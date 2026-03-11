Fortnite Save the World ab 16. April 2026 endlich kostenlos

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bevor Fortnite das größte Battle-Royale-Spiel der Welt wurde, war es ein PvE-Tower-Defense-Spiel. Save the World erschien im Juli 2017 als bezahlter Early-Access-Titel, in dem bis zu vier Spieler gemeinsam Forts bauen und Zombiewellen abwehren. Das Battle-Royale-Modus kam erst zwei Monate später nach, wurde kostenlos veröffentlicht und übernahm innerhalb weniger Wochen die öffentliche Wahrnehmung vollständig. Save the World blieb bezahlpflichtig, zunächst als Early Access, seit 2020 als vollständiger Kauftitel. Das ändert sich jetzt. Ab dem 16. April 2026 ist Save the World für alle kostenlos.

Wo es verfügbar ist und wo nicht

Save the World erscheint kostenlos auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 und über Cloud-Gaming. Nicht unterstützt werden die ursprüngliche Nintendo Switch sowie Smartphones und Tablets. Diese Einschränkungen sind technischer Natur: Die ältere Switch-Hardware und mobile Geräte erfüllten bisher bestimmte Anforderungen nicht. Ab dem 11. März 2026 pausiert Epic Games neue Käufe des Modus, um die Umstellung vorzubereiten. Wer bereits Zugang hat, kann weiter spielen.

Was Founder bekommen und was Community-Ziele bringen

Bisherige Käufer, sogenannte Founder, erhalten am 16. April als Dankschön Supercharger, Gutscheine und Gold. Wichtig: Founder behalten ihre Fähigkeit, täglich V-Bucks über Daily Quests, Mission Alerts, Storm Shield Defense Missionen und bestehende Herausforderungen zu verdienen. Neue kostenlose Spieler bekommen diesen V-Bucks-Zugang nicht. Vor dem Launch hat Epic ein Community-Ziel eingerichtet.

Je nachdem ob 300.000, 700.000 oder eine Million Spieler ihr Epic-Konto vorab registrieren, werden gestaffelt kostenlose Belohnungen freigeschaltet. Die höchste Stufe bei einer Million Registrierungen enthält den Snowstriker-Hero-Skin, der ausschließlich über dieses Event erhältlich ist.

Schlechtes Timing oder bewusste Ablenkung

Die Ankündigung fällt auf denselben Tag wie die Bekanntmachung der V-Bucks-Preiserhöhung. Ab dem 19. März bekommt ihr für 8,99 Euro nur noch 800 statt 1.000 V-Bucks. In der Community wird offen darüber diskutiert, ob die Save-the-World-Nachricht absichtlich gleichzeitig veröffentlicht wurde, um die Kritik abzufedern. Epic hat dazu nichts gesagt. Was feststeht: Save the World war für Founder bisher eine der wenigen Möglichkeiten, regelmäßig kostenlose V-Bucks zu farmen. Dass dieser Zugang nun auf Founder beschränkt bleibt und neue Spieler davon ausgeschlossen sind, dürfte die Diskussion um die Preiserhöhung weiter anheizen.

