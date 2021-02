Neuer Leak mit Details zu Halo Infinite aufgetaucht

Halo Infinite erscheint im Herbst 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries

Kaum ein anderer Titel wird derzeit mehr erwartet als Halo Infinite. Die Story und das Gameplay wurden schon seit mehreren Jahren geteasert, doch wirklich offizielle Nachrichten zur Entwicklung gibt es keine. Ein kürzlich auf Twitter veröffentlichter Leak könnte jedoch Aufschluss über einige Funktionen geben.

Die Vorfreude in der Community für den Titel ist groß. Doch die fehlenden Neuigkeiten in Bezug auf Halo Infinite lässt so manchen Fan besorgt zurück.

Daher hat 343 Industries bald monatliche Updates versprochen

Viele Fans spekulieren daher bereits fleißig was das Spiel möglicherweise alles beinhalten könnte. Ein Fan könnte jetzt sogar für echte Einblicke sorgen. Twitter User Klobrille, der verschiedene Xbox-bezogene Nachrichtenquellen aufmerksam verfolgt, hat eine umfangreiche Liste von Funktionen veröffentlicht die in der finalen Version von Halo Infinite enthalten sein sollen.

Viele Elemente aus den früheren Ablegern sollen wieder zurückkommen

Unteranderem das Aufspüren von Fähigkeiten auf Multiplayer-Karten. Außerdem soll ein von Fans favorisiertes Fahrzeug zurückkehren. Ersten Vermutungen nach handelt es sich dabei wohl um den Brute Chopper aus Halo 3.

Auch in Sachen Grafik sollen große Fortschritte erzielt worden sein und es soll um vieles besser aussehen, als noch die Gameplay-Demo vom letzten Sommer. Berichten zufolge werden auch die Jäger zurückkehren.

Ebenso soll ein auf physikbasiertes Ausrüstungsstück seinen Weg in den Titel finden und ein neues Fahrzeug, dass eine Mischung aus Warthog und Scorpion sein soll.

Wie immer bei solcher Art von Leak, müssen die Informationen sehr vorsichtig behandelt werden. Solange es keine offizielle Bestätigung von Seiten Microsoft oder 343 Industries gibt, kann keine Garantie für deren Richtigkeit gegeben werden.

Wenn 343 Industries allerdings bald mit ihren monatliche Updates beginnt könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis all dies offiziell angekündigt wird.

Halo Infinite soll im Herbst 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.