Fortnite trifft auf die Fantastic Four: Eine weitere Kollaboration

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Fortnite-Fans dürfen sich auf eine Zusammenarbeit freuen: Die Fantastic Four halten Einzug in die Welt des Battle-Royale-Giganten. Pünktlich zum Kinostart von „Fantastic Four: First Steps“ am 25. Juli 2025 erscheinen die ikonischen Superhelden als spielbare Skins im Item-Shop von Fortnite. Doch das ist längst nicht alles – Epic Games hat sich für dieses Event einige besondere Highlights einfallen lassen.

Die Helden im Detail: Skins und Emotes

Die vier Mitglieder der Fantastic Four – Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing – wurden detailgetreu nach ihren MCU-Darstellungen gestaltet. Johnny Storm alias Human Torch verfügt über ein integriertes „Flame On!“ Emote, das ihn in seine feurige Alternativform verwandelt.

Werbung

Auch Ben Grimm alias The Thing erhält eine alternative Version seines Outfits. Reed Richards bringt die „Fantastic Fists“ als Spitzhacke mit, während Susan Storm mit den „Psionic Orbs“ ausgestattet ist. Alle Spitzhacken sind universell einsetzbar und können mit anderen Outfits kombiniert werden.

Fantastic Four Cup in Fortnite

Wer die Skins schon vor dem offiziellen Release ergattern möchte, sollte am 23. Juli am Fantastic Four Cup teilnehmen. In diesem Squad-basierten Turnier haben Spieler drei Stunden Zeit, um bis zu zehn Matches zu absolvieren. Punkte gibt es für Platzierungen und Eliminierungen – ein Epischer Sieg bringt satte 62 Punkte. Die besten Teams jeder Region erhalten alle vier Skins kostenlos.

Doch auch weniger erfolgreiche Teilnehmer gehen nicht leer aus: Wer insgesamt 60 Minuten überlebt, bekommt das „It’s Clobberin’ Time“-Spray von The Thing. Bei 120 Minuten winkt ein exklusives Emoticon von Human Torch, inspiriert vom legendären Comicstil Jack Kirbys.

Werbung

Was kommt als Nächstes?

Mit der Integration der Fantastic Four wächst die Liste der Marvel-Charaktere in Fortnite weiter. Von Spider-Man über Iron Man bis hin zu Gwenpool und Agony – die Partnerschaft zwischen Epic Games und Disney hat bereits zahlreiche ikonische Figuren ins Spiel gebracht. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Helden als Nächstes die Fortnite-Insel betreten.

Wir haben viele Guides in puncto Fortnite veröffentlicht. Beispielsweise erklären wir dir, wie du den kostenlosen Ranker’s Utopia ‚Brella und Battle Bus SUV-Skin erhältst. Außerdem haben wir eine Liste aller kostenloser Fortnite-Codes für den Juni 2025 erstellt. In diesem Beitrag gehen wir auf die aktuellen Squid Game-Quests ein.