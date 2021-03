Halo TV-Serie: Bilder vom Dreh wurden auf Twitter veröffentlicht

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Anscheinend sind Bilder vom Dreh der Halo TV-Serie, die in den USA auf Paramount Plus im nächsten Jahr ausgestrahlt wird, durchgesickert. Die TV-Adaption der Master Chief-Spiele hat bereits einiges an Budget verschlungen, dabei ist über die Serie noch nicht viel bekannt. Die beiden Bilder die auf Twitter gestellt wurden, geben uns einen kleinen Ausblick auf die Inszenierung.

Der Twitter-User Mikethehuman_ hat zwei Bilder mit einer sehr zweideutigen Beschreibung online veröffentlicht. Der User sagt einfach, dass die Bilder von einem Warthog und Marine-Soldaten mit Live-Action stammen und dass sie in Ungarn geschossen wurden. Der Benutzer scheint kein Insider zu sein. Vielleicht ging er einfach nur spazieren. Es ist nicht klar, wie der Twitter-User die Bilder erhalten hat.

Was die Bilder selbst angeht, ist eines davon eine halb verschwommene Aufnahme einiger Schauspieler, die in der typischen Ausrüstung der Soldaten im Spiel gekleidet sind. Die Kostüme sehen ziemlich echt aus, und die Unschärfe des Bildes bestätigt die Idee, dass der Fotograf vielleicht einen überstürzten und verbotenen Schnappschuss gemacht hat. Währenddessen ist das zweite Bild ein atemberaubendes Bild eines der beliebtesten Fahrzeuge in Halo.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Halo TV-Serie oder Aufmacher für Halo Infinite?

Ob die Bilder tatsächlich zur Halo TV-Serie gehören, die 2022 veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Microsoft auch Live-Action-Videos zu Halo in der Vergangenheit veröffentlicht, meistens zum Release eines neuen Halo-Spiels. Für Halo Infinite könnte eine ähnliche Werbekampagne gedreht werden. So sicher kann das niemand beantworten.

Allerdings sollten die Werbe-Videos bereits letztes Jahr abgedreht worden sein, nachdem Halo Infinite eigentlich zum Release der Xbox Series X im November 2020 erscheinen sollte.