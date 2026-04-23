Mehr als ein kleines Gimmick: Fortnite setzt jetzt auf KI-NPCs, die in Echtzeit antworten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite geht den nächsten Schritt in Richtung „Spielplattform statt nur Battle Royale“. Mit dem neuen Conversations-System erlaubt Epic Games Entwicklern jetzt, KI-gesteuerte NPCs zu bauen, die in Echtzeit auf Spieler reagieren. Das bedeutet: Statt wie bisher jede einzelne Dialogzeile per Hand vorzuschreiben, können Creator Charaktere erschaffen, die eine Persönlichkeit, ein Wissen, ein Verhalten und sogar eine eigene Stimme haben und daraus live antworten.

Das Ganze ist aktuell noch als experimentelle Funktion markiert. Creator können damit also schon arbeiten und testen, aber Inseln mit diesem Feature noch nicht für alle veröffentlichen, solange das System nicht die Beta-Phase erreicht. Genau das macht die Sache gerade so spannend: Es ist noch nicht final, aber man sieht bereits sehr klar, wohin die Reise geht.

Aus dem „Persona Device“ wird jetzt ein echtes System

Ganz neu kommt diese Technik nicht aus dem Nichts. Bereits 2025 hatte Epic bei „State of Unreal“ das sogenannte Persona Device gezeigt, also eine frühe Version eines Werkzeugs, mit dem sich KI-NPCs mit Persönlichkeit, Wissensstand und Voice-Verhalten erstellen lassen. Jetzt ist daraus offiziell das Conversations-System geworden. Und genau das ist der entscheidende Unterschied: Es geht nicht mehr nur um eine Demo, sondern um ein echtes Creator-Werkzeug, das langfristig die Art verändern könnte, wie Quests, Storytelling und NPC-Interaktion in Fortnite-Inseln funktionieren.

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Epic beschreibt das System in einem Beitrag auf Fortnite.com ziemlich konkret. Entwickler legen fest, wie ein Charakter denkt, was er weiß, wie er sich verhält und wie er klingt. Danach kann dieser NPC auf Spracheingaben reagieren, den aktuellen Zustand der Insel verstehen, Informationen über den Fortschritt eines Spielers einbeziehen und sogar Gameplay-Ereignisse auslösen. Ein Beispiel von Epic: Ein NPC könnte prüfen, ob ein Spieler stark genug für ein Turnier ist, und danach automatisch Tore öffnen oder andere Ereignisse im Spiel aktivieren.

Damit wird der NPC nicht nur sprechender, sondern tatsächlich reaktiver. Er ist nicht mehr bloß Deko mit Textbox, sondern ein System, das das Spiel mitsteuern kann.

Google Gemini und ElevenLabs treiben das Ganze an

Technisch setzt Epic dabei auf bekannte Namen. Laut offizieller Ankündigung verarbeitet Google Gemini 3.1 Flash-Lite die Spielereingaben und generiert Antworten in Echtzeit. ElevenLabs übernimmt anschließend die gesprochene Ausgabe der Antworten. Das klingt futuristisch, bringt aber natürlich sofort die nächste Frage mit: Wie verhindert Epic, dass das Ganze wieder im Chaos endet?

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Diese Sorge kommt nicht von ungefähr. Bereits 2025 hatte Fortnite einen KI-gestützten Darth Vader eingeführt, mit dem Spieler sprechen konnten. Das Ganze wurde schnell peinlich, als Nutzer den Charakter zu problematischen Antworten und Schimpfwörtern verleiteten. Damals musste Epic schnell handeln. Genau deshalb zieht der Fortnite-Entwickler jetzt klare Grenzen. In den Regeln zum neuen System steht unter anderem, dass Creator keine KI-Charaktere bauen dürfen, die medizinische Ratschläge geben, romantische Partner simulieren oder aktiv versuchen, Schutzmechanismen zu umgehen. Verstöße können laut Epic sogar zu Sanktionen bis hin zum Bann führen.

Warum das mehr ist als nur eine kuriose neue Funktion

Die eigentliche Geschichte hier ist größer als Fortnite selbst. Wenn Epic es schafft, solche NPCs für Creator stabil, sicher und kreativ nutzbar zu machen, dann könnte Fortnite einen riesigen Vorsprung bei einer Sache aufbauen, über die viele Studios gerade erst nachdenken: lebendige, improvisierende Spielwelten.

Noch ist das System experimentell, und es ist gut möglich, dass es bis zur finalen Beta noch mehrere Rückschläge gibt. Aber die Richtung ist klar. Fortnite soll nicht nur eine Plattform sein, auf der du spielst, sondern eine, in der Entwickler Charaktere erschaffen können, die auf dich reagieren, sich erinnern und Situationen anders behandeln als beim letzten Mal. Und genau deshalb ist diese Ankündigung deutlich größer, als sie auf den ersten Blick wirkt.

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