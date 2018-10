Fortnite’s „Save the World“ wird ganz klar von seinem Battle Royale-Pendant überschattet. Kaum ein Wunder, wenn man bedenkt das Battle Royale kostenlos ist. Nun hat Epic Games angekündigt, dass sich das auch 2018 nicht ändern wird und Save the World weiterhin Geld kosten wird. Vorerst.

In einem Blogpost sagt der Entwickler, dass es an einer „breiten Palette von Features, Reworks und der Skalierung des Backend-Systems“ arbeite, von der es glaubt, dass sie für das Free-to-Play entscheidend sind. Gegenwärtig sind diese noch nicht fertig, und während „Save the World“ seit dem Start im Juli 2017 gewachsen ist, ist „die Erweiterung der Legionen von Helden, die sich dem Kampf anschließen, der Schlüssel zu einer exzellenten Erfahrung“. Daher ist Epic Games nicht in Eile, dieses Gleichgewicht richtig zu machen.

Anderswo bekommt „Save the World“ ein überholtes Hero-System, das den Gamern mehr Flexibilität und Anpassung der Loadouts ermöglicht. Heldenplätze werden sich von drei auf sechs verdoppeln, und Epic sagt, dass es „darauf abzielt, die Vielfalt der Ausrüstungsgegenstände, die du erschaffen kannst, zu erweitern“. Details dazu stehen noch nicht fest, aber Epic Games sagt, dass es bald mehr zu entdecken gibt.

Während die Gamer auf die Free-to-Play-Inkarnation des PvE-Modus warten, sagt Epic Games, dass die Pakete Standard, Deluxe, Super Deluxe und Limited Founder in dieser Woche um 50 Prozent günstiger sind.

