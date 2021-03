Zack Snyders Justice League verwendet scheinbar ein Halo-Emblem für Deathstrokes Schwert

Justice League - (C) Warner Bros.

Wie von PCGamesN berichtet, hat der Twitter-User Geoff Reeves ein Close-Up von Deathstrokes Anzug gepostet, der anscheinend in Dallas, Texas, ausgestellt ist. Der Twitter-User bemerkte ein Emblem auf der Rückseite von Deathstrokes Schwert und wurde als Hinweis auf Ra‘s al Ghul und der Liga der Assassinen (oder Liga der Schatten) genommen.

Die offensichtliche Verbindung wurde sogar vom Deathstroke-Schauspieler Joe Manganiello retweetet. Das Symbol hat jedoch nichts mit Ras al Ghul oder der Liga der Assassinen zu tun. Dabei handelt es sich um eine modifizierte Version eines Emblems aus Halo. Christopher Barrett, ein Bungie-Künstler mit Credits für jedes der Halo-Spiele behauptet auf Twitter nun, Eigentümer selbigen zu sein. Der Künstler schien über die Aufnahme verwirrt zu sein. Barrett sagte auf Twitter dazu:

„Ein Emblem, das ich vor zwanzig Jahren gemacht habe, ist auf Deathstrokes Schwert, denke ich?“

PCGamesN spekuliert, dass die Verwirrung durch eine Google-Suche entstanden ist. Durch die Suche nach „Ras al Ghul-Symbol“ wird eine Fanseite sehr früh in den Suchergebnissen von Google Image mit dem Halo-Logo angezeigt.

Die Website behauptet, das Logo sei mit Ras al Ghuls Liga der Schatten verwandt – was anscheinend Jahre später dazu geführt hat, dass ein Kostümdesigner es für den Film umfunktionierte. Ein Kommentar auf der Fanseite verweist jetzt sogar auf den offensichtlichen Fehler und lautet:

„Ich kann nicht glauben, dass dies versehentlich zu Canon gemacht wurde.“

Zack Snyders Justice League ist ab dem 18. März 2021 auf HBO Max verfügbar. Wann die ursprüngliche Version des Films in Österreich zu sehen sein wird ist bis jetzt noch nicht bekannt. Leiterin von Halo Transmedia Kiki Wolfkil in einer Diskussion über ihre Karrieren hatte, die geliebte geeky Eigenschaften in ein neues Leben erwecken.