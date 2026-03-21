Fortnite bekommt wohl Stone Cold Steve Austin und Liv Morgan

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Der Dataminer und Leaker NotPaloleaks hat in den Spieledaten von Fortnite Chapter 7 Season 2 zwei neue WWE-Skins entdeckt: Stone Cold Steve Austin und Liv Morgan. Beide Figuren sind bisher nicht im Item Shop verfügbar. Ein Release-Datum wurde von Epic Games nicht angekündigt. Das Timing legt jedoch einen nahen Veröffentlichungszeitraum nahe. WrestleMania 42 findet am 18. und 19. April 2026 statt, und Fortnite hat in der Vergangenheit WWE-Crossover regelmäßig auf große WWE-Events abgestimmt. John Cena erschien 2022, der erste WWE-Skin überhaupt im Spiel, kurz vor einem prominenten WWE-Ereignis. Das Muster würde sich fortsetzen.

Wer Stone Cold Steve Austin ist und warum er der größere Name ist

Stone Cold Steve Austin gilt als einer der populärsten Wrestler aller Zeiten. Seine aktivste Zeit lag in der sogenannten Attitude Era der WWE in den späten 1990er-Jahren. Austin ist für eine Generation von Fans das Gesicht des Wrestlings schlechthin, auch wenn er seinen letzten aktiven Kampf bereits 2003 bestritt. Ein kurzes Comeback-Match gegen Kevin Owens fand bei WrestleMania 38 im Jahr 2022 statt. In Fortnite wäre er damit kein aktiver Athlet, sondern eine Legende mit hohem Wiedererkennungswert auch bei Menschen, die Wrestling schon lange nicht mehr aktiv verfolgen.

Werbung

Wer Liv Morgan ist und warum sie jetzt besonders relevant ist

Liv Morgan ist seit mehreren Jahren eine der bekanntesten Wrestlerinnen der WWE. Sie gewann zuletzt den Royal Rumble 2026 und hat damit das Recht erworben, bei WrestleMania 42 gegen die amtierende Champion Stephanie Vaquer anzutreten. Ihr Skin-Release würde also genau in den Moment fallen, in dem Morgan auf dem Höhepunkt ihrer aktuellen Storyline steht. Für Fortnite-Spieler ohne Wrestling-Hintergrund ist das eine neue Figur. Für WWE-Fans ist es ein aktueller Name aus dem aktiven Roster, kein Nostalgie-Pick.

Wie viele WWE-Skins es bisher in Fortnite gibt

Mit Stone Cold und Liv Morgan würde Fortnite seine WWE-Kollektion auf sieben Skins erweitern. Bisher sind im Spiel: John Cena, Cody Rhodes, The Undertaker, Becky Lynch und Bianca Belair. Dwayne Johnson ist technisch ebenfalls im Spiel, allerdings nicht als The Rock, sondern als seine Fortnite-Figur The Foundation. Johnson hat The Foundation mit seiner Stimme und seinem Aussehen ausgestattet, weshalb die Figur seit Chapter 2 Teil der Fortnite-Lore ist. In Chapter 7 Season 2 ist The Foundation aktuell wieder aktiver Teil der Haupt-Storyline. Ein offizieller Release-Termin für Austin und Morgan steht noch aus.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 6? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.