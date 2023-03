Henry Cavill wieder Superman? – Zack Snyder lässt uns rätseln

Der ,,Justice League"-Regisseur postet kryptische Nachrichten. Kommt Henry Cavill nun doch als Superman zurück?

Ray Fisher (Cyborg / Victor Stone), Ezra Miller (The Flash / Barry Allen), Ben Affleck (Batman / Bruce Wayne), Henry Cavill (Superman / Clark Kent), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman / Arthur Curry) - Photograph by Courtesy of HBO Max

Das DC-Filmuniversum hat es nicht leicht. Nach dem katastrophalen Leinwanddebüt der Justice League und dem ausgebliebenem Erfolg von Dwayne “The Rock” Johnsons Black Adam, soll sich nun alles ändern. Anfang des Jahres gab der ,,Guardians of the Galaxy”-Regisseur und neuer Leiter des DCUs, James Gunn, seinen Plan für eine Generalsanierung des Filmuniversums bekannt. Die traurige Konsequenz. Henry Cavills Superman ist fürs erste raus. Doch ändert sich das nun doch wieder?

So hat der ehemalige kreative Kopf hinter dem DCU, Zack Snyder, einige kryptische Nachrichten auf seinen Social-Media-Kanälen hochgeladen, die Fans nun rätseln lassen. So ist im ersten Video eine Nachricht zu sehen, die scheinbar von Darkseid, dem großen Bösewicht der Justice League kommt. In der Botschaft rät er den Zusehern, sich den 28. April 2023 im Kalender anzustreichen. Denn da soll etwas auf uns zukommen. Zack Snyder, der nach Jahren des Wartens endlich seine Version der Justice League umsetzen könnte, ist dabei eigentlich raus aus den Zukunftsplänen von DC. So wollte sich das Studio gänzlich von dem Synder-Verse lösen und einen neuen Weg bestreiten.

Doch noch mysteriöser wurde es im Teaser danach. Denn nach der Ankündigung postete der ,,Man of Steele” und ,,Batman v Superman”-Regisseur ein Bild vom ehemaligen kryptonischen Superhelden, gespielt von Henry Cavill. Auf dem Teaserbild wird erneut der 28. April 2023 vorgemerkt. Darüber sind diverse Schriftzüge zu lesen.

Henry Cavill könnte tatsächlich zurück sein – in seiner eigenen Geschichte

“Das Leben ist ein Kreislauf. Von der Geburt, zum Tod, bis hin zur Wiedergeburt. Und so ist auch die Heldenreise eine Kreislauf. Eine nie endenden Reise des Wachsens und der Transformation.”, heißt es dort. Was könnte das alles also nun bedeuten? Immerhin beharren die neuen Verantwortlichen des DCUs darauf, mit der Vergangenheit abzuschließen. Der neue Superman soll jung und heldenhaft sein. Wie passen Henry Cavill und Zack Snyder da ins Bild?

Der Schlüssel ist Elseworld. Bei der großen Ankündigung des neuen DC Universums gab James Gunn bekannt, dass sie zwar eine Marvel-ähnliche Struktur ihrer neuen Filme anstreben, bei der jedes Kapitel ein Baustein eines größeren Ganzens ist. Mit den sogenannten ,,Elsewolrd”-Geschichten soll aber der Platz für einzigartige, abgeschlossene Filme geschaffen werden. Filme, die nicht unbedingt Teil der großen Narrative sind. Dazu zählen schon jetzt Robert Pattinsons The Batman, sowie Joker und dessen Musical-Fortsetzung mit Lady Gaga als Harley Quinn.

Die Voraussetzung für diese abgegrenzten Filme sollen originelle Ideen und Geschichten sein, die an andere Stelle nicht erzählt werden können. Nun scheint es also fast so, als hätte Zack Snyder eben so eine Geschichte im Sinn. Die große Fangemeinde seiner Superheldenfilme freut das sicher. Eine Rückkehr von Henry Cavill scheint also tatsächlich möglich. Mehr wissen wir aber erst am 28. April, wenn Darkseid seine Pläne bekannt gibt.