPEX und ShiinaBR. Beide gelten seit Jahren als vergleichsweise zuverlässige Quellen und lagen in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig. Ihren Angaben zufolge könnte Epic Games an einer neuen Zusammenarbeit mit Spider-Man arbeiten. Auch über eine Rückkehr der beliebten Web-Shooter wird immer wieder spekuliert.

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Noch hat Epic Games keine offizielle Ankündigung veröffentlicht. Dennoch haben mehrere Medien die aktuellen Hinweise bereits aufgegriffen. Für viele Beobachter würde eine Zusammenarbeit rund um Spider-Man: Brand New Day durchaus Sinn ergeben. Schließlich ist Fortnite mittlerweile bekannt dafür, große Filmstarts und Events mit passenden Inhalten zu begleiten.

Besonders die Web-Shooter werden von vielen Spielern immer wieder genannt. Die Spezialgegenstände gehörten damals zu den beliebtesten Gameplay-Elementen überhaupt und sorgten für spektakuläre Bewegungen auf der Karte. Sollte Epic Games sie tatsächlich zurückbringen, dürfte das bei vielen Fans für Begeisterung sorgen.

Welche Inhalte könnten noch kommen?

Besonders spannend ist die Frage, welche neuen Inhalte Gamer erwarten könnten. Viele Fans hoffen auf einen neuen Skin, der sich am kommenden Film orientiert. Aber auch alternative Kostüme oder weitere Charaktere aus dem Spider-Man-Universum werden bereits in der Community diskutiert.

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Denkbar wären beispielsweise neue Varianten von Peter Parker oder sogar zusätzliche Marvel-Figuren. Epic Games hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass große Film und Serienveröffentlichungen gerne für neue Events und Inhalte genutzt werden.

Die Hinweise wirken durchaus glaubwürdig

Natürlich sollte man die aktuellen Informationen weiterhin mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Auch wenn HYPEX als sehr zuverlässig gilt, handelt es sich bislang weiterhin um Leaks. Offizielle Informationen von Epic Games stehen noch aus. Erst mit einer Ankündigung des Unternehmens wäre endgültig klar, welche Inhalte tatsächlich erscheinen werden.

Gleichzeitig spricht jedoch einiges dafür, dass die Gerüchte durchaus Substanz besitzen. Das Timing rund um den Kinostart von Spider-Man: Brand New Day würde perfekt zu früheren Kooperationen passen. Zudem wurden die Informationen inzwischen von mehreren Medien aufgegriffen.

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Wann könnte Spider-Man zurückkehren?

Einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht. Da der neue Spider-Man Film Ende Juli erscheint, rechnen viele Beobachter allerdings mit einer Ankündigung in den kommenden Wochen. Bis dahin bleibt Fans nur das Warten.

Sollten sich die aktuellen Hinweise bewahrheiten, dürfte Spider-Man schon bald wieder durch Fortnite schwingen. Für viele Marvel-Fans wäre das sicherlich eine der spannendsten Kooperationen des Jahres und gleichzeitig die Rückkehr eines der beliebtesten Crossover in der Geschichte von Fortnite.

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