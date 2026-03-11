Fortnite V-Bucks teurer ab 19. März 2026: Alle neuen Preise und Battle-Pass-Änderungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ab dem 19. März 2026 bekommt ihr in Fortnite für denselben Euro-Betrag weniger V-Bucks als bisher. Epic Games hat die Änderung offiziell angekündigt und begründet sie schlicht. Die Betriebskosten von Fortnite seien stark gestiegen, man müsse die Preise erhöhen, um die steigenden Kosten decken zu können. Das ist die vollständige Begründung. Keine konkreten Zahlen, keine Aufschlüsselung, kein Verweis auf externe Faktoren. Nur die nackte Ansage, dass es teurer wird.

Was sich konkret ändert

Die Paketpreise in Euro bleiben unverändert, aber ihr Inhalt schrumpft. Das Einstiegspaket für 8,99 Euro enthält künftig 800 statt 1.000 V-Bucks. Das mittlere Paket für 22,99 Euro liefert 2.400 statt 2.800. Das Paket für 36,99 Euro fällt von 5.000 auf 4.500 V-Bucks. Das größte Paket für 89,99 Euro sinkt von 13.500 auf 12.500 V-Bucks. Im Durchschnitt entspricht das einer effektiven Preiserhöhung von rund 20 Prozent. Hinzu kommen Änderungen beim Battle Pass.

Er kostet künftig 800 statt 1.000 V-Bucks, ihr erspielt durch Abschluss auch nur noch 800 statt 1.000 zurück. Die Bonus-Belohnungen, die bisher 500 zusätzliche V-Bucks enthielten, entfallen vollständig. Der Battle Pass refinanziert sich damit weiterhin selbst, ein Puffer für Shop-Einkäufe lässt sich durch reines Spielen aber kaum noch aufbauen. Fortnite-Crew-Abonnenten erhalten monatlich nur noch 800 statt 1.000 V-Bucks.

Was das Epic-Rewards-Programm abfedert

Epic hat parallel zur Preiserhöhung das Cashback-System Epic Rewards eingeführt. Wer V-Bucks oder andere Inhalte über das Epic-Zahlungssystem kauft, also direkt im Epic Games Store oder in unterstützten Apps auf PC, iOS, Android und im Web, erhält 20 Prozent des Kaufbetrags als Guthaben zurück. Dieses Guthaben kann für Fortnite, andere Epic-Titel oder im Epic Games Store verwendet werden. Wer über PlayStation, Nintendo oder Xbox kauft, bekommt das Cashback nicht. Dort greifen Plattform-eigene Regeln. Außerdem: Bereits vorhandene V-Bucks-Geschenkkarten werden weiterhin zum aufgedruckten Wert eingelöst. Wer noch Karten mit altem Gegenwert hat, kann diese noch nach dem 19. März nutzen.

